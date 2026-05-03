Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Đời sống

Thông tin mới về không khí lạnh ảnh hưởng tới Hà Tĩnh

Dương Hương (t/h)
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Theo dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn, khoảng đêm 3/5 và ngày 4/5, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến Hà Tĩnh.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, hiện nay, bộ phận không khí lạnh đang nén và đẩy rãnh áp thấp có trục ở khoảng 23-26 độ vĩ Bắc di chuyển xuống phía Nam. Khoảng đêm 3/5 và ngày 4/5, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực tỉnh Hà Tĩnh.

bqbht-br-0dji-0998-copyjpg.png
Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 22 - 24 độ C.

Trên đất liền, gió chuyển hướng đông bắc cấp 2, cấp 3; vùng ven biển cấp 3, cấp 4, giật cấp 6. Từ đêm 3/5 đến ngày 4/5, trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 22 - 24 độ C.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén sau ảnh hưởng không khí lạnh nên từ chiều 3/5 đến ngày 4/5, khu vực tỉnh Hà Tĩnh có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong cơn mưa có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

capture.jpg
Dự báo chi tiết nhiệt độ các khu vực.

Qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh và ra đa thời tiết cho thấy khu vực phía Tây của tỉnh đang có mây đối lưu phát triển. Trong 3 giờ tới, những đám mây đối lưu này có khả năng gây mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to ở khu vực xã Sơn Kim 1, Sơn Kim 2, Vũ Quang, Hương Bình, Hương Khê, Hương Xuân, Phúc Trạch, Hương Phố, Thượng Đức, Hà Linh; sau đó có thể lan sang các khu vực khác trong tỉnh.

Trên biển, từ chiều tối 3/5 đến ngày 4/5, vùng biển Hà Tĩnh gió chuyển hướng đông bắc mạnh dần lên cấp 4, cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động, sóng cao 1,5 - 2,5m.

Gió mạnh, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác. Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Tin liên quan

Tags:

#thời tiết Hà Tĩnh #dự báo thời tiết #thời tiết hôm nay

Chủ đề Dự báo thời tiết Hà Tĩnh

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Tác dụng làm chậm lão hóa của quả dâu tằm

Tác dụng làm chậm lão hóa của quả dâu tằm

Mặc dù ít được nhắc đến tác dụng chống lão hóa nhưng quả dâu tằm chứa nhiều chất chống oxy hóa giúp trung hòa gốc tự do. Cùng hàm lượng vitamin C cao, dâu tằm còn kích thích sản sinh collagen, giúp làn da căng mịn.
Không gian workshop sáng tạo ở Hà Tĩnh

Không gian workshop sáng tạo ở Hà Tĩnh

Không chỉ là hoạt động giải trí, các workshop sáng tạo tại Hà Tĩnh đang thu hút đông đảo người trẻ và thiếu nhi, mang đến không gian để mỗi người tự tay tạo ra những sản phẩm mang dấu ấn riêng.
Cách dùng quả lựu làm đẹp da

Cách dùng quả lựu làm đẹp da

Không chỉ là một loại trái cây thơm ngon, quả lựu còn được mệnh danh là 'siêu thực phẩm' dành cho làn da nhờ bảng thành phần dinh dưỡng đa dạng.
Khi gen Z chọn dấn thân và phụng sự

Khi gen Z chọn dấn thân và phụng sự

Thế hệ gen Z Hà Tĩnh đang cụ thể hóa trách nhiệm của mình bằng những phần việc thiết thực, thể hiện khát vọng cống hiến và ý thức trách nhiệm trong việc đóng góp vào sự phát triển chung của quê hương, đất nước.
4 loại "kháng sinh tự nhiên" quen thuộc

4 loại "kháng sinh tự nhiên" quen thuộc

Mật ong, tỏi, nhựa thơm, cỏ xạ hương và kinh giới đều có đặc tính kháng khuẩn tự nhiên, nhưng cần sử dụng đúng cách để đảm bảo an toàn.
5 thói quen khiến tóc ngày càng mỏng

5 thói quen khiến tóc ngày càng mỏng

Rất nhiều người trẻ đang phải đối mặt với tình trạng tóc mỏng, thưa và rụng sớm. Nguyên nhân đôi khi không nằm ở yếu tố di truyền hay sản phẩm chăm sóc tóc, mà xuất phát từ chính những thói quen sinh hoạt thường nhật.