Bắt 2 đối tượng trong đường dây mua bán ma túy đá ở Hà Tĩnh

Cơ quan công an bắt quả tang Nguyễn Văn Hoàng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Công an xã Kỳ Anh vừa chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Tĩnh đấu tranh, bóc gỡ thành công đường dây mua bán trái phép chất ma túy hoạt động trên địa bàn, thu giữ 35,23 gam Methamphetamine (ma túy đá), gần 270 triệu đồng tiền thu lợi bất chính, cùng nhiều tang vật liên quan.

Trước đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Kỳ Anh đã bắt quả tang Nguyễn Văn Hoàng (SN 1999, trú xã Kỳ Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) có hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại khu vực thôn Tứ Yên, xã Kỳ Anh.

Tang vật thu giữ gồm 6,44 gam ma túy đá, 1 điện thoại di động và 1 xe mô tô là phương tiện sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh tống đạt quyết định khởi tố bị can Hồ Ngọc Khánh.

Từ kết quả đấu tranh ban đầu, Công an xã Kỳ Anh đã phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh khẩn trương mở rộng vụ án. Bằng các tài liệu, chứng cứ thu thập được, cùng lời khai của Nguyễn Văn Hoàng, cơ quan chức năng bắt thêm Hồ Ngọc Khánh (SN 1990, trú xã Kỳ Xuân, tỉnh Hà Tĩnh); đồng thời, khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng này tại thôn Kỳ Tiến, xã Kỳ Anh.

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 28,79 gam ma túy đá, nhiều dụng cụ dùng để phân chia, sử dụng ma túy, 2 điện thoại di động và gần 270 triệu đồng.

Tang vật thu giữ trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy.

Tiếp tục mở rộng điều tra, lực lượng chức năng triệu tập làm việc với 7 đối tượng có liên quan. Quá trình đấu tranh xác định, các đối tượng này đã nhiều lần mua ma túy của Hồ Ngọc Khánh và Nguyễn Văn Hoàng để sử dụng. Kết quả test nhanh xác định, 6/7 đối tượng liên quan dương tính với ma túy đá, đồng thời, làm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động và phạm vi tiêu thụ ma túy của đường dây.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với Hồ Ngọc Khánh và Nguyễn Văn Hoàng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ, xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật.