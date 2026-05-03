Thông tin mới về không khí lạnh ảnh hưởng tới Hà Tĩnh

Theo Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, hiện nay, bộ phận không khí lạnh đang nén và đẩy rãnh áp thấp có trục ở khoảng 23-26 độ vĩ Bắc di chuyển xuống phía Nam. Khoảng đêm 3/5 và ngày 4/5, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực tỉnh Hà Tĩnh.

Trên đất liền, gió chuyển hướng đông bắc cấp 2, cấp 3; vùng ven biển cấp 3, cấp 4, giật cấp 6. Từ đêm 3/5 đến ngày 4/5, trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 22 - 24 độ C.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén sau ảnh hưởng không khí lạnh nên từ chiều 3/5 đến ngày 4/5, khu vực tỉnh Hà Tĩnh có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong cơn mưa có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo chi tiết nhiệt độ các khu vực.

Qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh và ra đa thời tiết cho thấy khu vực phía Tây của tỉnh đang có mây đối lưu phát triển. Trong 3 giờ tới, những đám mây đối lưu này có khả năng gây mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to ở khu vực xã Sơn Kim 1, Sơn Kim 2, Vũ Quang, Hương Bình, Hương Khê, Hương Xuân, Phúc Trạch, Hương Phố, Thượng Đức, Hà Linh; sau đó có thể lan sang các khu vực khác trong tỉnh.

Trên biển, từ chiều tối 3/5 đến ngày 4/5, vùng biển Hà Tĩnh gió chuyển hướng đông bắc mạnh dần lên cấp 4, cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động, sóng cao 1,5 - 2,5m.

Gió mạnh, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác. Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.