Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Pháp luật

An ninh trật tự

Bắt 2 đối tượng trong đường dây mua bán ma túy đá ở Hà Tĩnh

Vũ Huyền
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Các lực lượng thuộc Công an Hà Tĩnh vừa triệt phá đường dây mua bán ma túy đá, bắt 2 đối tượng, thu giữ 35,23 gam ma túy cùng nhiều tang vật có liên quan.

bqbht_br_ma-tuy-ha-tinh-6.jpg
Cơ quan công an bắt quả tang Nguyễn Văn Hoàng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Công an xã Kỳ Anh vừa chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Tĩnh đấu tranh, bóc gỡ thành công đường dây mua bán trái phép chất ma túy hoạt động trên địa bàn, thu giữ 35,23 gam Methamphetamine (ma túy đá), gần 270 triệu đồng tiền thu lợi bất chính, cùng nhiều tang vật liên quan.

Trước đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Kỳ Anh đã bắt quả tang Nguyễn Văn Hoàng (SN 1999, trú xã Kỳ Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) có hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại khu vực thôn Tứ Yên, xã Kỳ Anh.

Tang vật thu giữ gồm 6,44 gam ma túy đá, 1 điện thoại di động và 1 xe mô tô là phương tiện sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội.

bqbht_br_ma-tuy-ha-tinh-1.jpg
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh tống đạt quyết định khởi tố bị can Hồ Ngọc Khánh.

Từ kết quả đấu tranh ban đầu, Công an xã Kỳ Anh đã phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh khẩn trương mở rộng vụ án. Bằng các tài liệu, chứng cứ thu thập được, cùng lời khai của Nguyễn Văn Hoàng, cơ quan chức năng bắt thêm Hồ Ngọc Khánh (SN 1990, trú xã Kỳ Xuân, tỉnh Hà Tĩnh); đồng thời, khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng này tại thôn Kỳ Tiến, xã Kỳ Anh.

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 28,79 gam ma túy đá, nhiều dụng cụ dùng để phân chia, sử dụng ma túy, 2 điện thoại di động và gần 270 triệu đồng.

bqbht_br_ma-tuy-ha-tinh.jpg
Tang vật thu giữ trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy.

Tiếp tục mở rộng điều tra, lực lượng chức năng triệu tập làm việc với 7 đối tượng có liên quan. Quá trình đấu tranh xác định, các đối tượng này đã nhiều lần mua ma túy của Hồ Ngọc Khánh và Nguyễn Văn Hoàng để sử dụng. Kết quả test nhanh xác định, 6/7 đối tượng liên quan dương tính với ma túy đá, đồng thời, làm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động và phạm vi tiêu thụ ma túy của đường dây.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với Hồ Ngọc Khánh và Nguyễn Văn Hoàng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ, xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật.

Tin liên quan

Tags:

#Ma túy #ma túy tại Hà Tĩnh #ma túy ở Hà Tĩnh #tội phạm ma túy ở Hà Tĩnh #Sử dụng trái phép chất ma túy #Bắt giữ ổ nhóm ma túy ở Hà Tĩnh #Đường dây mua bán ma túy #triệt phá đương dây ma túy #Triệt phá đường dây

Chủ đề Ma túy tại Hà Tĩnh

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Triệt phá ổ nhóm chiếm đoạt tài khoản Facebook để bán thu lợi

Triệt phá ổ nhóm chiếm đoạt tài khoản Facebook để bán thu lợi

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh phát hiện, bắt giữ nhóm đối tượng thực hiện hành vi chiếm đoạt tài khoản Facebook để bán thu lợi số tiền lớn.
Cưa bom mìn lấy thuốc nổ TNT, 8 nghi phạm bị bắt

Cưa bom mìn lấy thuốc nổ TNT, 8 nghi phạm bị bắt

Đường dây thu gom bom mìn sót lại sau chiến tranh, cưa lấy thuốc nổ TNT để bán vừa bị Công an TP Hồ Chí Minh triệt phá. Cơ quan điều tra bắt 8 người, thu giữ hơn 16 kg thuốc nổ quân dụng có sức công phá lớn.
Cảnh giác với chiêu trò thuê, mượn số điện thoại

Cảnh giác với chiêu trò thuê, mượn số điện thoại

Chỉ một hành động như cho mượn sim điện thoại chính chủ, cung cấp mã OTP hoặc để người khác sử dụng thông tin cá nhân cũng có thể khiến bản thân trở thành mắt xích trong các đường dây lừa đảo, đánh bạc trực tuyến, rửa tiền hoặc các hoạt động vi phạm pháp luật khác.
Lật ca nô chở khách trên biển Phú Quốc, khẩn trương cứu hộ

Lật ca nô chở khách trên biển Phú Quốc, khẩn trương cứu hộ

Chiều 11/7, một vụ lật ca nô chở khách xảy ra trên vùng biển phía Nam đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang). Ngay sau khi nhận tin báo, lãnh đạo UBND đặc khu Phú Quốc cùng các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, khẩn trương triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!