Dấu hiệu nhận biết đứa trẻ thông minh

Các vi chất dinh dưỡng cần thiết cho trẻ nhỏ 23/12/2025 05:02 Vi chất dinh dưỡng là các chất mà cơ thể chúng ta chỉ cần một lượng rất nhỏ nhưng lại đóng một vai trò rất quan trọng. Nếu thiếu vi chất dinh dưỡng sẽ gây ra những hậu quả vô cùng nghiêm trọng đối với sức khỏe, đặc biệt với trẻ nhỏ.

Mách bạn cách giảm ngứa họng do kích ứng 14/12/2025 04:50 Ngậm kẹo, uống trà nóng thêm chút mật ong hoặc sử dụng máy tạo ẩm giúp làm loãng chất nhầy, ngăn viêm, giảm ngứa họng.

Chữa viêm họng đúng cách 12/12/2025 05:03 Viêm họng do nhiều nguyên nhân gây ra. Khi thời tiết chuyển lạnh hay thay đổi là điều kiện thuận lợi để vi khuẩn, virus gây bệnh phát sinh không ngừng, kéo theo đó là những bệnh về đường hô hấp trên.

Ăn cam có giúp giảm ho không? 07/12/2025 05:00 Cam và các loại trái cây họ cam quýt từ lâu được xem là nguồn vitamin C dồi dào, thường được khuyên dùng khi bị ho hoặc cảm lạnh. Tuy nhiên, liệu ăn cam có giúp giảm ho không?

Hành trình giúp con vượt qua biếng ăn - “Bí mật” nằm ở việc chăm sóc đường ruột 05/12/2025 05:00 Đối với chị N.N.Y (25 tuổi, TP.HCM), mỗi bữa cho con ăn không còn là khoảng thời gian gắn kết vui vẻ mà gần như trở thành một “cuộc chiến”. Thế nhưng, sau khi tìm ra nguyên nhân gốc rễ và kiên trì đồng hành cùng con, bé Dâu đã có sự thay đổi, con hào hứng với bữa ăn, ăn nhiều hơn và dần tăng cân. Bạn có muốn biết chị N.N.Y đã làm gì để giúp bé Dâu vượt qua tình trạng này?

Trẻ biếng ăn: Dùng Vinamilk Probi cam hằng ngày có hỗ trợ con ăn ngon? 04/12/2025 06:00 Biếng ăn, kén ăn ở trẻ là tình trạng khiến nhiều cha mẹ lo lắng vì có thể làm tăng nguy cơ khiến con chậm tăng cân, từ đó ít nhiều ảnh hưởng đến quá trình tăng trưởng [1]. Việc dùng sữa chua uống men sống lợi khuẩn được xem là một trong những biện pháp hỗ trợ để con ăn ngon và đạt được các cột mốc phát triển tốt hơn.

Sai lầm phổ biến cha mẹ nên tránh khi trẻ biếng ăn 03/12/2025 07:40 Sự lo lắng quá mức đôi khi khiến cha mẹ áp dụng những biện pháp thiếu khoa học, vô tình ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe của trẻ và làm tình trạng biếng ăn trở nên trầm trọng hơn. Vì thế, việc hiểu rõ nguyên nhân dẫn đến biếng ăn là bước quan trọng giúp cha mẹ lựa chọn cách chăm sóc con phù hợp.

Chìa khóa hỗ trợ con ăn ngon, hấp thu tốt 27/11/2025 06:00 Lợi khuẩn (probiotics) đôi khi được ví như những “chiến binh thầm lặng”, âm thầm bảo vệ sức khỏe đường ruột cho trẻ.

6 thực phẩm tự nhiên giúp tăng đề kháng trước dịch cúm A 27/11/2025 05:00 Từ những loại rau xanh khiêm tốn đến các loại gia vị cay nồng, mỗi loại thực phẩm đều đóng một vai trò thiết yếu trong việc tạo nên "lá chắn" dinh dưỡng bảo vệ cơ thể.

Trẻ biếng ăn phải làm sao? Nguyên nhân và dấu hiệu phổ biến cha mẹ hay bỏ qua 26/11/2025 08:22 Khi con có biểu hiện biếng ăn, cha mẹ cần tìm hiểu nguyên nhân để có giải pháp khắc phục. Đây mới là “chìa khóa” giúp trẻ lấy lại hứng thú với bữa ăn để phát triển khỏe mạnh.

Loại trái cây nào tốt cho sức khỏe khi bị ho hay cảm lạnh? 25/11/2025 05:03 Chọn đúng trái cây khi bị ho hoặc cảm lạnh có thể giúp giảm triệu chứng và hỗ trợ miễn dịch một cách tự nhiên.

Thu hồi, tiêu hủy lô kem bôi da Thuần Mộc không đạt chất lượng 13/11/2025 13:33 Ngày 12/11, Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) ban hành văn bản yêu cầu đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy lô mỹ phẩm kem bôi da Thuần Mộc do Công ty cổ phần Hòa Bình Pharma chịu trách nhiệm đưa ra thị trường.

Cách chăm sóc trẻ bị cúm A 11/11/2025 05:01 Cúm A là bệnh tiềm ẩn nhiều nguy cơ nguy hiểm, đặc biệt là với trẻ em. Vì vậy, các bậc cha mẹ cần biết cách chăm sóc trẻ bị cúm A tại nhà, đồng thời tuân thủ điều trị theo chỉ dẫn của bác sĩ.

