Đột kích "ổ thác loạn", phát hiện đường dây lừa đảo xuyên biên giới

Lật tẩy "ổ thác loạn" trong khách sạn

Thời gian gần đây, qua công tác nắm tình hình địa bàn và nguồn tin báo của quần chúng nhân dân, Công an phường Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) phát hiện tại cơ sở lưu trú A.T.H. trên đường 37 (phường Thủ Đức) xuất hiện một nhóm người nước ngoài đến thuê phòng dài ngày có nhiều biểu hiện bất thường. Các đối tượng này sinh hoạt rất khép kín, ít tiếp xúc với xung quanh, luôn tỏ ra dè chừng, cảnh giác và chủ yếu ra vào khách sạn vào khung giờ chiều tối hoặc đêm khuya.

Các đối tượng người nước ngoài bị khống chế tại nơi cư trú.

Một số đối tượng nữ có liên quan tới vụ việc.

Nhận định nhóm đối tượng tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự (ANTT), Ban Chỉ huy Công an phường Thủ Đức đã chỉ đạo Tổ Phòng chống tội phạm khẩn trương vào cuộc, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, rà soát nhân thân. Qua nhiều ngày đêm kiên trì mật phục, theo dõi, các trinh sát xác định nhóm người này thường xuyên tụ tập trong phòng để tổ chức "bay lắc", sử dụng trái phép chất ma túy.

Phát hiện nhiều vật dụng và vật phẩm nghi ma túy bên trong các căn phòng.

Vào lúc 22h30 ngày 3/6, Công an phường Thủ Đức phối hợp với Tổ công tác số 8 - Công an TP Hồ Chí Minh bất ngờ "đột kích" vào khách sạn A.T.H. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 5 người nước ngoài mang quốc tịch Malaysia đang có mặt trong căn nhà.

Kết quả kiểm tra tại hiện trường, ngay tại sảnh sinh hoạt chung, cơ quan công an thu giữ 1 túi nilon chứa tinh thể màu trắng (nghi là ma túy). Trong các phòng ở, lực lượng chức năng thu giữ nhiều dụng cụ phục vụ việc "phê" ma túy như: ống thủy tinh, quẹt khò, đĩa sành và cân tiểu ly. Qua test nhanh, có 4/5 đối tượng dương tính với các chất ma túy.

Lộ diện đường dây tội phạm công nghệ cao xuyên biên giới

Từ sự nhạy bén nghiệp vụ của các chiến sĩ công an tiếp tục mở rộng kiểm tra các phòng ở khu vực, phát hiện hàng loạt tài liệu, vật dụng và phương tiện đặc trưng phục vụ cho hoạt động lừa đảo qua mạng viễn thông.

Đáng chú ý, các đối tượng đã trang bị sẵn các phông nền, bảng hiệu mô phỏng cơ quan chức năng nước ngoài, cùng nhiều kịch bản cuộc gọi lừa đảo được soạn thảo tinh vi. Cùng lúc đó, một mũi trinh sát rà soát khu vực xung quanh đã phát hiện, thu giữ nhiều túi chứa máy tính và thiết bị mạng vừa bị các đối tượng ném ra ngoài hòng phi tang.

Bên trong căn phòng được các đối tượng phục dựng giả mạo các cơ quan chức năng nhằm thực hiện hành vi lừa đảo.

Nhiều tài liệu thu giữ được dịch sang tiếng Việt có nội dung liên quan đến “Trụ sở cảnh sát quận Kangar” (Malaysia). Tại hiện trường, các khu vực VIP được bố trí tinh vi như một trung tâm thực hiện cuộc gọi trực tuyến (Call Center) với hệ thống thiết bị điện tử kết nối Internet công nghệ cao.

Điều tra viên phối hợp cùng người phiên dịch làm việc với các đối tượng có liên quan.

Công an tổ chức phân loại, xác định vai trò của các đối tượng.

Xác định đây là đường dây tội phạm có tổ chức và có thể còn nhiều đồng bọn đang ẩn náu, ngay trong đêm, Ban Chỉ huy Công an phường Thủ Đức đã lập tức báo cáo cấp trên, đồng thời phối hợp với Công an phường Hiệp Bình tiến hành lệnh kiểm tra khẩn cấp tại Khách sạn Nguyên Anh (số 68 đường 18) và một cơ sở khác của khách sạn này tại số 51B đường 18, phường Hiệp Bình.

Tại 2 địa điểm này, các trinh sát tiếp tục phát hiện thêm 21 người nước ngoài (đều mang quốc tịch Malaysia) đang lưu trú. Tiến hành kiểm tra nhanh, lực lượng chức năng phát hiện tới 18 trường hợp dương tính với chất ma túy. Tại các phòng số 403 và 406, công an tiếp tục thu giữ nhiều tinh thể nghi ma túy và dụng cụ sử dụng.

Các đối tượng người nước ngoài có liên quan đến vụ việc tại trụ sở Công an phường Thủ Đức.

Trước tính chất phức tạp, nghiêm trọng của vụ việc, liên quan đến yếu tố nước ngoài, ma túy và tội phạm công nghệ cao, Công an phường Thủ Đức đã phối hợp với Công an phường Hiệp Bình tiến hành phong tỏa, bảo vệ hiện trường, phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự; Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy; Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh; Phòng An ninh kinh tế và Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao để làm rõ các dấu hiệu liên quan đến ma túy, quản lý người nước ngoài và các hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật khác...