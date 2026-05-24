Trạm trộn bê tông “chui” ngang nhiên “đại náo” khu dân cư

Trạm trộn bê tông nằm “chình ình” giữa khu dân cư

Ẩn sau những tán cây um tùm ngay đầu lối vào thôn Dương Tượng (xã Đức Thọ), một trạm trộn bê tông “chui” ngày ngày vận hành rầm rộ như chưa từng có sự kiểm tra hay ngăn chặn từ cơ quan chức năng.

Từ ngoài nhìn vào, khu vực này giống như bãi tập kết phương tiện.

Có mặt tại hiện trường cuối tháng 5, phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh ghi nhận bên trong khu đất rộng hàng nghìn mét vuông được chia thành nhiều khu vực riêng biệt: nơi đặt máy trộn bê tông nằm khuất sâu phía trong, khu tập kết cát đá, khu đỗ xe bồn – xe bơm và một dãy nhà cũ được sử dụng làm nơi giao dịch, điều hành hoạt động kinh doanh.

Trong vai khách hàng cần đổ móng nhà với số lượng lớn, phóng viên được một nhân viên tên Oanh trực tiếp tư vấn giá cả, chủng loại bê tông ngay tại “văn phòng” của trạm trộn. Tại đây, nhiều pano quảng cáo mang thương hiệu “Bê tông Thái Hồng Phong” được treo công khai, giới thiệu chuyên sản xuất, cung cấp bê tông thương phẩm cho Hà Tĩnh và khu vực lân cận.

Nhân viên tư vấn quảng bá về chất lượng cũng như giá thành của trạm bê tông này.

Theo lời nhân viên này, giá bê tông dao động từ 1,2 đến 1,52 triệu đồng/m³, cam kết “rẻ nhất thị trường”, chất lượng đảm bảo và có đầy đủ xe bồn, xe bơm phục vụ thi công. Không chỉ hoạt động nhỏ lẻ, trạm trộn còn được quảng bá với công suất lớn, mỗi ngày có thể xuất bán tới khoảng 200m³ bê tông cho khu vực Đức Thọ và vùng phụ cận.

Sau khi tư vấn, nhân viên trạm trộn dẫn khách hàng đi xem khu vực cát, đá… nguyên liệu. Qua giới thiệu, nguyên liệu chủ yếu được lấy từ Nghệ An với nhiều loại tuỳ theo yêu cầu khách hàng. Theo nhân viên này, trạm trộn được lắp đặt từ đầu năm, theo định hướng phục vụ công trình dân dụng.

Ngày cao điểm, trạm trộn xuất bán hàng trăm khối bê tông, cung cấp cho Đức Thọ và vùng phụ cận.

Trạm được lắp đặt 1 máy trộn, mỗi lần trộn tối đa khoảng 2m³. Tuy trộn khối lượng bê tông mỗi lần ít nhưng máy trộn được quảng cáo làm khá nhanh, từ 2-3 phút là xong một mẻ. Do đó, ngày cao điểm có thể xuất bán từ 200m³/ngày, cung cấp cho Đức Thọ và vùng phụ cận.

Điều đáng nói, khi trao đổi sâu hơn với người đàn ông tên Thái – được giới thiệu là chủ trạm trộn bê tông, người này thừa nhận trạm chưa được cấp phép hoạt động. “Chúng tôi hoạt động từ đầu năm, chủ yếu làm tạm để phục vụ công trình dân sinh, kiếm thêm thu nhập chứ chưa có giấy phép”, ông Thái nói.

Một trạm trộn bê tông quy mô, hoạt động công khai suốt nhiều tháng, có giao dịch, quảng bá, vận chuyển vật liệu và xuất bán bê tông mỗi ngày nhưng lại “không giấy phép”. Câu hỏi đặt ra là làm sao, một công trình như vậy vẫn có thể ngang nhiên tồn tại giữa khu dân cư mà không bị xử lý?

Câu hỏi về công tác quản lý

Không chỉ hoạt động không phép, trạm trộn bê tông này còn khiến dư luận đặt dấu hỏi lớn về công tác quản lý đất đai và trách nhiệm của chính quyền địa phương.

Trạm trộn hoạt động rầm rộ gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống dân sinh.

Theo tìm hiểu của phóng viên, khu đất nơi trạm trộn đang hoạt động trước đây là Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ cũ. Sau khi bệnh viện di dời, nơi đây từng được sử dụng làm trường học trước khi bàn giao cho một hợp tác xã trong lĩnh vực chăn nuôi và trồng trọt thuê lại vào khoảng năm 2011.

Trái với thừa nhận của chủ doanh nghiệp khi nói rằng, trạm trộn hoạt động từ đầu năm nay, ông Lê Văn Bảo - Trưởng thôn Dương Tượng cho biết: “Sau thời gian dài hợp tác xã hoạt động, khoảng gần 2 năm nay, người dân bất ngờ thấy trạm trộn bê tông xuất hiện và vận hành liên tục”.

Theo phản ánh của người dân địa phương, từ khi trạm trộn hoạt động, nhiều tuyến đường trong thôn và đường nội đồng bị xe tải trọng lớn cày xới xuống cấp nghiêm trọng. Ổ gà xuất hiện dày đặc, mặt đường bong tróc, nhếch nhác. Không chỉ vậy, nước thải và bê tông dư còn bị xả trực tiếp ra môi trường xung quanh.

Tuyến đường dẫn vào thôn bị hư hỏng nặng do lượng phương tiện tải trọng lớn ra vào liên tục.

“Tuyến đường chính dẫn vào thôn bị cày nát, ổ gà xuất hiện hàng loạt sau khi trạm trộn hoạt động. Ngoài ra, xe vận chuyển của trạm trộn cũng “cày xới” các tuyến nội đồng gây hư hỏng nặng. Trạm trộn hoạt động cũng xả thẳng nước thải, bê tông thừa ra phía ngoài khu đất gây ô nhiễm môi trường. Không biết ban, ngành nào có thể cấp phép cho trạm trộn hoạt động trên khu đất này”, ông Bảo nói thêm.

Trước thực trạng đó, người dân thôn Dương Tượng đã nhiều lần kiến nghị chính quyền xã Đức Thọ có giải pháp xử lý để không ảnh hưởng đến sống dân cư, sớm trả lại hiện trạng đường sá do phương tiện vận tải gây hư hỏng, đảm bảo mỹ quan, môi trường ở một vùng quê vốn dĩ xanh – sạch – đẹp. Tuy nhiên, những phản hồi của người dân vẫn chưa được chính quyền vào cuộc xử lý.

Người dân phản ánh về việc trạm trộn hoạt động xả thẳng nước thải, bê tông thừa ra phía ngoài khu đất gây ô nhiễm môi trường.

Để tìm hiểu rõ về giấy phép, hình thức hoạt động và việc quản lý sử dụng đất tại khu vực này, phóng viên đã trao đổi với lãnh đạo UBND xã Đức Thọ. Tuy nhiên, đại diện xã Đức Thọ cho biết, địa phương sẽ nắm lại tình hình ở khu vực này và tiến hành xác minh.

Việc một trạm trộn bê tông quy mô lớn ngang nhiên hoạt động giữa khu dân cư, gây ô nhiễm môi trường, hư hỏng hạ tầng giao thông, trong khi chủ cơ sở thừa nhận chưa được cấp phép đang đặt ra nhiều vấn đề về nguồn gốc, mục đích sử dụng khu đất cũng như trách nhiệm quản lý của chính quyền địa phương.

Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Tĩnh sẽ tiếp tục tìm hiểu, thông tin tới bạn đọc…