Quân phục giả, hiểm họa thật: Lời cảnh báo từ những vụ án giả danh cán bộ

Thời gian qua, dù cơ quan chức năng đã quyết liệt đấu tranh, ngăn chặn, song tình trạng mua bán quân tư trang, công cụ hỗ trợ của lực lượng vũ trang, đặc biệt là trên không gian mạng vẫn diễn biến phức tạp. Việc dễ dàng sở hữu các loại quân phục không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự, tạo điều kiện cho các đối tượng xấu thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Nhiều loại quân tư trang, công cụ hỗ trợ của lực lượng vũ trang được rao bán công khai trên mạng xã hội.

Chỉ cần vài thao tác tìm kiếm đơn giản với các từ khóa như “đồ ngành”, “quân phục công an”, “trang phục cảnh sát”, người dùng có thể dễ dàng tiếp cận hàng loạt tài khoản cá nhân, fanpage và các hội nhóm công khai trên mạng xã hội. Tại đây, thị trường các mặt hàng này hoạt động rất sôi nổi với danh mục hàng hóa đa dạng: trang phục xuân - hè, thu - đông, mũ kê-pi, giày, thắt lưng đến các chi tiết đặc thù như cầu vai, phù hiệu, biển tên...

Đáng chú ý, một số tài khoản còn công khai chào bán các loại công cụ hỗ trợ vốn được quản lý nghiêm ngặt như gậy tuần tra, gậy chỉ huy giao thông, khoá số 8... dưới những lời quảng cáo đầy tính cam kết như “hàng độc quyền”, “chuẩn kỹ thuật hậu cần Bộ Công an”. Với mức giá dao động từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng, kèm dịch vụ giao hàng tận nơi nhanh chóng, các đối tượng bán hàng thường yêu cầu người mua trao đổi qua tin nhắn riêng để thuận tiện giao dịch.

Các mặt hàng quân tư trang, công cụ hỗ trợ của lực lượng vũ trang thu hút sự quan tâm của nhiều người dùng mạng xã hội.

Chị H.T.H (trú phường Thành Sen) chia sẻ: “Việc quân tư trang của lực lượng vũ trang được rao bán công khai tiềm ẩn những hiểm họa khó lường. Khi các bộ quân phục không được quản lý chặt chẽ, kẻ xấu rất dễ dàng lợi dụng để tạo dựng lòng tin, giả danh cán bộ thực hiện các hành vi lừa đảo. Điều này không chỉ gây thiệt hại về tài sản cho người dân mà còn làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh, uy tín của lực lượng vũ trang trong mắt quần chúng”.

Thực tế cho thấy, đã có không ít vụ việc các đối tượng mặc quân phục giả danh công an, bộ đội để tiếp cận người dân nhằm trục lợi. Chỉ bằng việc khoác lên mình bộ cảnh phục giống hệt, kết hợp với những lời lẽ "có cánh" về quan hệ rộng, nhiều đối tượng đã dễ dàng đưa nạn nhân vào "ma trận" lừa đảo, khiến họ mất cảnh giác và sập bẫy một cách nhanh chóng.

Bị can Phan Anh Duy và Phạm Thị Như Quỳnh. (Ảnh: Công an TP.HCM)

Mới đây, Công an TP Hồ Chí Minh đã bắt giữ hai vợ chồng Phan Anh Duy (35 tuổi) và Phạm Thị Như Quỳnh (32 tuổi) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, do nợ nần, Phan Anh Duy tự giới thiệu mình là lãnh đạo đang công tác tại Bộ Công an khu vực phía Nam. Để tăng tính thuyết phục, Duy lên mạng đặt mua quân hàm đại úy, bảng tên mang tên mình, bật lửa hình khẩu súng, nhằm tạo niềm tin với nạn nhân. Bằng thủ đoạn này, cùng sự hỗ trợ của Quỳnh trong vai nhân viên ngân hàng, hai đối tượng đã lừa nhiều người chuyển tiền để “làm nhanh” các thủ tục pháp lý rồi chiếm đoạt tiêu xài cá nhân.

Trước đó, vào ngày 28/12/2025, Công an xã Hoằng Châu tiếp nhận tin báo của ông N.V.U. (xã Hoằng Châu, tỉnh Thanh Hoá) với nội dung có người đàn ông tự xưng là Nguyễn Quốc Hoàng, cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hoá đến nhà ông làm việc vì vợ ông vi phạm pháp luật. Tại đây, đối tượng này đã dùng lời lẽ đe dọa vợ chồng ông N.V.U. nhằm chiếm đoạt tài sản.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Hoằng Châu đã phân công tổ công tác nhanh chóng xác minh, làm rõ và bắt giữ đối tượng tự xưng là Nguyễn Quốc Hoàng. Tại cơ quan công an, đối tượng khai tên thật là Ngô Đức Quân (SN 1990, trú phường Ngọc Sơn, tỉnh Thanh Hóa). Do cần tiền tiêu xài cá nhân nên đã đặt mua thẻ chứng minh công an nhân dân giả trên mạng. Sau đó, gọi điện bàn bạc với vợ là Bùi Thị Linh trước khi thực hiện hành vi phạm tội. Linh là người trực tiếp hướng dẫn chồng cách thức uy hiếp tinh thần gia đình ông N.V.U. nhằm buộc nạn nhân phải đưa tiền.

Tại Hà Tĩnh, nhiều loại trang phục của lực lượng vũ trang cũng được bày bán công khai.

Trong bối cảnh tội phạm ngày càng tinh vi, việc các loại quân phục được rao bán tràn lan tạo điều kiện cho các đối tượng xấu lợi dụng, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của lực lượng vũ trang và làm gia tăng nguy cơ mất an ninh, trật tự.

Luật sư Phan Văn Chiều - Giám đốc Công ty TNHH Luật Hà Châu (Đoàn Luật sư Hà Tĩnh) khẳng định: “Pháp luật hiện hành nghiêm cấm mọi hành vi mua bán, sử dụng trái phép quân tư trang của lực lượng vũ trang. Theo Nghị định số 218/2025/NĐ-CP của Chính phủ, hành vi mặc quân phục, sử dụng cấp hiệu, phù hiệu khi không thực hiện nhiệm vụ có thể bị xử phạt đến 5 triệu đồng. Đặc biệt, hành vi mua bán trái phép quân trang, quân dụng có thể bị phạt tiền từ 50 - 75 triệu đồng và tịch thu tang vật. Nếu đối tượng sử dụng quân phục giả danh lực lượng chức năng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật”.