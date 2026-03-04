Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Đời sống

Mẹ và bé

Dấu hiệu nhận biết đứa trẻ thông minh

Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

Trẻ thông minh thường có trí nhớ tốt, rất năng động, có khiếu hài hước, tò mò, biết đọc sớm và có thể làm chủ các cuộc chơi.

Có trí nhớ tốt: Theo Firstcry Parenting, có trí nhớ rất tốt và khả năng nhớ lại nhanh hơn là một trong những dấu hiệu trẻ thông minh. Một em bé có kỹ năng ghi nhớ vượt trội có thể nhớ được nơi giấu đồ chơi hoặc nhanh chóng nhận ra khuôn mặt và địa điểm. Có trí nhớ tốt là điều quan trọng để trẻ học và ghi nhớ thông tin mới, cả ở trường và ở nhà. Trí nhớ không chỉ tốt cho việc học tập mà còn quyết định trong các hoạt động hàng ngày. Ảnh: ParentCircle.
Có trí nhớ tốt: Theo Firstcry Parenting, có trí nhớ rất tốt và khả năng nhớ lại nhanh hơn là một trong những dấu hiệu trẻ thông minh. Một em bé có kỹ năng ghi nhớ vượt trội có thể nhớ được nơi giấu đồ chơi hoặc nhanh chóng nhận ra khuôn mặt và địa điểm. Có trí nhớ tốt là điều quan trọng để trẻ học và ghi nhớ thông tin mới, cả ở trường và ở nhà. Trí nhớ không chỉ tốt cho việc học tập mà còn quyết định trong các hoạt động hàng ngày. Ảnh: ParentCircle.
Tò mò, thích đặt câu hỏi: Trẻ em thường hỏi những câu kỳ lạ và đôi khi khiến cha mẹ khó chịu, tức giận. Tuy nhiên, đây lại là biểu hiện của trẻ có chỉ số IQ cao. Tò mò là phản ứng của trẻ khi quan sát, suy nghĩ và tưởng tượng về những điều chưa biết, ham khám phá điều mới lạ. Khi không tìm được câu trả lời vừa ý, chúng sẽ tự tìm đáp án cho riêng mình. Điều này cho thấy trẻ luôn trong trạng thái suy nghĩ, tư duy, não bộ của trẻ hoạt động rất linh hoạt. Ảnh: Shutterstock.
Tò mò, thích đặt câu hỏi: Trẻ em thường hỏi những câu kỳ lạ và đôi khi khiến cha mẹ khó chịu, tức giận. Tuy nhiên, đây lại là biểu hiện của trẻ có chỉ số IQ cao. Tò mò là phản ứng của trẻ khi quan sát, suy nghĩ và tưởng tượng về những điều chưa biết, ham khám phá điều mới lạ. Khi không tìm được câu trả lời vừa ý, chúng sẽ tự tìm đáp án cho riêng mình. Điều này cho thấy trẻ luôn trong trạng thái suy nghĩ, tư duy, não bộ của trẻ hoạt động rất linh hoạt. Ảnh: Shutterstock.
Thường chơi với người lớn tuổi hơn: Con bạn có xu hướng phát triển tốt hơn trong môi trường có những đứa trẻ lớn tuổi hơn hoặc thậm chí là người lớn khác không? Chia sẻ với BBC, Lyn Kendall, chuyên gia tư vấn về trẻ em tài năng của Mensa Anh, cho biết trẻ em thông minh thường thích chơi với những đứa trẻ lớn tuổi hơn hoặc người lớn. Những đứa trẻ vượt trội không chỉ cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh những người lớn tuổi hơn mà còn học hỏi được nhiều điều từ họ. Đứa trẻ đặc biệt lanh lợi cũng dễ dàng nói chuyện với người lớn về nhiều chủ đề khác nhau thay vì bạn bè cùng tuổi. Ảnh: Movoto.
Thường chơi với người lớn tuổi hơn: Con bạn có xu hướng phát triển tốt hơn trong môi trường có những đứa trẻ lớn tuổi hơn hoặc thậm chí là người lớn khác không? Chia sẻ với BBC, Lyn Kendall, chuyên gia tư vấn về trẻ em tài năng của Mensa Anh, cho biết trẻ em thông minh thường thích chơi với những đứa trẻ lớn tuổi hơn hoặc người lớn. Những đứa trẻ vượt trội không chỉ cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh những người lớn tuổi hơn mà còn học hỏi được nhiều điều từ họ. Đứa trẻ đặc biệt lanh lợi cũng dễ dàng nói chuyện với người lớn về nhiều chủ đề khác nhau thay vì bạn bè cùng tuổi. Ảnh: Movoto.
