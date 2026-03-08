Hotline: 02393.693.427
Phụ nữ hiện đại: Giỏi xây nhà, khéo xây tổ ấm

(Baohatinh.vn) - Ở Hà Tĩnh, phụ nữ từ lâu gắn với hình ảnh tảo tần, đảm đang, giữ lửa gia đình. Tuy nhiên, ngày nay, họ đã tự tin vươn lên, khẳng định vai trò và năng lực trên nhiều lĩnh vực.

Chị Nguyễn Thị Tuyết (SN 1987, thôn Thanh Tân, xã Mai Phụ) - Chủ nhiệm CLB Nữ doanh nhân xã được biết đến với hình tượng một người phụ nữ năng động và bản lĩnh. Với chuyên môn là một dược sĩ đại học, chị dành nhiều tâm huyết gây dựng Nhà thuốc Thịnh Phát. Ngoài ra chị còn tích cực đồng hành với chồng quản lý chuỗi cửa hàng Bách hóa Thịnh Vượng, Mẹ bé Babymall. Dù quỹ thời gian hạn hẹp, chị vẫn luôn dành sự ưu tiên cho việc vun vén tổ ấm.

Chị Tuyết chia sẻ: “Mỗi ngày tôi phải làm việc từ 13 tiếng đến 15 tiếng. Để công việc thuận tiện, tôi thường lên lịch cho những công việc của ngày hôm sau. Nếu có việc phát sinh, tôi sẽ cân đối cho phù hợp”.

bqbht_br_phu-nu-xay-to-am3.jpg
bqbht_br_phu-nu-xay-to-am1.jpg
Chị Nguyễn Thị Tuyết - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nữ doanh nhân xã Mai Phụ luôn giữ tinh thần lạc quan để cân bằng công việc kinh doanh và giữ lửa gia đình.

Có thể thấy, sau gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, cuộc sống của phụ nữ Việt Nam đã có nhiều chuyển biến tích cực. Phụ nữ ngày càng có nhiều cơ hội tham gia và đóng góp trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, chính trị, văn hóa, giáo dục… Không chỉ khẳng định vai trò, vị thế của mình, họ còn góp phần quan trọng vào sự phát triển của gia đình và đất nước. Tuy vậy, thực tế cũng cho thấy phụ nữ vẫn phải đối mặt với không ít rào cản liên quan đến bình đẳng giới.

Trên cương vị Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Toàn Lưu, bà Bùi Thị Hoàng Oanh là nữ lãnh đạo có tư duy nhạy bén, năng động, sáng tạo và quyết đoán; luôn sâu sát cơ sở nên được cán bộ, đảng viên và Nhân dân tin tưởng. Khối lượng công việc lớn, trách nhiệm cao, nhưng khi trở về gia đình, bà vẫn chu toàn vai trò của người vợ, người mẹ, giữ gìn tổ ấm gia đình.

Bà Bùi Thị Hoàng Oanh cho biết: “Không ít người cho rằng phụ nữ làm lãnh đạo sẽ khó chu toàn việc gia đình. Với tôi, điều quan trọng là biết sắp xếp công việc hợp lý. Dù vậy, đôi khi cũng có những lúc cảm thấy áp lực và mệt mỏi.”

bqbht_br_phu-nu-xay-to-am7.jpg
Phụ nữ ngày càng có nhiều cơ hội tham gia và đóng góp trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, chính trị, văn hóa, giáo dục…

Một thực tế vẫn âm thầm tồn tại là dù xã hội ngày càng tiến bộ, cái bóng của định kiến “đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm” vẫn chưa dễ xóa nhòa. Sự chu toàn của phụ nữ cho gia đình từ lâu đã trở thành một thước đo chuẩn mực, ăn sâu trong nếp nghĩ của nhiều người.

Bà Lê Thị Hải Yến, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh cho rằng: “Trong đời sống hiện nay vẫn còn những quan niệm và chuẩn mực đặt ra đối với phụ nữ, nhất là trong việc chăm lo, vun vén gia đình. Tuy nhiên, nhiều chị em không xem đó là áp lực, mà coi đó là động lực để nỗ lực, phát huy năng lực của mình, vừa làm tốt công việc xã hội, vừa xây dựng gia đình hạnh phúc.”

phu-nu-xay-to-am-6.jpg
Theo một nghiên cứu, phụ nữ Việt Nam dành hơn 20 giờ mỗi tuần để chăm sóc gia đình, nhiều gấp đôi nam giới.

