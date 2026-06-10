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Sạt lở khiến 3 người dân bị vùi lấp, tử vong tại Lai Châu

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3 người dân trong lúc đang đi rừng lao động tại khe núi thuộc bản Mít Thái (Lai Châu) thì gặp phải mưa lớn, kéo dài, đất đá trên đỉnh núi bị sạt lở và vùi lấp dẫn đến tử vong.

(Ảnh minh họa: TTXVN phát)
(Ảnh minh họa: TTXVN phát)

Ngày 10/6, trao đổi với phóng viên TTXVN, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Pắc Ta (Lai Châu) Đỗ Đình Định cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ sạt lở đất đá khiến 3 người tử vong.

Cụ thể, vào khoảng 12 giờ 30 ngày 9/6, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã, Công an xã Pắc Ta nhận được tin báo của quần chúng nhân dân có nội dung: tại khu vực khe núi thuộc bản Mít Thái (xã Pắc Ta) xảy ra tình trạng sạt lở đồi núi do mưa lũ, nghi cuốn trôi, vùi lấp người dân đang lao động ở phía dưới khe núi.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã đã báo cáo Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã, đồng thời huy động ngay lực lượng Công an xã, Ban Chỉ huy quân sự xã, lực lượng an ninh trật tự cơ sở, nhân dân bản Mít Thái và các lực lượng khác nhanh chóng triển khai tiếp cận hiện trường để tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ.

Lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã di chuyển bằng xe máy khoảng 5km đến đường dân sinh bản Mít Thái, sau đó tiếp tục đi bộ khoảng 3 km đường đồi núi dốc đứng và vẫn đang có dấu hiệu tiếp tục sạt lở để tổ chức tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ.

Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, sau khi tích cực tìm kiếm, các lực lượng đã phát hiện 3 thi thể nam giới bị đất đá cuốn trôi xuống dưới khe núi. Các lực lượng cứu hộ đã khẩn trương triển khai mọi biện pháp để đưa 3 thi thể ra khỏi khu vực sạt lở.

Các nạn nhân được xác định gồm: V.A.T (sinh năm 2001, trú tại bản Mít Nọi); L.V.T (sinh năm 2000) và H.V.Đ (sinh năm 1997), cả hai cùng trú bản Mít Thái.

Theo kết quả điều tra, xác minh của Công an xã Pắc Ta, nguyên nhân ban đầu xác định 3 người trên trong lúc đang đi rừng lao động tại khe núi thuộc bản Mít Thái thì gặp phải mưa lớn, kéo dài, đất đá trên đỉnh núi bị sạt lở cuốn trôi và vùi lấp xuống dưới khe núi dẫn đến tử vong.

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã Pắc Ta cùng lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể cho gia đình các nạn nhân để tổ chức mai táng theo phong tục địa phương và động viên hỗ trợ gia đình các nạn nhân bị thiệt hại do thiên tai.

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã Pắc Ta tiếp tục tuyên truyền, cảnh báo người dân về các khu vực có nguy cơ sạt lở đất do mưa lũ gây ra; vận động nhân dân không đi làm nương, vào rừng, không ngủ tại lán nương, không đi qua ngầm tràn khi mưa lớn xảy ra./.

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#sạt lở đất #Tai nạn sạt lở đất

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