Trẻ có rất nhiều năng lượng: Theo Raising Children Network, nếu con bạn luôn tràn đầy năng lượng, nhất là khi tham gia những hoạt động mà chúng yêu thích, hay luôn háo hức bắt đầu ngày mới, đây có thể là dấu hiệu cho thấy trí não của con đang hoạt động rất mạnh. Mức năng lượng dồi dào này có thể xuất phát từ việc con liên tục muốn khám phá những hoạt động và trải nghiệm mới mẻ. Cha mẹ nên khuyến khích điều này vì giúp con có thêm trải nghiệm thú vị và phát triển tư duy của não bộ ngay từ khi còn nhỏ. Ảnh: Unsplash.
Trẻ có rất nhiều năng lượng: Theo Raising Children Network, nếu con bạn luôn tràn đầy năng lượng, nhất là khi tham gia những hoạt động mà chúng yêu thích, hay luôn háo hức bắt đầu ngày mới, đây có thể là dấu hiệu cho thấy trí não của con đang hoạt động rất mạnh. Mức năng lượng dồi dào này có thể xuất phát từ việc con liên tục muốn khám phá những hoạt động và trải nghiệm mới mẻ. Cha mẹ nên khuyến khích điều này vì giúp con có thêm trải nghiệm thú vị và phát triển tư duy của não bộ ngay từ khi còn nhỏ. Ảnh: Unsplash.
Làm chủ trò chơi nhanh chóng: Trẻ thông minh thường có xu hướng làm chủ đồ chơi của mình và các trò chơi nhanh hơn đứa trẻ bình thường. Chúng cũng có trí tưởng tượng phong phú, luôn đưa ra những ý tưởng và giải pháp mới cho các trò chơi hoặc vấn đề hiện có. Trẻ thông minh cũng không ngại thời gian ở một mình vì trí óc của trẻ luôn đủ bận rộn để tạo không gian chơi riêng cho mình. Ảnh: WordPress.
Làm chủ trò chơi nhanh chóng: Trẻ thông minh thường có xu hướng làm chủ đồ chơi của mình và các trò chơi nhanh hơn đứa trẻ bình thường. Chúng cũng có trí tưởng tượng phong phú, luôn đưa ra những ý tưởng và giải pháp mới cho các trò chơi hoặc vấn đề hiện có. Trẻ thông minh cũng không ngại thời gian ở một mình vì trí óc của trẻ luôn đủ bận rộn để tạo không gian chơi riêng cho mình. Ảnh: WordPress.
Kỹ năng đọc sớm: Theo CNBC, trung bình những đứa trẻ thông minh bắt đầu biết đọc trước 4 tuổi, trong khi hầu hết trẻ 6-7 tuổi đạt được cột mốc này. Có nhiều giai đoạn đọc, trẻ em phải học cách nhận biết và hiểu các từ trước khi chúng có thể bắt đầu tự đọc. Đặc biệt, trẻ thông minh thường bị cuốn hút và thích đọc sách. Cha mẹ nên khuyến khích con đọc sách để tăng vốn từ vựng, khả năng tư duy và diễn đạt. Ảnh: Healthyway.
Kỹ năng đọc sớm: Theo CNBC, trung bình những đứa trẻ thông minh bắt đầu biết đọc trước 4 tuổi, trong khi hầu hết trẻ 6-7 tuổi đạt được cột mốc này. Có nhiều giai đoạn đọc, trẻ em phải học cách nhận biết và hiểu các từ trước khi chúng có thể bắt đầu tự đọc. Đặc biệt, trẻ thông minh thường bị cuốn hút và thích đọc sách. Cha mẹ nên khuyến khích con đọc sách để tăng vốn từ vựng, khả năng tư duy và diễn đạt. Ảnh: Healthyway.
Trẻ không giỏi mọi thứ: Trẻ thông minh không giỏi mọi thứ, chúng thường biết điểm mạnh của bản thân để trau dồi và phát triển. Trẻ xác định một sở thích cụ thể, tìm hiểu sâu thay vì học lan man. Điều này có nghĩa những đứa trẻ thông minh hơn mức bình thường không hẳn sẽ học giỏi và có điểm số cao. Nghe có vẻ mâu thuẫn nhưng nếu tìm hiểu sâu hơn về suy nghĩ của con, cha mẹ sẽ thấy có nhiều điều quan trọng hơn là chỉ nộp bài tập đúng hạn, luyện viết chữ đẹp và tương tác với bạn bè. Ảnh: Unstood.
Trẻ không giỏi mọi thứ: Trẻ thông minh không giỏi mọi thứ, chúng thường biết điểm mạnh của bản thân để trau dồi và phát triển. Trẻ xác định một sở thích cụ thể, tìm hiểu sâu thay vì học lan man. Điều này có nghĩa những đứa trẻ thông minh hơn mức bình thường không hẳn sẽ học giỏi và có điểm số cao. Nghe có vẻ mâu thuẫn nhưng nếu tìm hiểu sâu hơn về suy nghĩ của con, cha mẹ sẽ thấy có nhiều điều quan trọng hơn là chỉ nộp bài tập đúng hạn, luyện viết chữ đẹp và tương tác với bạn bè. Ảnh: Unstood.
znews.vn
Link bài gốc Copy link
https://znews.vn/dau-hieu-tre-thong-minh-khong-phai-ai-cung-biet-post1631420.html

