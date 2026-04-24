Ngăn 2 nhóm học sinh Hà Tĩnh, Quảng Trị giải quyết mâu thuẫn bằng hung khí

(Baohatinh.vn) - Một nhóm thanh thiếu niên ở xã Phúc Trạch (Hà Tĩnh) đã lập nhóm kín trên Facebook để lôi kéo lực lượng, chuẩn bị hung khí nhằm giải quyết mâu thuẫn với nhóm khác đến từ các xã Tuyên Lâm, Tuyên Sơn (tỉnh Quảng Trị).
Công an xã Phúc Trạch vừa kịp thời ngăn chặn vụ việc tụ tập gây rối giữa hai nhóm thanh thiếu niên Hà Tĩnh và Quảng Trị thông qua công tác nắm tình hình địa bàn và theo dõi trên không gian mạng.
Địa điểm được các đối tượng lựa chọn là khu vực thôn La Khê, xã Phúc Trạch – vùng giáp ranh giữa hai tỉnh, nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.
Ngay khi nắm bắt thông tin, ngày 23/4, Công an xã Phúc Trạch đã nhanh chóng phối hợp với công an các xã giáp ranh thuộc tỉnh Quảng Trị triển khai lực lượng, đồng loạt triệu tập các đối tượng liên quan để làm rõ, răn đe.
Tại cơ quan công an, trước sự chứng kiến của gia đình, các thanh thiếu niên đã thừa nhận hành vi sai trái, nhận thức được hậu quả và ký cam kết không tái phạm. Hiện lực lượng chức năng đã lập danh sách theo dõi, đồng thời phối hợp với nhà trường, gia đình tăng cường quản lý, giáo dục nhằm phòng ngừa tái diễn.
Đá dăm rơi vãi khắp mặt đường, thậm chí có những viên to bằng cả nắm tay, tại nút giao giữa quốc lộ 1 với tuyến tránh TP Hà Tĩnh (cũ) và ĐT 553 thuộc xã Cẩm Bình đã trở thành “cái bẫy” chực chờ, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.
Công an tỉnh Quảng Trị vừa phát hiện, xử lý một nhóm hoạt động “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ” trái phép với khoảng 50 người tham gia, tổ chức sinh hoạt kín tại nhiều địa bàn như các phường Đồng Hới, Đồng Thuận, Đồng Sơn và xã Quảng Ninh.
Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt 117 bị cáo bị về các tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán người và đánh bạc, trong đó, 54 bị cáo phải chấp hành hình phạt tù giam với tổng mức án 384 năm.
Đám cháy tại khu trưng bày thuộc Công ty TNHH Chế biến gỗ và thương mại Hào Quang (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) đã cơ bản được khống chế nhưng cũng đồng thời gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ cháy nổ trong mùa nắng nóng.
Trưa 12/4, khu vực trưng bày Công ty TNHH Chế biến gỗ và thương mại Hào Quang (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) xảy ra cháy lớn. Lực lượng chức năng đã huy động 3 xe chuyên dụng, tối đa lực lượng dập lửa. Chủ cơ sở và người dân xung quanh tích cực hỗ trợ di chuyển tài sản, hạn chế thiệt hại do hỏa hoạn.
Vòng xuyến được thiết kế để giảm xung đột, điều tiết giao thông. Thế nhưng, tại một số khu vực ở Hà Tĩnh lại trở nên lộn xộn do người tham gia giao thông thiếu ý thức, không chấp hành quy tắc lưu thông.