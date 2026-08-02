Khi vỉa hè, lòng đường thành bãi đỗ xe bất đắc dĩ

Khống chế vụ cháy nhà dân ở Hương Khê 29/07/2026 21:12 Vụ cháy xảy ra ở thôn Hương Long, xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh thiêu rụi nhiều tài sản của gia đình.

Khởi tố thêm 8 bị can trong vụ hỗn chiến ở quán bi-a khiến 1 người tử vong 29/07/2026 17:19 Mâu thuẫn khi chơi bi-a đã dẫn đến cuộc hỗn chiến giữa hai nhóm thanh niên ở xã Hương Khê (Hà Tĩnh), khiến 1 người tử vong. Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 13 bị can liên quan vụ án.

Ô tô chở 40 người cháy ngùn ngụt, tài xế hô hoán khách rời khỏi xe 29/07/2026 13:35 Ô tô 45 chỗ chở khoảng 40 người bốc cháy khi chạy trên đường Phạm Văn Đồng, phường Bắc Nha Trang (Khánh Hòa), tài xế kịp đưa hành khách ra ngoài trước khi ngọn lửa bao trùm phương tiện.

Mượn xe máy do bạn trộm được, đem đi cầm cố lấy tiền tiêu xài 28/07/2026 18:28 Nguyễn Duy Khánh (SN 1991, trú xã Sơn Tây, Hà Tĩnh) đã mượn chiếc xe máy do bạn mình lấy trộm của người khác, mang đi cầm cố lấy tiền tiêu xài rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Lĩnh án vì cướp giật túi xách, cưỡng đoạt tiền của thiếu niên 28/07/2026 09:22 2 bị cáo trú xã Lộc Hà (Hà Tĩnh) vừa bị TAND Khu vực 1 tuyên phạt tổng cộng 9 năm 6 tháng tù sau khi thực hiện hành vi cướp giật túi xách của người đi đường và cưỡng đoạt tiền của một thiếu niên.

Bắt đối tượng cướp giật điện thoại của học sinh 27/07/2026 20:20 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã bắt giữ Lê Thế Anh (SN 1992, trú tại xã Tùng Lộc, Hà Tĩnh), sau 4 ngày cướp giật điện thoại của 2 em học sinh.

Không để cánh diều trở thành mối nguy cho lưới điện 27/07/2026 14:26 Trước thực trạng các sự cố do diều vướng đường dây điện có xu hướng gia tăng trong mùa hè, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đang đồng loạt triển khai các giải pháp kiểm tra, xử lý vi phạm và tăng cường tuyên truyền nhằm bảo vệ hành lang an toàn lưới điện.

Số hóa để quản lý giao thông hiệu quả 27/07/2026 14:08 Từ kiểm tra giấy phép lái xe qua VNeID đến xử lý vi phạm trên môi trường điện tử, các ứng dụng số giúp quản lý minh bạch, giảm thủ tục, tiết kiệm thời gian và tạo thuận lợi cho người dân.

Tàu của Việt Nam chở 62 người chìm trên biển, đã cứu được 45 người 26/07/2026 15:00 Tàu Khôi Nguyên 18 của Việt Nam gồm 62 người bị chìm khi hoạt động trong điều kiện thời tiết xấu tại Biển Đông, đến trưa 26/7 đã cứu sống được 45 người, theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao.

Vụ chủ tịch xã bị bắt vì cá độ bóng đá: Chờ quyết định xử lý cán bộ 26/07/2026 07:18 Sau khi Chủ tịch xã Thiệu Toán bị bắt vì liên quan đường dây cá độ bóng đá, địa phương đã bố trí người điều hành tạm thời và đang chờ Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa quyết định phương án xử lý cán bộ.

Xe đầu kéo va chạm xe đạp điện, 2 nữ sinh thương vong 25/07/2026 09:40 Vụ tai nạn giữa xe đầu kéo với xe đạp điện trên tuyến đường gần khu vực bến số 1 cảng Vũng Áng (Hà Tĩnh) làm 2 nữ sinh thương vong.

Bắt đối tượng cầm dao đuổi bạn nhậu gây náo loạn làng quê 24/07/2026 16:43 Mâu thuẫn trong lúc uống bia, Đặng Văn Đồng (SN 2002, trú tại xã Hương Bình – Hà Tĩnh) đã cầm dao rượt đuổi bạn nhậu chạy khắp thôn, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Thiên Cầm: Phố đi bộ chưa dành cho người đi bộ 24/07/2026 14:32 Được quy hoạch làm không gian đi bộ, phố đi bộ Thiên Cầm (Hà Tĩnh) lại bị phương tiện cơ giới lấn chiếm, làm ảnh hưởng đến trải nghiệm của du khách, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Một phòng khám ở Nghệ An 'vẽ bệnh', thu lợi hàng chục tỷ đồng của bệnh nhân 23/07/2026 11:19 Tạ Thị Cẩm Vân cùng 9 người bị cáo buộc lập phòng khám, thổi phồng tình trạng sức khỏe để ép khách hàng sử dụng dịch vụ giá cao, thu lợi hàng chục tỷ đồng.

Công an Hà Tĩnh bắt đối tượng truy nã sau 6 năm lẩn trốn ở nước ngoài 23/07/2026 11:07 Sau 6 năm lẩn trốn ở nước ngoài, Nguyễn Văn Hùng (SN 2000, hộ khẩu thường trú tại phường Sông Trí) đã bị Công an Hà Tĩnh phối hợp với Bộ Công an, cơ quan thực thi pháp luật nước ngoài bắt giữ.

Đang hoãn thi hành án, người phụ nữ tiếp tục lừa đảo gần 700 triệu đồng 22/07/2026 17:31 Tin tưởng những thông tin do Võ Thị Phương Anh đưa ra, trong năm 2025, 3 người dân tại các xã Kỳ Xuân, Kỳ Văn và Thiên Cầm (Hà Tĩnh) đã nhiều lần chuyển tổng số tiền 683,5 triệu đồng cho đối tượng.

Triệt xóa nhiều đường dây sản xuất, buôn bán nước hoa giả hàng hiệu 22/07/2026 15:21 Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ triệt phá thành công Chuyên án “Sản xuất, buôn bán hàng giả”, triệt xóa các đường dây chuyên sản xuất, mua bán các sản phẩm nước hoa giả, mang các thương hiệu nổi tiếng thế giới (CHANEL, GUCCI, DIOR...) được bảo hộ tại Việt Nam.

Giữ bình yên giữa nhịp phát triển đô thị 22/07/2026 10:40 Bằng việc triển khai đồng bộ các giải pháp, đặc biệt phát huy sức mạnh toàn dân, phường Nam Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) không chỉ giữ vững bình yên mà còn khẳng định vị thế phường đạt chuẩn về an ninh, trật tự.

Cảnh báo ma túy Etomidate ngụy trang trong thuốc lá điện tử 22/07/2026 08:44 Công an TP.HCM vừa triệt phá chuyên án, bắt giữ hàng chục nghi phạm và thu gần 1.700 pod chill (thuốc lá điện tử), qua đó cảnh báo khẩn về ma túy Etomidate.