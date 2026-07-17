Xe khách lao khỏi cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, 4 người tử vong

Khoảng 0h20 ngày 17/7, xe khách 45 chỗ biển Thái Nguyên, do nam tài xế 43 tuổi, trú tại Thái Nguyên điều khiển di chuyển trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng Nghệ An - Hà Nội.

Khi đi tới địa phận xã Chương Dương, TP Hà Nội, chiếc xe khách lao ra khỏi đường cao tốc, rơi xuống đường gom.

Vụ tai nạn khiến 4 người tử vong, trong đó 3 người tử vong tại chỗ và một người tử vong tại bệnh viện.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Việt Quốc

Một số hành khách khác bị thương được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Nông nghiệp và Bệnh viện Đa khoa Thường Tín.

Tại hiện trường, xe khách vỡ nhiều bộ phận, nằm chắn ngang đường gom, xung quanh rơi vãi nhiều mảnh vỡ. Một phần lan can của đường cao tốc bị hư hỏng.

Theo cơ quan chức năng, bước đầu ghi nhận tài xế không vi phạm nồng độ cồn và âm tính với ma tuý.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn được điều tra, làm rõ.

Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ dài khoảng 29 km, là tuyến huyết mạch phía nam Hà Nội, điểm đầu tại nút giao Pháp Vân, điểm cuối tại nút giao Đại Xuyên. Hiện lưu lượng đạt khoảng 85.000 xe mỗi ngày đêm, vượt xa năng lực thiết kế khoảng 55.400 xe mỗi ngày đêm.

Theo phương án đề xuất, tuyến sẽ được mở rộng thêm 4 làn xe trên cao đoạn Pháp Vân - Vành đai 4; đoạn Vành đai 4 - Cầu Giẽ đi dưới thấp mở rộng thêm 2 làn xe.