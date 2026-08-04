Tình trạng chó thả rông: Tăng mức phạt, người nuôi vẫn thờ ơ?

(Baohatinh.vn) - Dù mức xử phạt mới đối với hành vi thả rông chó, không đeo rọ mõm nơi công cộng đã có hiệu lực, nhưng thực tế tại Hà Tĩnh cho thấy tình trạng vi phạm vẫn diễn ra, gây bất an cho người dân.
Nhiều con còn băng qua làn xe đang lưu thông, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.
Ông Hà Văn Nam (phường Thành Sen) cho biết: "Tình trạng chó phóng uế bừa bãi và chạy tự do tại nơi công cộng vẫn diễn ra, ảnh hưởng đến môi trường và sự an toàn của người dân. Vì vậy, chúng tôi mong các cơ quan chức năng quyết liệt hơn trong kiểm tra, xử lý các trường hợp thả rông chó".
Thực trạng của loại tội phạm mua bán người diễn biến ra sao? Người dân cần trang bị những kỹ năng gì để tự bảo vệ mình và người thân? Đây là nội dung của chương trình "Vấn đề hôm nay" với chủ đề: Phòng chống mua bán người - từ nhận diện đến hành động.
Tội phạm mua bán người ngày càng lợi dụng mạng xã hội, chiêu trò "việc nhẹ, lương cao" để lừa nạn nhân. Trước thực trạng đó, Hà Tĩnh đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức và lấy phòng ngừa từ cơ sở làm giải pháp then chốt để bảo vệ người dân.
Trước thực trạng các sự cố do diều vướng đường dây điện có xu hướng gia tăng trong mùa hè, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đang đồng loạt triển khai các giải pháp kiểm tra, xử lý vi phạm và tăng cường tuyên truyền nhằm bảo vệ hành lang an toàn lưới điện.
Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ triệt phá thành công Chuyên án “Sản xuất, buôn bán hàng giả”, triệt xóa các đường dây chuyên sản xuất, mua bán các sản phẩm nước hoa giả, mang các thương hiệu nổi tiếng thế giới (CHANEL, GUCCI, DIOR...) được bảo hộ tại Việt Nam.
Bằng việc triển khai đồng bộ các giải pháp, đặc biệt phát huy sức mạnh toàn dân, phường Nam Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) không chỉ giữ vững bình yên mà còn khẳng định vị thế phường đạt chuẩn về an ninh, trật tự.