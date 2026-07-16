Khởi tố 2 đối tượng cá độ bóng đá tại quán cà phê ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa bị khởi tố 2 đối tượng thực hiện cá độ bóng đá bằng hình thức cá cược trực tiếp với tổng số tiền hơn 7,5 triệu đồng.
Ngày 15/7, Viện KSND Khu vực 1 - Hà Tĩnh đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đối với Nguyễn Văn Hoàng (SN 1996, trú xóm Thành Công, xã Vĩnh An, tỉnh Phú Thọ; tạm trú tại phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) và Nguyễn Văn Quý (SN 1986, trú thôn Vĩnh Hòe, xã Thạch Khê, tỉnh Hà Tĩnh) về tội "Đánh bạc", quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự.
Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 22 giờ 30 phút ngày 7/7/2026, Hoàng đến một quán cà phê ở phường Thành Sen để xem các trận đấu trong khuôn khổ World Cup. Tại đây, Hoàng quen Nguyễn Văn Quý và cả hai thống nhất cá độ bóng đá trực tiếp với nhau theo tỷ lệ cược của nhà cái hiển thị trên màn hình tivi tại quán.
Trong trận đấu giữa đội tuyển Argentina và Ai Cập, hai đối tượng đã thực hiện 3 lần đặt cược gồm kèo tài bàn thắng, kèo bàn thắng và kèo thẻ vàng, với tổng số tiền sử dụng để cá độ là 7,56 triệu đồng. Việc cá cược được thanh toán bằng hình thức chuyển khoản ngân hàng và trả tiền trực tiếp theo kết quả từng kèo.
Vụ việc được phát hiện sau khi Công an phường Thành Sen tiếp nhận tin báo của người dân về dấu hiệu cá độ bóng đá tại quán cà phê. Quá trình xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, cơ quan điều tra đã làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng.
Hiện, vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
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