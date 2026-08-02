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Khi vỉa hè, lòng đường thành bãi đỗ xe bất đắc dĩ

Nguyễn Trung
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(Baohatinh.vn) - Sức ép từ lượng xe ô tô tăng đã bộc lộ khoảng trống hạ tầng giao thông tĩnh ở trung tâm Thành Sen (Hà Tĩnh) khi vỉa hè, lòng đường ngày càng trở thành chỗ đỗ xe phổ biến.

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Tại nhiều khu vực trung tâm phường Thành Sen, hàng loạt ô tô đỗ dọc hai bên đường, lấn lên vỉa hè và chiếm phần đường sát lề, khiến không gian dành cho người đi bộ bị thu hẹp, dòng phương tiện lưu thông qua khu vực cũng trở nên chật chội.
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Ở khu vực giao nhau giữa đường Phan Đình Phùng và đường Trần Phú (phường Thành Sen), nhiều ô tô đậu kín vỉa hè ngay góc cua...
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... không chỉ chiếm không gian dành cho người đi bộ mà còn che khuất tầm nhìn, khiến người điều khiển phương tiện gặp khó khăn khi chuyển hướng.
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Dọc tuyến đường Hàm Nghi (phường Thành Sen), xe ô tô đỗ nối dài sát lề, cho thấy nhu cầu dừng, đỗ phương tiện rất lớn tại khu vực tập trung đông dân cư.
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Tình trạng ô tô đỗ ven đường thành hàng dài tại đường Hàm Nghi đang làm thu hẹp không gian lưu thông dành cho xe thô sơ và xe máy.
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Tình trạng ô tô lấn chiếm vỉa hè, lòng đường diễn ra khá phổ biến trên nhiều tuyến phố. Anh Phạm Ngọc Dũng, lái xe taxi ở phường Thành Sen cho rằng: Thiếu chỗ đỗ khiến nhiều người đưa xe lên vỉa hè, lòng đường, thậm chí đỗ ngay góc cua và lối vào ngõ. Những vị trí như vậy làm hạn chế tầm nhìn, khiến việc xử lý các tình huống giao thông trên đường rất khó khăn.
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Thực tế cho thấy, không ít công trình chỉ bố trí được diện tích nhỏ cho phương tiện, thậm chí không có chỗ đỗ dành cho khách. Sau nhiều vòng tìm kiếm, vỉa hè hoặc khoảng trống ven đường thường trở thành lựa chọn gần nhất.
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Chị Trần Thị Mỹ Duyên, phường Thành Sen, chia sẻ: Việc tìm một vị trí đỗ xe an toàn tại khu vực trung tâm hiện rất khó. Nhiều khi chị phải đỗ trên vỉa hè hoặc dưới lòng đường dù biết điều này tiềm ẩn nguy hiểm cho bản thân và những người tham gia giao thông.
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Không chỉ dừng, đậu tạm thời, nhiều chủ phương tiện còn biến vỉa hè thành nơi để xe ô tô cố đinh.
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Tại các tuyến ngõ nhỏ, chỉ một hoặc hai hàng ô tô đỗ dọc hai bên cũng đủ làm không gian lưu thông bị bó hẹp, gây bất tiện cho sinh hoạt của người dân.
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Theo anh Nguyễn Đức Ân (phường Thành Sen), ô tô chiếm dụng vỉa hè khiến người đi bộ, tập thể dục phải xuống lòng đường. Tại các ngõ nhỏ, xe đỗ dày đặc không chỉ gây khó khăn, nguy hiểm cho việc đi lại mà còn có thể cản trở xe chữa cháy, xe cứu thương tiếp cận khi xảy ra sự cố.
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Phía sau những hàng xe đỗ tràn lan không chỉ là câu chuyện ý thức, mà còn phản ánh sức ép ngày càng lớn giữa lượng ô tô cá nhân tăng nhanh và hạ tầng đỗ xe chưa đáp ứng. Kiến trúc sư Võ Lực - Công ty Kiến trúc O2 nhận định, bãi đỗ xe là một bộ phận đặc biệt quan trọng của đô thị văn minh và phải được thiết kế, quy hoạch ngay từ đầu. Việc thiếu bãi đỗ, thiếu vị trí dừng, đỗ trong quy hoạch đã dẫn tới tình trạng phương tiện đỗ tràn lan, thiếu tổ chức.
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Nếu không có giải pháp dài hạn, những tuyến đường vừa được mở rộng có nguy cơ tiếp tục trở thành nơi đỗ xe; vỉa hè vừa được chỉnh trang lại bị phương tiện chiếm dụng.

UBND phường Thành Sen đang rà soát, điều chỉnh quy hoạch toàn phường, trong đó chú trọng mở rộng không gian kết nối giao thông và bổ sung các khu vực giao thông tĩnh, nhất là nơi dừng, đỗ xe. Việc phát triển tiểu công viên, tiểu công viên và các khu vực công cộng cũng sẽ được nghiên cứu gắn với bổ sung không gian đỗ xe, vừa phục vụ nhu cầu lưu thông, vừa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Ông Nguyễn Văn Chung - Chủ tịch UBND phường Thành Sen

Video: Thiếu bãi đỗ xe, ô tô tràn lên vỉa hè, lòng đường trung tâm phường Thành Sen.

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Tags:

#ô tô đỗ #giao thông đô thị #Thành Sen #quy hoạch #bãi đỗ xe #giao thông công cộng

Chủ đề An toàn giao thông

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