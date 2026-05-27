Hai xe khách cháy ngùn ngụt trước cây xăng

Hai ô tô 45 chỗ đưa đón công nhân ở xã Phụ Dực, tỉnh Hưng Yên, đang đỗ trước trạm xăng dầu Vũ Hạ bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Ngày 27/5, một lãnh đạo UBND xã Phụ Dực, tỉnh Hưng Yên cho hay trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ cháy 2 ô tô 45 chỗ ngay trước cây xăng dầu Vũ Hạ (thuộc địa bàn xã An Vũ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình cũ).

Đám cháy ban đầu bùng lên từ một ô tô 45 chỗ lan sang xe bên cạnh (Ảnh: Cắt từ video).

Thông tin ban đầu, khoảng 11h30 cùng ngày, đám cháy bùng lên từ một ô tô 45 chỗ, sau đó nhanh chóng lan sang ô tô đỗ bên cạnh.

Phát hiện sự việc, nhân viên trạm xăng dầu hô hoán cùng người dân hỗ trợ dập lửa nhưng bất thành. Ngọn lửa nhanh chóng bùng lên dữ dội bao trùm toàn bộ hai phương tiện.

Nhận tin báo, chính quyền địa phương đã phối hợp với lực lượng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Hưng Yên đến hiện trường dập lửa.

Hai ô tô 45 chỗ bốc cháy trơ khung (Ảnh: Cắt từ video).

Theo lãnh đạo UBND xã Phụ Dực, 2 ô tô cháy là xe chở công nhân đỗ nhờ trước trạm xăng dầu Vũ Hạ. Thời điểm xảy ra vụ cháy không có người trên xe, đám cháy sau đó được khống chế không ảnh hưởng sang trạm xăng dầu.

Vụ cháy khiến hai ô tô 45 chỗ bị thiêu rụi, trơ khung sắt.

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.

Tình hình cháy, nổ và cứu nạn, cứu hộ tháng 4/2026

Trong tháng 4/2026, toàn quốc xảy ra 276 vụ cháy, làm chết 13 người, làm bị thương 14 người, thiệt hại về tài sản ước tính sơ bộ thành tiền khoảng 43,14 tỷ đồng; toàn quốc xảy ra 01 vụ nổ, làm chết 02 người.
Sau cú đẩy khiến người hàng xóm ngã đập đầu xuống nền sân, chấn thương sọ não và tử vong, bị cáo Lê Đình Tâm (trú xã Cẩm Duệ, Hà Tĩnh) bị TAND khu vực 1 tuyên phạt 7 năm tù giam về tội "Cố ý gây thương tích".
