Bắt đối tượng cầm dao đuổi bạn nhậu gây náo loạn làng quê

Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh tống đạt quyết định khởi tố đối với Đặng Văn Đồng.

Vào khoảng 22 giờ ngày 19/7/2026, trong quá trình uống bia tại thôn Hương Đồng (xã Hương Bình), Đặng Văn Đồng cầm cốc sang giao lưu với anh L.V.H (SN 1997, trú tại xã Hà Linh) ở bàn kế bên.

Trong lúc “chén chú, chén anh” thì xảy ra mâu thuẫn, Đồng liền lao vào quán, lấy một con dao rựa đuổi chém anh H. khắp tuyến đường liên thôn Hương Đồng, gây náo loạn, làm mất an ninh, trật tự trên địa bàn.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Hương Bình đã kịp thời có mặt để ngăn chặn hành vi vi phạm, đồng thời thu thập tài liệu, chứng cứ ban đầu và chuyển vụ việc đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh để điều tra theo thẩm quyền.

Quá trình điều tra xác định, hành vi của Đặng Văn Đồng có tính chất manh động, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự công cộng và gây tâm lý hoang mang trong quần chúng nhân dân. Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ đã thu thập, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố đối với Đặng Văn Đồng về tội “Gây rối trật tự công cộng” và áp dụng biện pháp tạm giam đối với bị can để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.