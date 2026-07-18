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Xe tải lật trên cao tốc ở Hà Tĩnh, 2 người thương vong

Văn Đức
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(Baohatinh.vn) - Vụ lật xe tải trên cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng ở Hà Tĩnh làm 1 người tử vong, 1 người bị thương.

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Hiện trường vụ xe tải lật trên cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng ở phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh.

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra lúc 5h45' ngày 18/7 trên đoạn cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng, thuộc địa bàn phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh.

Vào thời gian trên, xe tải mang BKS 50H - 932.xx lưu thông trên cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng theo hướng Bắc - Nam. Khi di chuyển tới lý trình Km 516+980 thuộc địa phận phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh, xe tải bất ngờ mất lái, tông gãy hộ lan tôn rồi lật xuống taluy âm.

Vụ tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương, được hỗ trợ đưa tới bệnh viện cấp cứu.

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Phần đầu xe tải bị hư hỏng nặng sau vụ tai nạn.

Nhận tin báo, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 4 (Cục CSGT) phối hợp với cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh có mặt tại hiện trường phân luồng giao thông, điều tra làm rõ vụ việc.

Tại vị trí xảy ra vụ tai nạn giao thông, thời tiết tạnh ráo, mặt đường bình thường, hệ thống biển báo an toàn giao thông đầy đủ.

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Chủ đề An toàn giao thông

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