Bạn đã phi hành tỏi đúng cách? 10/11/2025 04:47 Nhiều người nghĩ phi hành tỏi với dầu bốc khói mới thơm nhưng thực tế, cách làm này không chỉ phá hủy mùi, mà còn gây vị đắng, làm hỏng món ăn.

Ăn gừng tươi có tác dụng gì? 09/11/2025 05:01 Gừng là thực phẩm vô cùng quen thuộc trong mỗi gian bếp của người Việt. Trong thành phần của gừng có chứa những hợp chất quan trọng giúp cơ thể khỏe mạnh, chống lại những vi khuẩn gây bệnh từ bên ngoài môi trường.

Đề phòng cảm lạnh ở trẻ em 28/10/2025 05:00 Cảm lạnh là bệnh phổ biến nhất. Cảm lạnh thường xuất hiện ở trẻ nhỏ và có triệu chứng kéo dài hơn người lớn.

Tỏi ngâm mật ong – 'lá chắn' bảo vệ sức khỏe trong mùa đông 25/10/2025 05:14 Trước khi mùa đông đến, hãy bắt đầu ăn tỏi ngâm mật ong – một thói quen nhỏ nhưng có thể mang lại lợi ích lớn cho sức khỏe. Sự kết hợp giữa tỏi và mật ong không chỉ giúp tăng sức đề kháng mà còn bảo vệ cơ thể khỏi nhiều bệnh mùa lạnh.

Một số cách phòng tránh các loại bệnh giao mùa 21/10/2025 05:01 Lúc giao mùa, thời tiết và độ ẩm không khí thay đổi thất thường khiến cơ thể không thích ứng kịp, tạo điều kiện cho virus, vi khuẩn gây bệnh đường hô hấp hoạt động mạnh.

6 loại rau, gia vị quen thuộc giúp trị cúm tại nhà 12/10/2025 05:03 Hành, kinh giới, tía tô, húng chanh, gừng và tỏi là những loại rau, gia vị dễ trồng, hỗ trợ điều trị bệnh cúm tại nhà hiệu quả.

Bổ sung dinh dưỡng phòng bệnh hô hấp cho trẻ 09/10/2025 05:00 Chế độ ăn uống có thể hỗ trợ trong việc điều trị và phòng ngừa các bệnh hô hấp ở trẻ em. Dưới đây là một chế độ dinh dưỡng điển hình trong việc phòng ngừa các bệnh lý hô hấp ở trẻ em hiệu quả.

Giật mình chuyện cho trẻ tắm bia, uống mật gấu để đẹp da, chống bệnh hiểm nghèo 06/10/2025 07:54 Tôi giật mình khi biết có gia đình muốn dùng bia tắm cho trẻ sơ sinh, cho trẻ em uống mật gấu để đẹp da, khỏe mạnh. Đây là những phương pháp, cách dùng phản khoa học.

Những điều cần biết về các bệnh tim mạch thường gặp ở trẻ em 04/09/2025 05:00 Các bệnh tim mạch không chỉ phổ biến ở người lớn mà còn có tỷ lệ xảy ra khá cao ở trẻ em. Các bệnh tim mạch thường gặp ở trẻ em thường có diễn biến nghiêm trọng nếu không được phát hiện, điều trị tích cực.

Có phải ngâm rau càng lâu, rau càng sạch? 28/08/2025 11:04 Trong các bữa ăn hằng ngày, rau củ quả đóng vai trò quan trọng trong thực đơn và là nguồn cung cấp dưỡng chất không thể thiếu. Cách rửa rau sạch, mặc dù đơn giản nhưng có những phương pháp khi rửa rau để đạt hiệu quả làm sạch cao nhất.

Trứng để được bao lâu ở nhiệt độ phòng và trong tủ lạnh? 25/08/2025 04:59 Trứng để được bao lâu ở nhiệt độ phòng và trong tủ lạnh hoặc tủ đông, việc bảo quản trứng có giữ được chất lượng trứng như ban đầu không - đây là băn khoăn của nhiều người.

Trứng vỏ trắng hay nâu tốt hơn? 31/07/2025 11:00 Nhiều người lầm tưởng rằng trứng trắng và trứng nâu khác nhau về chất lượng, song thực tế chúng chỉ khác nhau về màu sắc vỏ, không khác biệt đáng kể về chất lượng dinh dưỡng.

Giải mã những công dụng của nước hầm xương 30/07/2025 04:06 Các influencer trên mạng xã hội hay các bác sĩ đều đồng loạt khen ngợi nhiều lợi ích của nước hầm xương và gọi là "liquid gold" (vàng lỏng).

Tiêm phòng ung thư cổ tử cung ở độ tuổi nào? 22/07/2025 05:02 Vắc-xin HPV hiện nay có nhiều loại, hỗ trợ bảo vệ cơ thể khỏi nhiều chủng virus khác nhau. Việc tiêm phòng càng sớm càng tốt sẽ mang lại hiệu quả cao nhất.

Những món ăn sáng 'đánh bật' mỡ máu cao 15/06/2025 04:14 Những gì bạn ăn vào buổi sáng đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát mức cholesterol xấu, giảm mỡ máu cao.

Các tác nhân trong nhà tăng nguy cơ mắc COPD 01/06/2025 05:12 Các sản phẩm và hóa chất tẩy rửa, bụi, nấm mốc là một số tác nhân có thể gây ô nhiễm không khí trong nhà, nguyên nhân dẫn đến bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.