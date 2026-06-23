Mâu thuẫn trong góp trả tiền hát karaoke, đâm bạn đứt động mạch cổ

Chiều 23/6, Toà án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa xét xử bị cáo Trần Nhật Tân (SN 1979, trú tại thôn Xuân Dục, xã Kỳ Hoa) về tội “giết người” và tội “sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Bị cáo Trần Nhật Tân tại phiên xử.

Theo cáo trạng, do nảy sinh mâu thuẫn giữa Trần Nhật Tân và anh Dương Đình Quang (SN 1980, thường trú tổ dân phố 1, phường Sông Trí) trong việc góp trả tiền hát karaoke tại thôn Trung Thượng, xã Kỳ Hoa, nên vào khoảng 21 giờ 30 phút ngày 28/10/2025, Trần Nhật Tân đã sử dụng dao nhọn làm bằng kim loại đâm mạnh vào vùng cổ, làm đứt động mạch bên trái của anh Dương Đình Quang.

Hậu quả, anh Quang bị thương với tỷ lệ thương tật 28%. Đến ngày 29/10/2025, Trần Nhật Tân đến Công an xã Kỳ Hoa đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hội đồng xét xử tại phiên tòa.

Trần Nhật Tân bị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh truy tố 2 tội danh: “giết người” theo quy định tại điểm N khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự và tội “sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” theo quy định tại khoản 1 Điều 304 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, căn cứ quy định pháp luật, Hội đồng xét xử tuyên phạt Trần Nhật Tân 8 năm 6 tháng tù về 2 tội danh, đồng thời phải bồi thường thiệt hại cho gia đình nạn nhân theo quy định pháp luật.