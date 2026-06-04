Khởi tố 2 đối tượng giả danh phóng viên, ghi hình CSGT để "tống tiền"

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa đấu tranh, làm rõ hành vi của các đối tượng sử dụng thủ đoạn giả danh phóng viên, thu thập thông tin, hình ảnh liên quan đến hoạt động thực thi công vụ của lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) nhằm gây sức ép, đe dọa, cưỡng đoạt tài sản.

Lực lượng chức năng dẫn giải các đối tượng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2024, Lê Hồng Phong (SN 1989, trú tại phường Hà Lầm, tỉnh Quảng Ninh) kết hôn với chị Lê Thị Phương (SN 1994) và sinh sống tại thôn Đông Tây Xuân, xã Cẩm Hưng, tỉnh Hà Tĩnh. Trong quá trình sinh sống tại địa phương, Phong nảy sinh ý định bí mật ghi hình hoạt động thực thi công vụ của lực lượng CSGT để thu thập tài liệu, hình ảnh phục vụ mục đích gây sức ép, đe dọa nhằm chiếm đoạt tiền.

Đến khoảng tháng 10/2025, Phong gọi điện trao đổi với Trần Văn Thành (SN 1990, trú tại tổ 8, khu Ngô Quyền, phường Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) về việc ghi hình hoạt động của lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ để thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản. Từ tháng 5/2026, Phong và Thành mua các thiết bị camera ngụy trang, bí mật ghi hình hoạt động thực thi nhiệm vụ của lực lượng chức năng tại một số địa điểm trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Hai đối tượng thỏa thuận, nếu thực hiện được hành vi chiếm đoạt tài sản thì Phong hưởng 85%, Thành hưởng 15%.

Cơ quan điều tra làm việc với đối tượng Lê Hồng Phong.

Sau khi thu thập được các đoạn video, hình ảnh, các đối tượng tự xưng là phóng viên, nhà báo, đưa ra những thông tin mang tính suy diễn, quy chụp về sai phạm của cán bộ đang thi hành công vụ. Đồng thời, sử dụng các tài liệu này để gây áp lực tâm lý, đe dọa cung cấp cho cơ quan cấp trên hoặc đăng tải lên mạng xã hội, cơ quan truyền thông nhằm buộc người bị quay, chụp phải đưa tiền.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, các đối tượng đã lợi dụng tâm lý lo lắng, e ngại ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của cá nhân, cơ quan, đơn vị để yêu cầu chuyển tiền nhằm chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã nhanh chóng phát hiện, thu thập tài liệu, chứng cứ và đấu tranh làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng.

Ngày 29/5/2026, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Hồng Phong và Trần Văn Thành về tội “Cưỡng đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 170 Bộ luật Hình sự. Vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cơ quan điều tra làm việc với đối tượng Trần Văn Thành.

Vụ việc là lời cảnh báo đối với các hành vi giả danh hoặc lợi dụng danh nghĩa báo chí, truyền thông nhằm trục lợi cá nhân. Hoạt động báo chí được pháp luật bảo vệ, đồng thời phải tuân thủ các quy định của pháp luật, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và phục vụ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Mọi hành vi giả danh nhà báo, phóng viên hoặc lợi dụng hoạt động báo chí để đe dọa, cưỡng đoạt tài sản đều là hành vi vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Công an tỉnh Hà Tĩnh khuyến cáo các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân nâng cao tinh thần cảnh giác trước các hành vi giả danh phóng viên, nhà báo hoặc người có ảnh hưởng trên mạng xã hội để thu thập thông tin, gây sức ép nhằm trục lợi. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu đe dọa, cưỡng đoạt tài sản dưới bất kỳ hình thức nào, cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, xử lý theo quy định.

Việc đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi giả danh hoặc lợi dụng danh nghĩa báo chí để cưỡng đoạt tài sản không chỉ góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân mà còn bảo vệ uy tín, hình ảnh của những người làm báo chân chính, góp phần giữ gìn môi trường thông tin lành mạnh, thượng tôn pháp luật và bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.