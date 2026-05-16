Hiểm họa đuối nước ở hồ Trại Tiểu

Vũ Bằng
(Baohatinh.vn) - Tuy đã có cảnh báo nguy hiểm nhưng tại khu vực hồ Trại Tiểu (xã Đồng Lộc, Hà Tĩnh), tình trạng người dân, đặc biệt là trẻ em xuống hồ tắm vẫn tái diễn, tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.

Hồ Trại Tiểu, nơi cung cấp nguồn nước sinh hoạt cho hàng ngàn hộ dân vùng hạ du.
Vào mỗi buổi chiều, tại hồ Trại Tiểu...
... xuất hiện khá nhiều trẻ em tụ tập xuống hồ tắm.
Dù khu vực này đã được cắm biển cảnh báo nguy hiểm, thế nhưng nhiều em vẫn chủ quan.
Điều đáng nói, hồ Trại Tiểu có nhiều vị trí nước sâu, địa hình phức tạp, độ dốc lớn, tiềm ẩn nguy cơ đuối nước rất cao, đặc biệt đối với trẻ nhỏ không có kỹ năng bơi lội.
Không chỉ gây mất an toàn, tình trạng tắm hồ tự phát còn khiến công tác quản lý, bảo vệ công trình thủy lợi gặp nhiều khó khăn.
Thời gian qua đơn vị quản lý hồ đã nhiều lần phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, nhắc nhở và cắm biển cảnh báo tại các điểm nguy hiểm, tuy nhiên tình trạng xuống hồ tắm vẫn tái diễn, nhất là trong những ngày nắng nóng.
Ông Lê Viết Thân - Trưởng phòng Kế hoạch kỹ thuật, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Hà Tĩnh cho biết: "Thời gian qua, đơn vị đã phối hợp với công an xã và chính quyền địa phương tuyên truyền nhắc nhở, đồng thời cắm các biển cảnh báo. Khi có lực lượng chức năng túc trực thì tình hình được cải thiện; tuy nhiên, khi vắng lực lượng chức năng, tình trạng tự ý xuống hồ tắm lại tái diễn. Chúng tôi mong muốn chính quyền địa phương có những giải pháp quyết liệt hơn để ngăn chặn tình trạng này".
Mùa hè nắng nóng, nhu cầu vui chơi, tắm mát của trẻ em là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, tại những hồ chứa nước sâu như Trại Tiểu, chỉ một phút chủ quan cũng có thể dẫn đến hậu quả đáng tiếc.
Vì vậy, bên cạnh sự vào cuộc của chính quyền và đơn vị quản lý, các bậc phụ huynh cần quan tâm, quản lý chặt con em mình, tuyên truyền, nhắc nhở các em không tự ý xuống hồ tắm để bảo vệ an toàn cho bản thân...
Video: Nguy hiểm từ những điểm tắm tự phát ở hồ Trại Tiểu

