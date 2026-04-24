Ngăn 2 nhóm học sinh Hà Tĩnh, Quảng Trị giải quyết mâu thuẫn bằng hung khí

Công an xã Phúc Trạch vừa kịp thời ngăn chặn vụ việc tụ tập gây rối giữa hai nhóm thanh thiếu niên Hà Tĩnh và Quảng Trị thông qua công tác nắm tình hình địa bàn và theo dõi trên không gian mạng.

Công an xã Phúc Trạch làm việc với nhóm học sinh có dấu hiệu vi phạm.

Theo đó, một nhóm thanh thiếu niên xã Phúc Trạch đã lập nhóm kín trên Facebook để lôi kéo lực lượng, chuẩn bị hung khí nhằm giải quyết mâu thuẫn với nhóm khác đến từ các xã Tuyên Lâm, Tuyên Sơn (tỉnh Quảng Trị).

Địa điểm được các đối tượng lựa chọn là khu vực thôn La Khê, xã Phúc Trạch – vùng giáp ranh giữa hai tỉnh, nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.

Hung khí nhóm học sinh chuẩn bị để giải quyết mâu thuẫn với nhóm học sinh tỉnh bạn.

Ngay khi nắm bắt thông tin, ngày 23/4, Công an xã Phúc Trạch đã nhanh chóng phối hợp với công an các xã giáp ranh thuộc tỉnh Quảng Trị triển khai lực lượng, đồng loạt triệu tập các đối tượng liên quan để làm rõ, răn đe.

Tại cơ quan công an, trước sự chứng kiến của gia đình, các thanh thiếu niên đã thừa nhận hành vi sai trái, nhận thức được hậu quả và ký cam kết không tái phạm. Hiện lực lượng chức năng đã lập danh sách theo dõi, đồng thời phối hợp với nhà trường, gia đình tăng cường quản lý, giáo dục nhằm phòng ngừa tái diễn.