Tin liên quan

Tags:

#trẻ thông minh #dấu hiệu trẻ #trí nhớ #tò mò #đọc sớm #phát triển trẻ

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Các vi chất dinh dưỡng cần thiết cho trẻ nhỏ

Các vi chất dinh dưỡng cần thiết cho trẻ nhỏ

Vi chất dinh dưỡng là các chất mà cơ thể chúng ta chỉ cần một lượng rất nhỏ nhưng lại đóng một vai trò rất quan trọng. Nếu thiếu vi chất dinh dưỡng sẽ gây ra những hậu quả vô cùng nghiêm trọng đối với sức khỏe, đặc biệt với trẻ nhỏ.
Chữa viêm họng đúng cách

Chữa viêm họng đúng cách

Viêm họng do nhiều nguyên nhân gây ra. Khi thời tiết chuyển lạnh hay thay đổi là điều kiện thuận lợi để vi khuẩn, virus gây bệnh phát sinh không ngừng, kéo theo đó là những bệnh về đường hô hấp trên.
Ăn cam có giúp giảm ho không?

Ăn cam có giúp giảm ho không?

Cam và các loại trái cây họ cam quýt từ lâu được xem là nguồn vitamin C dồi dào, thường được khuyên dùng khi bị ho hoặc cảm lạnh. Tuy nhiên, liệu ăn cam có giúp giảm ho không?
Hành trình giúp con vượt qua biếng ăn - “Bí mật” nằm ở việc chăm sóc đường ruột

Hành trình giúp con vượt qua biếng ăn - “Bí mật” nằm ở việc chăm sóc đường ruột

Đối với chị N.N.Y (25 tuổi, TP.HCM), mỗi bữa cho con ăn không còn là khoảng thời gian gắn kết vui vẻ mà gần như trở thành một “cuộc chiến”. Thế nhưng, sau khi tìm ra nguyên nhân gốc rễ và kiên trì đồng hành cùng con, bé Dâu đã có sự thay đổi, con hào hứng với bữa ăn, ăn nhiều hơn và dần tăng cân. Bạn có muốn biết chị N.N.Y đã làm gì để giúp bé Dâu vượt qua tình trạng này?
Trẻ biếng ăn: Dùng Vinamilk Probi cam hằng ngày có hỗ trợ con ăn ngon?

Trẻ biếng ăn: Dùng Vinamilk Probi cam hằng ngày có hỗ trợ con ăn ngon?

