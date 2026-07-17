Tụ tập đánh bài liêng xuyên đêm, 12 bị cáo lĩnh án

Các bị cáo bị xét xử về tội "Đáng bạc".

VKSND Khu vực 1 - Hà Tĩnh vừa thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử tại phiên tòa sơ thẩm vụ án "Đánh bạc" đối với 12 bị cáo do TAND cùng cấp mở. Các bị cáo gồm: Nguyễn Hữu Sơn (SN 1960), Nguyễn Hữu Hà (SN 1963), Lê Văn Đồng (SN 1968), Nguyễn Kim Lam (SN 1972), Nguyễn Hữu Hiệu (SN 1974), Nguyễn Hữu Tiến (SN 1974), Nguyễn Hữu Thành (SN 1976), Nguyễn Hữu Thông (SN 1980), Nguyễn Hữu Nam (SN 1981), Nguyễn Thái Phúc (SN 1982), Nguyễn Kim Anh (SN 1990), cùng trú xã Thạch Hà và Nguyễn Phi Ngọc (SN 1978, trú xã Toàn Lưu).

Theo cáo trạng, từ khoảng 21 giờ ngày 13/12/2025 đến khoảng 4 giờ sáng hôm sau, các bị cáo tụ tập tại nhà Nguyễn Hữu Tiến ở thôn 1, xã Thạch Hà để đánh bài liêng được thua bằng tiền. Khi đang sát phạt, các đối tượng bị Công an xã Thạch Hà kiểm tra, bắt quả tang.

Quá trình điều tra xác định, tổng số tiền các bị cáo sử dụng để đánh bạc là hơn 16 triệu đồng.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo đã xâm phạm trật tự công cộng, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương. Trong vụ án có nhiều bị cáo từng bị xử lý về hành vi đánh bạc hoặc có tiền án nhưng vẫn tiếp tục phạm tội.

Sau khi xem xét tính chất, mức độ hành vi, nhân thân từng bị cáo và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, HĐXX tuyên phạt 5 bị cáo Nguyễn Hữu Tiến, Lê Văn Đồng, Nguyễn Thái Phúc, Nguyễn Hữu Sơn, Nguyễn Kim Anh mức án từ 9 đến 12 tháng tù giam; 7 bị cáo Nguyễn Hữu Hiệu, Nguyễn Hữu Thông, Nguyễn Hữu Hà, Nguyễn Hữu Nam, Nguyễn Phi Ngọc, Nguyễn Kim Lam, Nguyễn Hữu Thành mức án 9 đến 12 tháng tù với tổng mức hình phạt là 66 tháng tù nhưng cho hưởng án treo cùng về tội "Đánh bạc".