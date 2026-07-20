Bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình, giữ gìn an ninh từ sớm

(Baohatinh.vn) - Bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình là những yếu tố then chốt giúp lực lượng cảnh sát Công an Hà Tĩnh chủ động phát hiện, xử lý kịp thời các vụ việc phức tạp, giữ vững an ninh trật tự từ cơ sở.
Khảo sát mới nhất của Kitco News cho thấy tâm lý bi quan đang chi phối thị trường vàng khi 79% chuyên gia dự báo giá sẽ giảm trong tuần này. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Không cần thiết bị hiện đại hay kỹ năng chuyên nghiệp, nhiều phụ nữ vùng biển Hà Tĩnh đang dùng điện thoại thông minh để sáng tạo những video về biển, con người và đặc sản quê hương, góp phần lan tỏa hình ảnh Hà Tĩnh.
Thời gian qua, một số doanh nghiệp Hà Tĩnh đã tham gia cung ứng vật liệu, thiết bị và dịch vụ cho các dự án FDI, song chủ yếu là những hợp đồng đơn lẻ, giá trị chưa cao. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Gần đây, trong điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài đã xảy ra nhiều vụ cháy không chỉ gây thiệt hại về tài sản mà còn tiềm ẩn những hậu quả khó lường đối với tính mạng con người. Đâu là nguyên nhân của thực trạng này? Cần những giải pháp gì để nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy, hạn chế thấp nhất những thiệt hại do hỏa hoạn gây ra? Đây là nội dung của chương trình Vấn đề hôm nay với chủ đề: Phòng cháy, chữa cháy – Đâu là điểm nghẽn?
Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, chiều 16/7, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh đã đến thăm, tặng quà gia đình có công với cách mạng tại các xã: Cẩm Hưng, Cẩm Xuyên.
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định đề nghị các cấp, ngành, địa phương cần tuyên truyền, nâng cao nhận thức; xác định nông nghiệp sinh thái là hướng phát triển chủ đạo, nông nghiệp hữu cơ là mũi nhọn trong phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững.
Thị trường bất động sản phục hồi thận trọng nhưng giá nhà vẫn được dự báo tăng 5-7% trong nửa cuối năm do nguồn cung hạn chế và chi phí đầu vào cao. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng đoàn công tác đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nghệ An) và tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Khu Di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh).
Trong các cuộc kháng chiến, lực lượng thanh niên xung phong đã trực tiếp tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần làm nên những chiến thắng vẻ vang. Và nay, họ vẫn tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, đóng góp vào sự phát triển của quê hương.