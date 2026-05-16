Ca sĩ Miu Lê bị khởi tố với cáo buộc tổ chức sử dụng ma tuý

Ca sĩ Miu Lê, tên thật Lê Ánh Nhật, cùng hai người bạn vừa bị tạm giam, khởi tố về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, sau thời gian công an củng cố chứng cứ.

Ngày 16/5, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam với Lê Ánh Nhật (ca sĩ Miu Lê, 35 tuổi, trú TP HCM) cùng Vũ Khương An (31 tuổi, trú TP HCM, hai quốc tịch Việt Nam và Canada) về hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; Trần Minh Trang (30 tuổi, trú Hà Nội) bị khởi tố Không tố giác tội phạm.

Hôm 10/5, ba người này chưa bị khởi tố do cơ quan chức năng cho rằng "chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự", là "đối tượng thụ hưởng" trong vụ án.

Mở rộng điều tra, công an tạm giữ hình sự Đặng Huy Việt (42 tuổi, trú phường Hoàng Mai, Hà Nội) về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy. Cùng với 3 người đã bị khởi tố hôm 10/5, hiện vụ án có tổng 7 bị can.

Miu Lê (giữa hàng đầu) cùng các bị can trong vụ án. Ảnh: Công an cung cấp

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hải Phòng tiếp tục mở rộng điều tra.

Khoảng 12h30' ngày 10/5/2026, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Công an đặc khu Cát Hải kiểm tra tại khu vực bãi tắm Tùng Thu, thuộc thôn 2 Cát Bà, đặc khu Cát Hải, Hải Phòng, phát hiện 6 người có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Kết quả xét nghiệm nhanh cho thấy 6 người dương tính với ma túy. Trong đó, Miu Lê và 3 người dương tính với Methamphetamine, Ketamine và MDMA.

Khám xét hai phòng ở bãi biển, công an thu: Hai túi nylon chứa chất bột màu trắng, một đĩa nhựa màu đen bám dính chất bột màu trắng, một thìa kim loại có bám dính chất bột màu trắng, ống hút được cuộn bằng tờ tiền mệnh giá 200.000 đồng bám dính chất bột màu trắng, thẻ nhựa màu đen bám dính chất bột màu trắng, ống nhựa màu đen bám dính chất bột màu trắng...

Quá trình điều tra ban đầu xác định, Thúy An là quản lý cơ sở lưu trú TiTi Beach thuộc bãi tắm Tùng Thu ở đặc khu Cát Hải, đảo Cát Bà.

Từ 7/5, An mời bạn bè là ca sĩ Miu Lê, Vũ Khương An và vợ chồng Trần Đức Phong - Trần Minh Trang đến chơi. Phong rủ Vũ Thái Nam đi cùng và chuẩn bị trước ma túy tổng hợp là nước vui, Ketamine để cả nhóm cùng sử dụng.

Đêm 9/5, Phong pha nước vui vào cốc và đổ Ketamine ra đĩa để Nam đánh mịn sau đó đưa cho 6 người. Cả nhóm sử dụng ma túy đến khoảng 5h hôm sau.

https://vnexpress.net/ca-si-miu-le-bi-khoi-to-voi-cao-buoc-to-chuc-su-dung-ma-tuy-5074769.html

#Miu Lê #ma túy #khởi tố #Hải Phòng #điều tra #ca sĩ

