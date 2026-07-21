Bị bắt do không hoàn trả tiền chuyển khoản nhầm

Phạm Văn Thể (44 tuổi, trú xã Tuy Đức, tỉnh Lâm Đồng), bị bắt sau 4 năm không hoàn trả 15 triệu đồng của người khác chuyển khoản nhầm.
Ngày 21/7, Công an xã Tuy Đức (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Văn Thể (SN 1982, trú xã Tuy Đức) để điều tra về tội "Chiếm giữ trái phép tài sản" theo khoản 1 Điều 176 Bộ luật Hình sự.
Theo kết quả điều tra, ngày 30/8/2022, do nhầm lẫn trong giao dịch ngân hàng, Phạm Văn Thể nhận được 15 triệu đồng do người khác chuyển nhầm vào tài khoản cá nhân.
Mặc dù biết rõ số tiền không thuộc quyền sở hữu của mình và nhiều lần được chủ tài khoản cùng cơ quan chức năng yêu cầu hoàn trả, Thể vẫn cố tình chiếm giữ, sử dụng vào mục đích cá nhân.
Quá trình điều tra xác định hành vi của Phạm Văn Thể có dấu hiệu cấu thành tội "Chiếm giữ trái phép tài sản". Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam theo quy định của pháp luật.
Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.
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