Biếng ăn, kén ăn ở trẻ là tình trạng khiến nhiều cha mẹ lo lắng vì có thể làm tăng nguy cơ khiến con chậm tăng cân, từ đó ít nhiều ảnh hưởng đến quá trình tăng trưởng [1]. Việc dùng sữa chua uống men sống lợi khuẩn được xem là một trong những biện pháp hỗ trợ để con ăn ngon và đạt được các cột mốc phát triển tốt hơn.
Sai lầm phổ biến cha mẹ nên tránh khi trẻ biếng ăn

Sai lầm phổ biến cha mẹ nên tránh khi trẻ biếng ăn

Sự lo lắng quá mức đôi khi khiến cha mẹ áp dụng những biện pháp thiếu khoa học, vô tình ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe của trẻ và làm tình trạng biếng ăn trở nên trầm trọng hơn. Vì thế, việc hiểu rõ nguyên nhân dẫn đến biếng ăn là bước quan trọng giúp cha mẹ lựa chọn cách chăm sóc con phù hợp.
Cách chăm sóc trẻ bị cúm A

Cách chăm sóc trẻ bị cúm A

Cúm A là bệnh tiềm ẩn nhiều nguy cơ nguy hiểm, đặc biệt là với trẻ em. Vì vậy, các bậc cha mẹ cần biết cách chăm sóc trẻ bị cúm A tại nhà, đồng thời tuân thủ điều trị theo chỉ dẫn của bác sĩ.
Bạn đã phi hành tỏi đúng cách?

Bạn đã phi hành tỏi đúng cách?

Nhiều người nghĩ phi hành tỏi với dầu bốc khói mới thơm nhưng thực tế, cách làm này không chỉ phá hủy mùi, mà còn gây vị đắng, làm hỏng món ăn.
Ăn gừng tươi có tác dụng gì?

Ăn gừng tươi có tác dụng gì?

Gừng là thực phẩm vô cùng quen thuộc trong mỗi gian bếp của người Việt. Trong thành phần của gừng có chứa những hợp chất quan trọng giúp cơ thể khỏe mạnh, chống lại những vi khuẩn gây bệnh từ bên ngoài môi trường.
Đề phòng cảm lạnh ở trẻ em

Đề phòng cảm lạnh ở trẻ em

Cảm lạnh là bệnh phổ biến nhất. Cảm lạnh thường xuất hiện ở trẻ nhỏ và có triệu chứng kéo dài hơn người lớn.
Tỏi ngâm mật ong – 'lá chắn' bảo vệ sức khỏe trong mùa đông

Tỏi ngâm mật ong – 'lá chắn' bảo vệ sức khỏe trong mùa đông

Trước khi mùa đông đến, hãy bắt đầu ăn tỏi ngâm mật ong – một thói quen nhỏ nhưng có thể mang lại lợi ích lớn cho sức khỏe. Sự kết hợp giữa tỏi và mật ong không chỉ giúp tăng sức đề kháng mà còn bảo vệ cơ thể khỏi nhiều bệnh mùa lạnh.
Bổ sung dinh dưỡng phòng bệnh hô hấp cho trẻ

Bổ sung dinh dưỡng phòng bệnh hô hấp cho trẻ

Chế độ ăn uống có thể hỗ trợ trong việc điều trị và phòng ngừa các bệnh hô hấp ở trẻ em. Dưới đây là một chế độ dinh dưỡng điển hình trong việc phòng ngừa các bệnh lý hô hấp ở trẻ em hiệu quả.
Có phải ngâm rau càng lâu, rau càng sạch?

Có phải ngâm rau càng lâu, rau càng sạch?

Trong các bữa ăn hằng ngày, rau củ quả đóng vai trò quan trọng trong thực đơn và là nguồn cung cấp dưỡng chất không thể thiếu. Cách rửa rau sạch, mặc dù đơn giản nhưng có những phương pháp khi rửa rau để đạt hiệu quả làm sạch cao nhất.
Trứng vỏ trắng hay nâu tốt hơn?

Trứng vỏ trắng hay nâu tốt hơn?

Nhiều người lầm tưởng rằng trứng trắng và trứng nâu khác nhau về chất lượng, song thực tế chúng chỉ khác nhau về màu sắc vỏ, không khác biệt đáng kể về chất lượng dinh dưỡng.
Các tác nhân trong nhà tăng nguy cơ mắc COPD

Các tác nhân trong nhà tăng nguy cơ mắc COPD

Các sản phẩm và hóa chất tẩy rửa, bụi, nấm mốc là một số tác nhân có thể gây ô nhiễm không khí trong nhà, nguyên nhân dẫn đến bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.