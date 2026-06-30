Cá cược bóng đá qua mạng, 7 bị cáo lĩnh án

Toàn cảnh buổi xét xử.

Sáng 30/6, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa xét xử vụ án "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc" đối với 7 bị cáo đều trú tại TP Hồ Chí Minh gồm: Đặng Quốc Huy (SN 1986, trú phường Hạnh Thông), Nguyễn Hoàng Minh (SN 1991, trú phường Hạnh Thông); Trần Quốc Đạt (SN 1993, trú phường Tân Hưng); Ưng Tôn Tín (SN 1985, trú phường Đức Nhuận); Nguyễn Tuấn (SN 1993, trú phường Gò Vấp); Ngô Minh Đức (SN 1964, trú phường Phú Nhuận) và Võ Tấn Đức (SN 1987, trú phường Hòa Hưng).

Theo cáo trạng, khoảng cuối năm 2024, Đặng Quốc Huy mua 1 tài khoản cá độ bóng đá cấp độ siêu tổng đại lý của một người không rõ danh tính. Sau đó, Huy tạo lập thêm các tài khoản đại lý để cấp cho người khác thực hiện hành vi cá độ. Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định đường dây của Huy đã thực hiện cá cược 91 trận bóng đá với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng.

Trong vụ án này, Trần Quốc Đạt tổ chức đánh bạc và Ưng Tôn Tín đánh bạc 74 lần với số tiền hơn 1,9 tỷ đồng. Nguyễn Hoàng Minh tổ chức đánh bạc và Nguyễn Tuấn đánh bạc 14 lần với tổng số tiền gần 154 triệu đồng. Ngô Minh Đức đánh bạc 2 lần với tổng số tiền gần 11 triệu đồng. Võ Tấn Đức đánh bạc 1 lần với số tiền 6 triệu đồng.

Cơ quan tiến hành tố tụng xác định Đặng Quốc Huy giữ vai trò chính trong hành vi tổ chức đánh bạc. Trần Quốc Đạt và Nguyễn Hoàng Minh là đồng phạm với Huy về hành vi tổ chức đánh bạc. Các bị cáo Ưng Tôn Tín, Nguyễn Tuấn, Ngô Minh Đức và Võ Tấn Đức thực hiện hành vi đánh bạc.

Bị cáo Đặng Quốc Huy là người giữ vai trò chính trong việc thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử tuyên phạt Đặng Quốc Huy 6 năm 6 tháng tù, phạt bổ sung 50 triệu đồng; Trần Quốc Đạt 6 năm tù, phạt bổ sung 40 triệu đồng; Nguyễn Hoàng Minh 5 năm tù, phạt bổ sung 20 triệu đồng; Ưng Tôn Tín 3 năm tù, phạt bổ sung 10 triệu đồng; Nguyễn Tuấn, Ngô Minh Đức và Võ Tấn Đức mỗi bị cáo 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, đồng thời phạt bổ sung mỗi người 10 triệu đồng.​