Theo nghiên cứu của Tổ chức Lao động Quốc tế, phụ nữ Việt Nam dành hơn 20 giờ mỗi tuần để chăm sóc gia đình, nhiều gấp đôi nam giới. Trung bình mỗi ngày, sau 8 giờ làm việc, họ tiếp tục dành thêm khoảng 4 giờ cho việc nhà. Bên cạnh một số phụ nữ rơi vào trạng thái kiệt sức, lo âu, thậm chí trầm cảm vì không tìm được sự cân bằng cần thiết thì lại có rất nhiều chị em tìm được hứng khởi và thành công trong nhiều vai trò.

bqbht_br_phu-nu-xay-to-am2.jpg
bqbht_br_phu-nu-xay-to-am5.jpg
Sự đồng cảm, chia sẻ của những người thân sẽ giúp chị em toả sáng và lan toả những giá trị tích cực trong gia đình.

Là chủ Trung tâm Chăm sóc sức khoẻ Nắng Studio Yoga & Pilates cùng một tiệm hoa ở phường Thành Sen, chị Ngô Trang (SN 1991) là mẫu người phụ nữ năng động, bận rộn. Hàng ngày, chị dành khá nhiều thời gian cho công việc kinh doanh trong khi chồng thường xuyên đi làm xa nhà. Chính hoàn cảnh ấy buộc chị phải nỗ lực gấp nhiều lần để làm tròn vai của một người mẹ, một người vợ, đồng thời vẫn theo đuổi được đam mê của mình.

Chị Trang bày tỏ: “Bản thân tôi không áp lực phải trở thành một người phụ nữ hoàn hảo. Tôi chấp nhận những thiếu sót của bản thân, những điều chưa trọn vẹn trong gia đình để được nghỉ ngơi, được thăng hoa trong công việc”.

Thực tế cho thấy phụ nữ ngày nay có nhiều cơ hội để phát triển bản thân. Họ có thể vươn lên trong sự nghiệp, chủ động giải bài toán của cuộc sống để theo đuổi đam mê. Thay vì chỉ quẩn quanh với những công việc gia đình, nhiều chị em đã dành thời gian chăm sóc bản thân, từ ngoại hình đến đời sống tinh thần, học cách làm chủ cảm xúc, nâng cao tri thức để trở thành những người phụ nữ tự tin, có khí chất và giá trị.

Để làm được điều đó, phụ nữ cần có năng lực và sẵn sàng thay đổi chính mình. Tuy nhiên, quan trọng không kém là sự thấu hiểu, sẻ chia từ những người thân trong gia đình. Bởi một người phụ nữ hạnh phúc chính là nền tảng để xây dựng một mái ấm bình yên.

Thạc sĩ Trần Nguyên Hào - Khoa Chính trị - Luật, Trường Đại học Hà Tĩnh đưa ra quan điểm: “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” là khẩu hiệu quen thuộc, đồng thời cũng là mục tiêu phấn đấu của nhiều phụ nữ. Tuy nhiên, để làm trọn vẹn cả hai vai trò ấy không hề dễ dàng. Khi phải “một vai hai gánh”, đặc biệt nếu thiếu sự sẻ chia từ gia đình, nhiều chị em thường xuyên phải đối mặt với áp lực lớn về thời gian và trách nhiệm. Ngược lại khi họ được quan tâm, chia sẻ từ những người thân, được làm điều mình yêu thích thì chính họ sẽ toả sáng và tổ ấm của họ cũng được nuôi dưỡng, lan toả những giá trị tích cực”.

Thạc sĩ Trần Nguyên Hào - Khoa Chính trị - Luật, Trường Đại học Hà Tĩnh chia sẻ thêm về bình đẳng giới.

#Phụ nữ trụ cột gia đình #phụ nữ quyền lực #giữ lửa hạnh phúc gia đình #cách giữ lửa hạnh phúc gia đình #phụ nữ hiện đại #bình đẳng giới

