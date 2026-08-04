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Tình trạng chó thả rông: Tăng mức phạt, người nuôi vẫn thờ ơ?

Ngọc Khánh
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(Baohatinh.vn) - Dù mức xử phạt mới đối với hành vi thả rông chó, không đeo rọ mõm nơi công cộng đã có hiệu lực, nhưng thực tế tại Hà Tĩnh cho thấy tình trạng vi phạm vẫn diễn ra, gây bất an cho người dân.

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Theo khoản 2, Điều 8 Nghị định số 204/2026/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 1/8/2026), hành vi không đeo rọ mõm cho chó hoặc không xích giữ chó, không có người dắt khi đưa chó ra nơi công cộng sẽ bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng.
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Tuy nhiên, trên thực tế tại nhiều tuyến đường và khu dân cư ở Hà Tĩnh, tình trạng chó không được rọ mõm, không có dây xích thả rông diễn ra khá phổ biến.
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Tại các phường trung tâm như Thành Sen, Trần Phú, Hà Huy Tập, rất dễ bắt gặp tình trạng chó thả rông trên vỉa hè.
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Nhiều con còn băng qua làn xe đang lưu thông, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.
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Ông Hà Văn Nam (phường Thành Sen) cho biết: "Tình trạng chó phóng uế bừa bãi và chạy tự do tại nơi công cộng vẫn diễn ra, ảnh hưởng đến môi trường và sự an toàn của người dân. Vì vậy, chúng tôi mong các cơ quan chức năng quyết liệt hơn trong kiểm tra, xử lý các trường hợp thả rông chó".
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Bà Phan Thị Mai (phường Hà Huy Tập) cho biết: "Chiều nào tôi cũng dành thời gian đi bộ để rèn luyện sức khỏe. Thế nhưng, nhiều lần gặp những con chó lớn được chủ thả rông, không rọ mõm khiến tôi luôn trong tâm trạng lo lắng, bất an, không còn cảm giác yên tâm khi tập thể dục".
Theo luật sư Bùi Hoàng Linh Chi (Công ty Luật TNHH Hà Châu), chủ tịch UBND các cấp, cơ quan quản lý chuyên ngành về chăn nuôi, thú y và lực lượng công an đều có thẩm quyền xử phạt các hành vi vi phạm quy định về quản lý vật nuôi. Tuy nhiên, để các quy định này thực sự đi vào cuộc sống, cần có sự phối hợp đồng bộ giữa cơ quan chức năng trong công tác kiểm tra, xử lý và sự chủ động chấp hành của người nuôi.

Theo luật sư Bùi Hoàng Linh Chi (Công ty Luật TNHH Hà Châu), chủ tịch UBND các cấp, cơ quan quản lý chuyên ngành về chăn nuôi, thú y và lực lượng công an đều có thẩm quyền xử phạt các hành vi vi phạm quy định về quản lý vật nuôi. Tuy nhiên, để các quy định này thực sự đi vào cuộc sống, cần có sự phối hợp đồng bộ giữa cơ quan chức năng trong công tác kiểm tra, xử lý và sự chủ động chấp hành của người nuôi.

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Thực trạng chó thả rông, không rọ mõm không chỉ làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, gây nguy hiểm cho người đi đường và làm tăng nguy cơ lây truyền bệnh dại.

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Ông Nguyễn Văn Ninh - Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, UBND phường Hà Huy Tập cho biết: "Khó khăn lớn nhất hiện nay là một bộ phận người dân vẫn còn chủ quan, chưa thực hiện đầy đủ các quy định về quản lý vật nuôi. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục rà soát, nhắc nhở và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về quy định thả rông vật nuôi trên địa bàn".
Đại diện Công an phường Thành Sen cho biết, thời gian tới đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với UBND phường Thành Sen để kiểm tra, nhắc nhở và xử lý các trường hợp không chấp hành các quy định về quản lý vật nuôi.
Đại diện Công an phường Thành Sen cho biết, thời gian tới đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với UBND phường Thành Sen để kiểm tra, nhắc nhở và xử lý các trường hợp không chấp hành các quy định về quản lý vật nuôi.
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Nghị định mới quy định mức xử phạt được kỳ vọng sẽ góp phần thay đổi ý thức của người nuôi. Tuy nhiên, để quy định đi vào cuộc sống, cùng với việc tuyên truyền, các địa phương cần tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm những trường hợp thả rông chó, không rọ mõm nơi công cộng nhằm bảo đảm an toàn cho cộng đồng.

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Tags:

#chó thả rông #xử phạt chó #quản lý vật nuôi #an toàn giao thông #pháp luật chó #đô thị văn minh

Chủ đề Dịch bệnh cây trồng - vật nuôi

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