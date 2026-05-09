Hà Tĩnh quyết xóa “điểm nóng” ma túy trong khu dân cư

Theo đánh giá của lực lượng chức năng, tội phạm ma túy được xem là “tội phạm của các loại tội phạm”, bởi phần lớn các hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng đều có liên quan đến người nghiện hoặc sử dụng trái phép chất ma túy. Nhiều đối tượng hoạt động manh động, liều lĩnh, có nhiều tiền án, tiền sự.

​

Nhiều đối tượng bị cơ quan chức năng khởi tố liên quan đến hoạt động buôn bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy.

Mới đây, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Hà Tĩnh) đã triệt phá một đường dây mua bán trái phép chất ma túy do một đối tượng cộm cán trên địa bàn phường Sông Trí cầm đầu. Trong số các đối tượng bị bắt giữ có Trần Văn Nam (SN 1990, trú phường Sông Trí) – đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự, tham gia mua bán ma túy để có tiền tiêu xài và phục vụ nhu cầu sử dụng ma túy của bản thân.

​

Theo lời khai của Trần Văn Nam, do không có công việc ổn định, lại bị bạn bè lôi kéo nên dần sa vào con đường nghiện ngập. Nhiều lần được “ông trùm” tổ chức các buổi tiệc ma túy tại nhà dành cho các đối tượng thân tín, Nam tiếp tục tham gia và còn nhận ma túy đem bán lẻ cho các con nghiện trên địa bàn.

​

Bị can Trần Văn Nam tại cơ quan điều tra.

Không chỉ tập trung đấu tranh, triệt xóa các đường dây, tụ điểm phức tạp, nhiều địa phương trên địa bàn Hà Tĩnh còn chú trọng công tác quản lý người nghiện, cảm hóa, giáo dục tại cộng đồng. Tại xã Toàn Lưu – địa phương từng được xem là “điểm nóng” về ma túy, lực lượng công an xã đã triển khai quyết liệt nhiều giải pháp nhằm kéo giảm tội phạm và tệ nạn ma túy. Công an xã tập trung rà soát, triệt xóa các ổ nhóm mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; lập hồ sơ đưa người nghiện đi cai nghiện bắt buộc; đồng thời phối hợp hỗ trợ tạo việc làm cho người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng.

​

Bên cạnh đó, công tác quản lý, theo dõi, cảm hóa, răn đe các đối tượng có nguy cơ vi phạm cũng được thực hiện thường xuyên. Nhờ vậy, từ tháng 7/2025 đến nay, trên địa bàn xã Toàn Lưu chưa phát sinh vụ việc hay đối tượng liên quan đến ma túy.

​

Thiếu tá Nguyễn Hoàng Anh – Trưởng Công an xã Toàn Lưu cho biết: “Chúng tôi xác định quan điểm "chặt đứt từ gốc", do đó, triển khai đồng bộ cả công tác phòng ngừa, đấu tranh và quản lý người nghiện. Khi các đối tượng cộm cán bị xử lý, người nghiện được quản lý chặt chẽ và có hướng hỗ trợ sau cai nghiện thì tình hình an ninh trật tự trên địa bàn chuyển biến tích cực rõ rệt”.

​

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Hà Tĩnh triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm xóa các "điểm nóng" về ma túy với quan điểm "chặn cung, giảm cầu".

Thực hiện phương châm “chặn cung, giảm cầu”, thời gian qua, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tăng cường đấu tranh, triệt phá nhiều tụ điểm và đường dây mua bán trái phép chất ma túy.

​

Chỉ trong 4 tháng đầu năm 2026, lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ 53 vụ với 121 đối tượng liên quan đến các hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm hơn 0,69 gam heroin; hơn 1.216 gam ma túy đá; 26.651 viên hồng phiến; hơn 14 gam ketamine cùng nhiều tài liệu, vật chứng liên quan. Trong đó, điển hình là đấu tranh thành công chuyên án mang bí số “0126V”, triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy do Nguyễn Ngọc Văn (trú phường Sông Trí) cầm đầu cùng 14 đối tượng cộm cán có liên quan đến hoạt động phạm tội này.

​

Thượng tá Võ Châu Tuấn – Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh: “Đấu tranh với tội phạm ma túy là nhiệm vụ lâu dài, phức tạp. Lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy sẽ tiếp tục tăng cường nắm tình hình địa bàn, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung đấu tranh, triệt xóa các đường dây, tụ điểm phức tạp về ma túy; đồng thời xử lý nghiêm các đối tượng cầm đầu, tổ chức hoạt động phạm tội nhằm răn đe, phòng ngừa".

​

Cuộc chiến với tội phạm ma túy vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Với mục tiêu đến năm 2030 có ít nhất 50% số xã, phường không có ma túy, Hà Tĩnh đang tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp từ phòng ngừa, đấu tranh đến quản lý, cai nghiện và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho người sau cai nghiện.

​

Các biện pháp nghiệp vụ được tập trung triển khai nhằm triệt xóa các đường dây, tụ điểm phức tạp về ma túy.

Bên cạnh đó, mỗi người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng tránh và tích cực phối hợp với lực lượng chức năng để góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, không có ma túy.

​

Ma túy không chỉ hủy hoại sức khỏe con người mà còn là nguồn cơn kéo theo hàng loạt hành vi vi phạm pháp luật, gây mất an ninh trật tự. Trước thực tế đó, các ngành chức năng và chính quyền địa phương trên địa bàn Hà Tĩnh đã quyết liệt triển khai các biện pháp từ phòng ngừa, đấu tranh đến quản lý, cai nghiện và tái hòa nhập cộng đồng, nhằm từng bước ngăn chặn, đẩy lùi loại tội phạm nguy hiểm này.