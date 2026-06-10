Cảnh báo "bẫy" lừa đảo cá độ bóng đá mùa World Cup

Theo cơ quan chức năng, hiện nay, tình hình cá độ bóng đá trên không gian mạng diễn biến hết sức phức tạp, nhất là khi giải đấu World Cup 2026 đang đến gần (từ 11/6 - 19/7). Cùng với sự phát triển của công nghệ, loại tội phạm này không hoạt động ở quy mô nhỏ lẻ mà đã hình thành những đường dây xuyên quốc gia với thủ đoạn tinh vi.

Đặc biệt, nhiều đối tượng còn lợi dụng các trang web phát bóng đá lậu để chèn các hình ảnh, clip quảng cáo cờ bạc, cá độ trực tuyến. Đồng thời, sử dụng thủ đoạn cho vay tiền nhanh, vay lãi nặng khi người chơi thua cá độ nhằm tiếp tục khống chế, siết nợ dẫn đến nhiều hệ luỵ như: trộm cắp, cướp giật, cố ý gây thương tích và nhiều hành vi vi phạm pháp luật khác.

Các nhóm cá độ bóng đá xuất hiện tràn lan trên Facebook.

Mới đây, vào ngày 8/6, thực hiện đợt cao điểm đấu tranh với tội phạm cờ bạc mùa World Cup, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Đà Nẵng) đã huy động 50 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt ra quân triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc quy mô lớn trên địa bàn. Cơ quan chức năng đã tiến hành tạm giữ hình sự 7 đối tượng liên quan. Trong đó, Lê Trung Hải (SN 1986) và Nguyễn Quang Hiếu (SN 1991, cùng trú xã Hòa Vang) được xác định là những kẻ cầm đầu, lôi kéo nhiều người tham gia.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, chỉ tính từ tháng 1/2026 đến nay, các đối tượng đã tinh vi sử dụng các ứng dụng mạng xã hội như Zalo, Messenger để nhận và chuyển bảng đề, cá độ bóng đá với tổng số tiền giao dịch lên đến khoảng 20 tỷ đồng, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng. Vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Các đối tượng liên quan đến một đường dây tổ chức đánh bạc trên không gian mạng với số tiền khoảng 900 tỷ đồng bị Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) triệt phá. Ảnh: Bộ Công an

Trước đó, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) cũng triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng với số tiền khoảng 900 tỷ đồng do Nguyễn Viết Duy (SN 1989, trú tại TP Hồ Chí Minh) cầm đầu. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Phòng ngừa, điều tra tội phạm về tệ nạn xã hội (Cục Cảnh sát hình sự) xác định, từ tháng 12/2024 đến khi bị triệt phá, Nguyễn Viết Duy cùng một số đối tượng đã bàn bạc, sử dụng các tài khoản đại lý cá độ để chia tách, giao cho nhiều người chơi tham gia cá độ bóng đá. Toàn bộ số tiền cá độ thu được sau các trận bóng đá được thanh toán vào ngày thứ hai hằng tuần, dưới hình thức trả tiền mặt hoặc chuyển khoản ngân hàng.

Quá trình truy xét và mở rộng điều tra, Cục Cảnh sát hình sự đã thu thập thêm tài liệu chứng cứ, làm rõ hành vi của 2 đối tượng khác. Đến ngày 5/2/2026, cơ quan chức năng đã chính thức khởi tố vụ án hình sự và khởi tố 19 bị can để điều tra theo quy định của pháp luật.

Các trang Facebook chính thống của Chính phủ và Bộ Công an liên tục phát đi cảnh báo, khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không tham gia cá độ bóng đá dưới mọi hình thức.

Thực tế cho thấy, cá độ bóng đá không còn đơn thuần là hành vi “đỏ đen” nhất thời mà đã biến tướng thành một chuỗi "cạm bẫy" có tổ chức, được thao túng bởi các thuật toán và công nghệ tinh vi. Những kẻ tổ chức đánh bạc luôn đánh trúng vào tâm lý hám lợi, muốn "kiếm tiền nhanh" của một bộ phận người dân để từng bước dẫn dụ họ vào vòng xoáy nợ nần.

Khi đã "sập bẫy", ranh giới giữa một nạn nhân thua độ và một tội phạm hình sự trở nên mong manh. Hệ lụy của nó không dừng lại ở góc độ tài chính của một cá nhân hay một gia đình mà là nguồn cơn trực tiếp làm nảy sinh các loại tội phạm nguy hiểm khác như tín dụng đen, cưỡng đoạt tài sản, trộm cắp, cướp giật… gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Các thủ đoạn và hệ luỵ khi tham gia cá độ bóng đá. Ảnh minh họa Internet

Anh Hoàng Văn Bình (phường Thành Sen) chia sẻ: "Mỗi mùa World Cup đến, anh em chúng tôi ai cũng háo hức đón chờ những trận cầu đỉnh cao. Tuy nhiên, bây giờ lướt mạng xã hội hay xem trên các trang mạng thấy quảng cáo cá độ, mời chào nhận thưởng xuất hiện nhan nhản, rất dễ làm người xem phân tâm và bị lôi kéo. Bản thân tôi luôn tự nhắc nhở mình và bạn bè xung quanh rằng xem bóng đá là để giải trí, thưởng thức thể thao lành mạnh chứ tuyệt đối không sa vào cá độ".

Công an tỉnh Hà Tĩnh quyết liệt đấu tranh, triệt xoá các ổ nhóm, đường dây, đối tượng hoạt động cờ bạc, cá độ bóng đá dưới hình thức sử dụng công nghệ cao.

Theo Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Hà Tĩnh), trước diễn biến phức tạp của các loại tội phạm trên không gian mạng, đặc biệt là tội phạm cá độ bóng đá, đơn vị đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, như: tập trung làm tốt công tác nắm tình hình, quản lý chặt chẽ địa bàn, nhất là những đối tượng từng có tiền án, tiền sự về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Quyết liệt đấu tranh, triệt xoá các ổ nhóm, đường dây, đối tượng hoạt động cờ bạc, cá độ bóng đá dưới hình thức sử dụng công nghệ cao.

Bên cạnh đó, chủ động phối hợp các cơ quan chức năng trong quản lý, kiểm soát, ngăn chặn các trang web có nội dung cá cược, cá độ bất hợp pháp. Trong đó, chú trọng phát hiện các tài khoản, đối tượng, đường dây có biểu hiện quảng cáo, mời chào, hướng dẫn các hình thức đánh bạc trên không gian mạng hoặc có dấu hiệu nghi vấn hoạt động đánh bạc, cá độ bóng đá để kịp thời triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về những phương thức, thủ đoạn của loại tội phạm đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên mạng. Vận động người dân tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm với lực lượng chức năng, góp phần bảo đảm an ninh - trật tự trên địa bàn, nhất là mùa World Cup 2026 đang đến gần.