Hai xe khách cháy ngùn ngụt trước cây xăng

Hai ô tô 45 chỗ đưa đón công nhân ở xã Phụ Dực, tỉnh Hưng Yên, đang đỗ trước trạm xăng dầu Vũ Hạ bất ngờ bốc cháy dữ dội.
Ngày 27/5, một lãnh đạo UBND xã Phụ Dực, tỉnh Hưng Yên cho hay trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ cháy 2 ô tô 45 chỗ ngay trước cây xăng dầu Vũ Hạ (thuộc địa bàn xã An Vũ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình cũ).
Thông tin ban đầu, khoảng 11h30 cùng ngày, đám cháy bùng lên từ một ô tô 45 chỗ, sau đó nhanh chóng lan sang ô tô đỗ bên cạnh.
Phát hiện sự việc, nhân viên trạm xăng dầu hô hoán cùng người dân hỗ trợ dập lửa nhưng bất thành. Ngọn lửa nhanh chóng bùng lên dữ dội bao trùm toàn bộ hai phương tiện.
Nhận tin báo, chính quyền địa phương đã phối hợp với lực lượng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Hưng Yên đến hiện trường dập lửa.
Theo lãnh đạo UBND xã Phụ Dực, 2 ô tô cháy là xe chở công nhân đỗ nhờ trước trạm xăng dầu Vũ Hạ. Thời điểm xảy ra vụ cháy không có người trên xe, đám cháy sau đó được khống chế không ảnh hưởng sang trạm xăng dầu.
Vụ cháy khiến hai ô tô 45 chỗ bị thiêu rụi, trơ khung sắt.
