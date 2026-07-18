Xe tải lật trên cao tốc ở Hà Tĩnh, 2 người thương vong

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra lúc 5h45' ngày 18/7 trên đoạn cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng, thuộc địa bàn phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh.
Vào thời gian trên, xe tải mang BKS 50H - 932.xx lưu thông trên cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng theo hướng Bắc - Nam. Khi di chuyển tới lý trình Km 516+980 thuộc địa phận phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh, xe tải bất ngờ mất lái, tông gãy hộ lan tôn rồi lật xuống taluy âm.
Vụ tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương, được hỗ trợ đưa tới bệnh viện cấp cứu.
Nhận tin báo, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 4 (Cục CSGT) phối hợp với cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh có mặt tại hiện trường phân luồng giao thông, điều tra làm rõ vụ việc.
Tại vị trí xảy ra vụ tai nạn giao thông, thời tiết tạnh ráo, mặt đường bình thường, hệ thống biển báo an toàn giao thông đầy đủ.
Đường dây thu gom bom mìn sót lại sau chiến tranh, cưa lấy thuốc nổ TNT để bán vừa bị Công an TP Hồ Chí Minh triệt phá. Cơ quan điều tra bắt 8 người, thu giữ hơn 16 kg thuốc nổ quân dụng có sức công phá lớn.
Chỉ một hành động như cho mượn sim điện thoại chính chủ, cung cấp mã OTP hoặc để người khác sử dụng thông tin cá nhân cũng có thể khiến bản thân trở thành mắt xích trong các đường dây lừa đảo, đánh bạc trực tuyến, rửa tiền hoặc các hoạt động vi phạm pháp luật khác.
Không chỉ trang bị kiến thức về PCCC và CNCH, chương trình tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành chữa cháy và CNCH tại xã Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) còn giúp học sinh rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống, bảo vệ bản thân khi xảy ra sự cố.
Chiều 11/7, một vụ lật ca nô chở khách xảy ra trên vùng biển phía Nam đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang). Ngay sau khi nhận tin báo, lãnh đạo UBND đặc khu Phú Quốc cùng các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, khẩn trương triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn.
Sau gần 3 giờ truy xét, chiều tối 4/7, Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Công an tỉnh Sơn La đã bắt giữ đối tượng bắt cóc bé gái 6 tuổi khi đang bán dưa ven đường ở Sơn La lúc đang lẩn trốn trên địa bàn Lào Cai, đồng thời giải cứu an toàn cháu bé.
Cơ quan An ninh điều tra (Công an Hà Tĩnh) ra quyết định khởi tố thêm 6 bị can trong vụ án làm giả kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng để hợp thức hóa hồ sơ quản lý chất lượng, thanh quyết toán công trình đã khởi tố trước đó.
Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa bắt giữ: Hoàng Tuấn Nhật (SN 2004), Nguyễn Vũ Kỳ (SN 2002) cùng trú xã Cẩm Xuyên về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng thông qua việc núp bóng dịch vụ chuyển tiền từ Hàn Quốc về Việt Nam.
Thông tin ca sĩ, nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM bắt để xử lý về hành vi tổ chức sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy đang thu hút sự quan tâm. Trước đó, Tăng Nhật Tuệ được biết đến với nhiều vai trò trong nghệ thuật nhưng cũng không ít lần vướng tranh cãi.
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