Vì sao phụ nữ Hàn, Nhật thích làm đẹp từ nước gạo lên men?

Từ xa xưa, ở cả Hàn Quốc và Nhật Bản, phụ nữ thường sử dụng nước gạo lên men để làm đẹp. Theo họ, tinh chất từ gạo có thể làm mềm, sáng, phục hồi làn da.

Tinh chất từ gạo lên men được phụ nữ Hàn Quốc ưa chuộng.

Theo chuyên gia thẩm mỹ Emma Jin (Hàn Quốc), nước gạo lên men được sử dụng trong làm đẹp từ thời nhà Goryeo, để cải thiện tông màu và kết cấu da. Lý do nó hiệu quả là nhờ quá trình lên men, giúp phân giải gạo thành các phân tử nhỏ hơn, giúp da dễ dàng thẩm thấu, hấp thụ các vitamin, axit amin và khoáng chất.

“Việc tận dụng mọi thành phần của nguyên liệu là một truyền thống của Hàn Quốc. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi nước vo gạo lại được sử dụng trong chăm sóc da”, chuyên gia thẩm mỹ Soo-Young Kim Abrams cho biết.

Quá trình lên men được người Hàn Quốc sử dụng rộng rãi từ gạo, kim chi, đậu nành đến ngũ cốc. Ban đầu, cách làm này nhằm mục đích dự trữ, chế biến thực phẩm là chính nhưng về sau được đưa vào làm đẹp như một phương pháp quan trọng.

Gạo có nhiều công dụng trong làm đẹp.

“Sử dụng nước vo gạo cho da là một trong những cách làm đẹp được truyền lại một cách tự nhiên. Bà nói với mẹ, mẹ nói với con. Điều này cho thấy đây là kinh nghiệm sống được truyền qua nhiều thế hệ, không phải nghi thức trang trọng, cầu kỳ”, chuyên gia Soo-Young Kim Abrams nói thêm.

Mục tiêu của việc sử dụng nước gạo lên men là nhằm chăm sóc để có được làn da thuỷ tin - làn da mịn màng, trong trẻo, rạng rỡ từ bên trong mà bất cứ phụ nữ Hàn Quốc nào cũng mong muốn.

“Các thành phần từ gạo lên men có chứa probiotic giúp duy trì sự cân bằng, enzyme và axit lactic giúp tẩy tế bào chết và làm sáng da nhẹ nhàng, cùng chất chống oxy hoá bảo vệ da khỏi tác động môi trường. Axit kojic hình thành trong quá trình lên men giúp làm đều màu da, trong khi axit amin củng cố hàng rào độ ẩm cho da”, Soo-Young Kim Abrams cho biết.

Làn da thuỷ tinh là đích đến của nhiều phụ nữ Hàn trong làm đẹp.

Chính vì quá nhiều công dụng, nước gạo lên men được phụ nữ Hàn Quốc sử dụng nhiều. Đồng thời, các hãng mỹ phẩm lớn cũng nghiên cứu thành phần này để cho ra đời nhiều sản phẩm chiết xuất từ gạo lên men, rượu sake. Các sản phẩm rất đa dạng từ kem dưỡng, serum, tinh chất cấp ẩm... để bạn có thể sử dụng hàng ngày.

Chuyên gia cho hay chiết xuất rượu sake rất giàu enzyme giúp tẩy tế bào chết nhẹ nhàng, không làm khô da hay kích ứng như các hoạt chất mạnh, hoàn toàn yên tâm để sử dụng thường xuyên. Bạn có thể tìm hiểu một số sản phẩm như tinh chất dưỡng da chống lão hoá SK-II, nước hoa hồng Kiku, phấn tẩy tế bào chết Tatcha, tinh chất dưỡng ẩm gạo đỏ Hanyul, kem dưỡng ẩm từ gạo Shinbi Beauty, tinh chất gạo Makgeolli House of Dohwa, serum I’m From Rice...

