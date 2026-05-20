Sạt lở bờ sông đe dọa cuộc sống hàng trăm hộ dân

(Baohatinh.vn) - Những trận bão lũ liên tiếp khiến bờ sông sạt lở ngày càng nghiêm trọng, “nuốt chửng” đất vườn, hoa màu và đe dọa cuộc sống người dân xã Đức Quang (Hà Tĩnh).
Năm 2025, xã Đức Quang cũng như nhiều địa phương ở Hà Tĩnh liên tiếp hứng chịu các đợt mưa lũ lớn, đặc biệt là bão số 5 và bão số 10 với cường độ mạnh, gây ngập lụt kéo dài trên diện rộng. Sau mỗi trận lũ, nhiều diện tích đất ven sông bị dòng nước xoáy khoét sâu, cuốn trôi, khiến tình trạng sạt lở ngày càng nghiêm trọng.
Khi nước lũ rút, nhiều diện tích đất ven sông xuất hiện những hàm ếch sâu hoắm, ăn sát vào đất vườn và khu dân cư.
Theo chính quyền địa phương, thôn Hoa Đình và Hạ Tứ hiện có khoảng 500 hộ dân, trong đó hơn 100 hộ sinh sống ven sông đang chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi tình trạng sạt lở. Nhiều điểm sạt lở đã "ăn sát" chân tường nhà dân, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục bị dòng sông “nuốt chửng” trong các mùa mưa bão tới.
Ông Nguyễn Xuân Lâm (thôn Hạ Tứ, xã Đức Quang) cho hay: “Nhà tôi ở ngay sát bờ sông, mỗi mùa mưa lũ đều phải di chuyển đồ đạc, gia súc lên khu vực cao hơn để tránh thiệt hại. Tình trạng sạt lở diễn ra liên tiếp và ngày càng nghiêm trọng khiến người dân rất lo lắng. Nếu bờ sông tiếp tục bị khoét sâu, không chỉ đất vườn mà cả nhà cửa cũng có nguy cơ bị cuốn trôi".
Xã Đức Quang là vùng hạ du sông La nên hằng năm thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa lũ. Đặc biệt vào mùa mưa bão, lượng nước từ thượng nguồn đổ về lớn khiến tình trạng sạt lở diễn ra nghiêm trọng.
Tuyến sông Lạch Trổ dài gần 2 km đang bị xói lở ngày càng sâu, ảnh hưởng trực tiếp đến hàng trăm hộ dân ven sông. Nếu không sớm có giải pháp khắc phục, nhiều diện tích đất có nguy cơ tiếp tục bị bào mòn, cuốn trôi theo dòng nước. Chính quyền địa phương đã cùng các sở, ngành liên quan khảo sát và đề xuất cấp có thẩm quyền quan tâm hỗ trợ đầu tư xây dựng bờ kè nhằm ổn định cuộc sống lâu dài cho người dân.
