Khi vỉa hè, lòng đường thành bãi đỗ xe bất đắc dĩ

(Baohatinh.vn) - Sức ép từ lượng xe ô tô tăng đã bộc lộ khoảng trống hạ tầng giao thông tĩnh ở trung tâm Thành Sen (Hà Tĩnh) khi vỉa hè, lòng đường ngày càng trở thành chỗ đỗ xe phổ biến.
Ở khu vực giao nhau giữa đường Phan Đình Phùng và đường Trần Phú (phường Thành Sen), nhiều ô tô đậu kín vỉa hè ngay góc cua...
... không chỉ chiếm không gian dành cho người đi bộ mà còn che khuất tầm nhìn, khiến người điều khiển phương tiện gặp khó khăn khi chuyển hướng.
Tình trạng ô tô đỗ ven đường thành hàng dài tại đường Hàm Nghi đang làm thu hẹp không gian lưu thông dành cho xe thô sơ và xe máy.
Thực tế cho thấy, không ít công trình chỉ bố trí được diện tích nhỏ cho phương tiện, thậm chí không có chỗ đỗ dành cho khách. Sau nhiều vòng tìm kiếm, vỉa hè hoặc khoảng trống ven đường thường trở thành lựa chọn gần nhất.
Không chỉ dừng, đậu tạm thời, nhiều chủ phương tiện còn biến vỉa hè thành nơi để xe ô tô cố đinh.
UBND phường Thành Sen đang rà soát, điều chỉnh quy hoạch toàn phường, trong đó chú trọng mở rộng không gian kết nối giao thông và bổ sung các khu vực giao thông tĩnh, nhất là nơi dừng, đỗ xe. Việc phát triển tiểu công viên, tiểu công viên và các khu vực công cộng cũng sẽ được nghiên cứu gắn với bổ sung không gian đỗ xe, vừa phục vụ nhu cầu lưu thông, vừa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.
Ông Nguyễn Văn Chung - Chủ tịch UBND phường Thành Sen
Trước thực trạng các sự cố do diều vướng đường dây điện có xu hướng gia tăng trong mùa hè, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đang đồng loạt triển khai các giải pháp kiểm tra, xử lý vi phạm và tăng cường tuyên truyền nhằm bảo vệ hành lang an toàn lưới điện.
Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ triệt phá thành công Chuyên án “Sản xuất, buôn bán hàng giả”, triệt xóa các đường dây chuyên sản xuất, mua bán các sản phẩm nước hoa giả, mang các thương hiệu nổi tiếng thế giới (CHANEL, GUCCI, DIOR...) được bảo hộ tại Việt Nam.
Bằng việc triển khai đồng bộ các giải pháp, đặc biệt phát huy sức mạnh toàn dân, phường Nam Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) không chỉ giữ vững bình yên mà còn khẳng định vị thế phường đạt chuẩn về an ninh, trật tự.