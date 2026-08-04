Người phụ nữ tử vong khi ô tô va chạm xe máy trên đường ven biển Hà Tĩnh

Hiện trường vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường ven biển Hà Tĩnh.

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào lúc 19h20' ngày 3/8 trên tuyến đường tỉnh 547 (ĐT.547, còn gọi là đường ven biển Hà Tĩnh) thuộc địa phận xã Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

Vào thời gian trên, xe ô tô BKS 38A - 614.xx di chuyển trên đường ven biển Hà Tĩnh theo hướng từ xã Cổ Đạm đi xã Lộc Hà. Khi lưu thông tới địa phận xã Lộc Hà, đoạn gần Nhà máy nước Thạch Bằng, xe ô tô xảy ra va chạm với xe máy do chị Trần Thị Th. (SN 1989, trú xã Lộc Hà) cầm lái.

Va chạm mạnh khiến chị Th. ngã xuống đường, chấn thương nặng dẫn tới tử vong.

Tại hiện trường 2 phương tiện bị hư hỏng nặng, phần đuôi xe máy ghim chặt vào phần đầu xe ô tô.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Lộc Hà có mặt, phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh phân luồng giao thông, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo chính quyền địa phương, gia cảnh chị Trần Thị Th. khá khó khăn. Vợ chồng chị Th. có 3 người con nhỏ, người chồng sức khoẻ yếu.