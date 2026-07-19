4 người thương vong khi 2 xe khách va chạm trên quốc lộ 1 ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Vụ va chạm giữa xe khách Đức Cư và xe khách Quang Dũng trên quốc lộ 1 ở Can Lộc - Hà Tĩnh làm 1 người tử vong, 3 người bị thương.
Vụ tai nạn giao thông (TNGT) nghiêm trọng xảy ra lúc 12h trưa 19/7, tại Km 496+300 quốc lộ 1 đoạn thuộc địa phận xã Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.
Vào thời gian trên, xe khách giường nằm nhà xe Quang Dũng BKS 90E-002.xx do tài xế Ngô Văn Cường (SN 1984, trú tại xã Bình Lục, tỉnh Ninh Bình) điều khiển, di chuyển trên quốc lộ 1 theo hướng Bắc – Nam.
Khi lưu thông tới Km 496+300 quốc lộ 1 ở xã Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, xe khách BKS 90E-002.xx giảm tốc độ, dừng lại. Đúng lúc này, xe khách giường nằm BKS 18B-013.xx của nhà xe Đức Cư do tài xế Phạm Văn Triệu (SN 1980, trú xã Hải Quang, tỉnh Ninh Bình) cầm lái, di chuyển cùng chiều từ phía sau đi tới, tông mạnh vào đuôi xe khách của nhà xe Quang Dũng.
Cú va chạm mạnh khiến phần đầu xe khách 18B-013.xx và phần đuôi xe khách 90E-002.xx hư hỏng nặng.
Vụ tai nạn giao thông khiến anh Nguyễn Văn Đ. (SN 2000) – phụ xe khách 18B-013.xx bị mắc kẹt, dẫn tới tử vong và 3 người khác bị thương, được đưa tới cơ sở y tế cấp cứu.
Tiếp nhận tin báo, Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với đơn vị liên quan có mặt ở hiện trường phân luồng giao thông và làm rõ nguyên nhân tai nạn.
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