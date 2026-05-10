Nơi bình yên bắt đầu…

(Baohatinh.vn) - Không chỉ giữ lửa tổ ấm, những người mẹ ở Hà Tĩnh còn là điểm tựa tinh thần và người định hướng đạo đức, giúp con cái trở thành những “tế bào” khỏe mạnh trong xã hội hiện đại.

Thăm tổ ấm của gia đình chị Nguyễn Thị Trang tại tổ dân phố 7 (phường Thành Sen), điều dễ nhận thấy nhất chính là sự yêu thương hiện hữu trong từng góc nhỏ. Dù làm công việc tự do, không theo giờ hành chính nhưng vợ chồng chị vẫn luôn cố gắng sắp xếp để có thời gian trọn vẹn bên hai con nhỏ.

Nói về quan điểm nuôi dạy con trong nhịp sống hiện đại, chị Trang chia sẻ: “Công việc tự do tuy giúp tôi chủ động nhưng cũng dễ khiến thời gian bị xáo trộn. Vì vậy, tôi luôn cố gắng tách bạch giữa công việc và gia đình để dành cho con những khoảng thời gian thực sự ý nghĩa. Tôi tin rằng, khi trẻ nhận được sự thấu hiểu và đồng hành sát sao của người mẹ trong những năm tháng đầu đời, các cháu sẽ có một điểm tựa tâm lý vững chắc để tự tin bước ra thế giới sau này”.

Chị Tâm luôn nỗ lực làm bạn cùng con, dạy con hiểu giá trị của sự sẻ chia và nếp sống tự lập.

Nếu như với trẻ nhỏ, mẹ là người dẫn dắt những bước đi đầu tiên thì khi con cái bước vào lứa tuổi trưởng thành, vai trò ấy lại đòi hỏi sự kiên trì và thấu cảm sâu sắc. Đó cũng là cách mà chị Nguyễn Thanh Tâm (thôn Thịnh Bằng, xã Hương Sơn) đang vun vén cho tổ ấm của mình. Chồng làm công việc lái xe, thường xuyên xa nhà nên chị Tâm vừa là điểm tựa, vừa là “người bạn” đồng hành cùng hai cô con gái đang ở độ tuổi 14 và 16. Đây là giai đoạn tâm sinh lý có nhiều thay đổi nên thay vì áp đặt hay gò bó, chị chọn cách lắng nghe để cùng con định hướng trước những ngưỡng cửa quan trọng của cuộc đời.

Trải lòng về bí kíp giữ cho sợi dây tình cảm gia đình luôn bền chặt, chị Tâm cho biết: “Với tôi, “giữ lửa” không chỉ là việc chăm chút bữa cơm hằng ngày mà quan trọng hơn là xây dựng một điểm tựa tinh thần vững chắc để các con tự tin trưởng thành. Tôi luôn nỗ lực làm bạn cùng con, dạy các cháu hiểu giá trị của sự sẻ chia và nếp sống tự lập ngay từ trong những việc nhỏ nhất của gia đình. Khi các con biết yêu thương và có trách nhiệm với bản thân, đó chính là niềm hạnh phúc lớn nhất để vợ chồng tôi yên tâm làm việc và cũng là sợi dây bền chặt giúp cả nhà luôn gắn kết và thấu hiểu nhau”.

Người mẹ cần vừa là người bạn thấu hiểu, vừa là một người dẫn đường nhạy bén, giúp con nhận diện và chọn lọc những giá trị tích cực.

Sự phát triển của xã hội hiện đại không chỉ mang lại những cơ hội tiếp cận tri thức mà còn đặt ra những thách thức lớn trong việc định hình nhân cách cho thế hệ trẻ. Vì vậy, trước những tác động từ thế giới bên ngoài, vai trò của người phụ nữ trong mỗi tổ ấm đang có sự chuyển dịch quan trọng, đòi hỏi sự nhạy bén để cùng con nhận diện và chọn lọc những giá trị sống tích cực.

Tiến sĩ Lê Thị Bích Ngọc - giảng viên bộ môn Tâm lý - Giáo dục, Trường Đại học Hà Tĩnh cho biết: “Khi trẻ em dễ dàng chịu tác động từ môi trường mạng và những xu hướng mới, vai trò “giữ lửa” của người mẹ không chỉ dừng lại ở sự chăm chút hơi ấm nếp nhà mà còn mở rộng thành việc khơi dậy và bảo vệ những giá trị tinh thần trong lòng các con. Điều này đòi hỏi người mẹ phải có bản lĩnh để vừa là một “người bạn” thấu hiểu, vừa là một “người dẫn đường” nhạy bén, giúp con nhận diện và chọn lọc những giá trị tích cực.

Để hiện thực hóa vai trò này, người mẹ trước hết cần tự trang bị “bộ lọc tri thức” cho chính mình thông qua việc không ngừng cập nhật các kỹ năng số và kiến thức xã hội. Thay vì áp đặt hay kiểm soát cực đoan, mẹ nên thiết lập cơ chế đối thoại mở, cùng con thảo luận về những vấn đề đang diễn ra để từ đó khơi gợi khả năng tự phản biện và tránh xa những tiêu cực của xã hội. Đây cũng chính là nền tảng cốt yếu để các em hình thành bản lĩnh tự chủ, biết “gạn đục, khơi trong” để phát triển nhân cách mà vẫn luôn giữ được sợi dây liên kết bền chặt với những giá trị truyền thống của gia đình”.

Trước những tác động của thế giới bên ngoài, người mẹ cần sát sao, đồng hành cùng con trên hành trình trưởng thành.

Dù nhịp sống có hối hả, dù công việc mưu sinh có vất vả đến đâu, chính sự vun vén khéo léo của người phụ nữ sẽ giúp mỗi ngôi nhà thành một nơi bình yên, giúp thế hệ trẻ hình thành nhân cách và bản lĩnh vững vàng. Việc “giữ lửa” hôm nay không chỉ là câu chuyện riêng của mỗi gia đình mà còn góp phần quan trọng trong việc xây dựng một xã hội văn minh, tốt đẹp. Những nỗ lực thầm lặng ấy chính là tiền đề để các giá trị truyền thống gia đình được gìn giữ, để mỗi mái ấm thực sự là nơi “gieo mầm” cho những đóa hoa nhân cách tỏa hương.

