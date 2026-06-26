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Mâu thuẫn khi tham gia giao thông, đánh người khác tử vong

Mai Hoàng
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(Baohatinh.vn) - Trong lúc nóng giận do mâu thuẫn khi tham gia giao thông, Lê Anh Quang (SN 1977, trú tại xã Sơn Tây, Hà Tĩnh) đã dùng tay đánh vào mặt anh B.Q.T, khiến nạn nhân mất thăng bằng, đập đầu vào vỉa hè, chấn thương sọ não, dẫn tới tử vong.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lê Anh Quang về tội “Cố ý gây thương tích” theo Điều 134 Bộ luật Hình sự.

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Cơ quan chức năng đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam đối với Lê Quang Anh.

Trước đó, vào sáng 4/4/2026, trên tuyến đường ven sông Ngàn Phố thuộc thôn 2, xã Sơn Tây, do mâu thuẫn trong quá trình tham gia giao thông, Lê Anh Quang và anh B.Q.T. (SN 1983, trú tại xã Sơn Kim 2, Hà Tĩnh) đã có lời qua, tiếng lại với nhau.

Trong lúc nóng giận, Quang đã dùng tay tát vào vùng mặt anh T., khiến nạn nhân mất thăng bằng, ngã ngửa, đầu đập vào bó vỉa hè làm bằng bê tông bên đường.

Hậu quả, anh T. bị chấn thương sọ não nặng và tử vong vào ngày 10/4/2026.

Vụ án tiếp tục được xử lý theo quy định của pháp luật.

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Tags:

#Cố ý gây thương tích #Sơn Tây #Hà Tĩnh 24h #Đánh người tử vong

Chủ đề Gây rối - Trật tự - Phá hoại

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