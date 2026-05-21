Nấu nước lá tía tô đúng cách để không làm mất dưỡng chất có lợi

Nước lá tía tô thực sự phát huy tối đa công dụng làm đẹp da và hỗ trợ trị bệnh khi được chế biến đúng phương pháp khoa học. Hãy cùng khám phá ngay hướng dẫn dưới đây để giữ trọn 100% hoạt chất tốt.

Cách nấu nước lá tía tô rất quan trọng để giữ trọn tinh dầu và các hoạt chất trong tía tô.

1. Cách nấu nước lá tía tô tươi: Không nấu quá 5 phút

Nhiều người có thói quen đun lá tía tô thật lâu để nước đặc và ra hết chất. Đây là sai lầm khiến nước lá tía tô mất chất dinh dưỡng. Các nghiên cứu y học cho thấy, hàm lượng tinh dầu và chất chống oxy hóa trong lá tía tô rất dễ bay hơi ở nhiệt độ cao.

Để giữ được tối đa vi chất, hãy thực hiện theo cách nấu nước lá tía tô tươi sau:

Bước 1: Chuẩn bị một nắm lá tía tô tươi, rửa sạch từng lá dưới vòi nước, sau đó ngâm trong nước muối pha loãng khoảng 10 phút để loại bỏ hoàn toàn bụi bẩn và ký sinh trùng.

Bước 2: Đun sôi khoảng 1,5 - 2 lít nước lọc.

Bước 3: Khi nước sôi sùng sục, thả lá tía tô vào, đậy kín vung ngay lập tức và vặn nhỏ lửa.

Bước 4: Chỉ đun thêm từ 3 - 5 phút, sau đó tắt bếp ngay để tránh tinh dầu thoát ra ngoài.

2. Cách hãm nước lá tía tô khô: Tiện lợi và chuẩn vị như trà

Nếu sử dụng tía tô khô sấy lạnh để tiết kiệm thời gian, phương pháp chế biến tối ưu nhất không phải là nấu, mà là hãm như hãm trà.

Bước 1: Lấy khoảng 10 - 15 g lá tía tô khô cho vào ấm hoặc bình giữ nhiệt.

Bước 2: Rót một chút nước sôi vào, lắc nhẹ rồi đổ phần nước đó đi (bước tráng trà này giúp loại bỏ bụi mịn trong quá trình phơi sấy).

Bước 3: Rót tiếp nước sôi (khoảng 90°C) vào đầy bình, đậy kín nắp và hãm trong 10 - 15 phút. Lúc này, các hoạt chất polyphenol sẽ từ từ ngấm ra nước.

Hơn nữa, hãy đợi nước tía tô nguội bớt rồi vắt thêm vài giọt nước cốt chanh vào. Acid citric trong chanh không chỉ khiến ly nước chuyển sang màu hồng mận cực kỳ bắt mắt mà còn tạo môi trường hoàn hảo giúp cơ thể hấp thụ các chất chống oxy hóa tốt hơn gấp nhiều lần.

3. Những sai lầm cần tránh khi uống nước tía tô

Uống nước lá tía tô giảm cân hay trị bệnh chỉ thực sự hiệu quả khi dùng đúng liều lượng và thời điểm. Hãy lưu ý 3 sai lầm sau:

Tuyệt đối không uống nước tía tô để qua đêm

Nước lá tía tô chứa hàm lượng protein và vitamin cực cao, là môi trường lý tưởng cho vi khuẩn sinh sôi. Kể cả khi bạn bảo quản trong tủ lạnh, nước tía tô để qua đêm vẫn có nguy cơ bị biến chất, oxy hóa, gây đầy bụng, đau bụng và tiêu chảy. Tốt nhất là nấu đến đâu uống đến đó trong ngày.

Không uống thay nước lọc hoàn toàn

Sai lầm tiếp theo là uống nước lá tía tô một cách vô tội vạ thay nước lọc với mong muốn nhanh trắng da, giảm mỡ. Việc nạp quá 2 lít nước tía tô đậm đặc mỗi ngày liên tục sẽ gây áp lực nặng nề lên thận, làm tăng huyết áp hoặc rối loạn tiêu hóa.

Liều lượng lý tưởng: Chỉ nên uống từ 10 - 20g lá tía tô, cho vào 1 ly nước khoảng 100 ml, đun sôi. Người lớn chỉ nên dùng tối đa 2 đến 3 ly nước lá tía tô/ngày, chia nhỏ từng lần uống.

Thời điểm:

Trước 2 bữa chính khoảng 10 - 20 phút.

Uống trước bữa ăn sáng 15 - 30 phút.

Uống trước khi đi ngủ 60 phút.

Đây là các thời điểm giúp tiêu mỡ thừa, giảm cân, làm sáng da, ngủ ngon và chống lão hóa da.

Mẹ bầu không nên lạm dụng nước tía tô đậm đặc

Trong Đông y, tía tô có tác dụng an thai khi kết hợp với các vị thuốc khác. Tuy nhiên, y học hiện đại khuyến cáo phụ nữ mang thai không nên tự ý uống nước tía tô đậm đặc dài ngày. Việc này có thể làm tăng huyết áp thai kỳ, gây nguy hiểm cho cả mẹ và bé.

Nước lá tía tô là loại nước giàu dinh dưỡng từ thiên nhiên nếu biết cách sử dụng. Hãy tuân thủ nguyên tắc không nấu quá lâu đối với lá tươi và hãm kín đối với lá khô để bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình.