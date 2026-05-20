Những phút cuối trước thảm án 3 người tử vong ở Tây Ninh

Trưa 20/5, căn nhà cũng là quán ăn nằm cạnh tỉnh lộ 873 phủ kín không khí tang thương với ba chiếc quan tài đặt cạnh nhau.

Ba nạn nhân gồm bà Huỳnh Thị Điệp, 70 tuổi; con gái là chị Mai Thị Thu Trang, 41 tuổi và cháu ngoại Nguyễn Gia Bảo, 22 tuổi.

Ngồi thất thần bên quan tài con trai, anh Huỳnh cho biết sau hàng chục năm ly hôn với chị Trang, anh chưa lập gia đình mới. Gia Bảo là con trai duy nhất của anh.

Sau khi học hết lớp 12 và hoàn thành nghĩa vụ quân sự, Bảo trở về quê phụ mẹ cùng bà ngoại bán quán nước, làm bánh mì. Một tháng trước, em được bà ngoại cất cho căn quán riêng để bán đồ ăn và cà phê.

"Hôm trước cháu còn khoe có người yêu, nói ráng làm dành dụm tiền để cưới vợ", anh Huỳnh kể.

Theo người dân địa phương, chiều nào chị Trang và bà Điệp cũng sang phụ Bảo bán quán.

Hiện trường án mạng. Ảnh: Tàm Quý

Tiếng cự cãi trong quán ăn ven đường

Bà Năm, chủ nhà nghỉ và quán nước đối diện hiện trường, cho biết khoảng gần 18h hôm qua, bà đi chợ, để chồng ở nhà trông quán. Khi trở về, bà thấy Nguyễn Cao Bằng đang ngồi uống cà phê nên không nghi ngờ vì đây là người quen.

Ít phút sau, Bằng đi sang quán ăn của Gia Bảo. Thời điểm này, bà Điệp và chị Trang cũng vừa đến phụ bán hàng.

Theo lời kể của bà Năm, vợ chồng bà sau đó nghe tiếng cự cãi nên chạy ra xem, tưởng chị Trang bị đánh. Một người thợ đang lắp camera cho quán ăn cũng bị Bằng đuổi đi.

"Chúng tôi thấy Bằng dùng dao đâm bà Điệp nhiều nhát. Chị Trang lao vào can ngăn cũng bị đâm", bà kể.

Lo sợ, vợ chồng bà Năm chạy vào nhà gọi điện báo công an xã và trung tâm y tế.

"Dù cửa chưa kịp đóng nhưng chúng tôi không dám ra ngoài, chỉ nghe tiếng la rồi im bặt. Mọi chuyện diễn ra trong vài phút", bà nói.

Khi thấy bên ngoài yên lặng, họ chạy sang kiểm tra thì phát hiện bà Điệp và chị Trang đã tử vong. Gia Bảo nằm dưới đất với nhiều vết thương nên được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Sau khi gây án, Bằng vứt dao cùng cây kéo rồi chạy xe máy rời khỏi hiện trường theo hướng chợ Hậu Thạnh.

Nguyễn Cao Bằng thời điểm bị bắt giữ. Ảnh: UBND xã Hậu Thạnh

Nghi phạm bị bắt gần hiện trường

Sau khám nghiệm hiện trường, công an nhận định nghi phạm có thể tìm đường sang Campuchia nên thông báo đến các địa phương giáp biên, đề nghị người dân cảnh giác và hỗ trợ truy tìm.

Theo chính quyền địa phương, Bằng và chị Trang quen nhau khoảng 6-7 năm. Tuy nhiên, do người này không có nghề nghiệp ổn định, thường xuyên nhậu nhẹt nên gia đình chị Trang không đồng ý mối quan hệ.

Gần 5 giờ sau, cảnh sát phát hiện Nguyễn Cao Bằng đang chạy xe máy gần chợ, cách hiện trường khoảng 2 km nên khống chế, bắt giữ.

Kiểm tra nhanh cho thấy nghi phạm có nồng độ cồn nhưng không có dấu hiệu sử dụng ma túy.

Tại cơ quan điều tra, Bằng khai do bị bạn gái đòi chia tay nên tức giận, dùng dao sát hại chị này cùng người thân.

Hiện Nguyễn Cao Bằng bị tạm giữ để điều tra hành vi Giết người.

Vị trí Nguyễn Cao Bằng bị cảnh sát phát hiện, khống chế bắt giữ. Ảnh: Tàm Quý

