Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Cộng đồng

Bạn đọc viết

Rác thải xây dựng “bủa vây” quanh cổng trường học

Ngọc Thắng
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Tình trạng người dân đổ rác thải xây dựng trước khu vực cổng Trường THCS Đặng Dung (xã Tùng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) gây mất mỹ quan, ô nhiễm môi trường.

Gần một tuần qua, trước khu vực cổng Trường THCS Đặng Dung xảy ra tình trạng người dân đổ rác thải xây dựng, đất đá với khối lượng lớn (ảnh chụp vào chiều 30/3).
Theo quan sát, gần 100 khối đất đá, rác thải xây dựng bị đổ tràn lan ngay trên vỉa hè trước khu vực cổng trường gây mất mỹ quan, ô nhiễm môi trường.
Không những vậy, rác thải xây dựng đổ trên vỉa hè còn gây cản trở việc đi lại của người dân và học sinh, khiến phụ huynh không khỏi lo lắng mỗi khi đưa đón con.
Rác thải chất đống trên vỉa hè khiến nhiều học sinh phải đi bộ dưới lòng đường vào giờ tan tầm. Tình trạng này tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông, đặc biệt là trong giờ cao điểm.
Thầy Đặng Văn Bắc - Phó Hiệu trưởng Trường THCS Đặng Dung cho biết: “Các hộ dân trên địa bàn xã trong quá trình xây nhà đã đem đổ rác thải tại đây. Sau khi nắm bắt được vụ việc, nhà trường đã liên hệ với chính quyền địa phương nhanh chóng có phương án để di dời lượng rác này khỏi khu vực nhằm đảm bảo an toàn”.
Được biết, đây không phải lần đầu xảy ra tình trạng này. Trung tá Trần Khánh Dương - Phó trưởng Công an xã Tùng Lộc cho hay: “Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã yêu cầu các gia đình đổ rác thải di dời số rác này đến nơi khác. Thời gian tới, đơn vị sẽ phối hợp với nhà trường kiểm tra, nhắc nhở người dân để không tái diễn tình trạng này”.
Video: Rác thải xây dựng ngổn ngang trước khu vực cổng Trường THCS Đặng Dung.

Tin liên quan

Tags:

#Rác thải xây dựng #Đổ rác thải xây dựng trước cổng trường #Hà Tĩnh 24H #Vứt rác sai quy định

Chủ đề Ô nhiễm môi trường

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Khi gara ôtô "tràn ra" Quốc lộ 8

Trên tuyến Quốc lộ 8 đoạn qua xã Sơn Tây (Hà Tĩnh) đang diễn ra tình trạng nhiều gara ôtô lấn chiếm lề đường, dùng lòng đường làm nơi sửa chữa phương tiện.
Thấy gì từ những khoản tiền “lạ” tại di tích Miếu Ao?!

Một số khoản thu tiền “giọt dầu”, sớ giải hạn… tại Di tích Miếu Ao (xã Đồng Tiến) đang khiến người dân băn khoăn khi không được niêm yết rõ ràng, trong khi cách thức quản lý tiền công đức cũng bộc lộ dấu hiệu thiếu minh bạch.
Lại "nóng" xe đón trả khách bên QL 1 ở Hà Tĩnh

Theo quy định, các doanh nghiệp vận tải hành khách phải đăng ký tuyến, lịch trình, giờ xuất bến và thực hiện việc đón, trả khách tại bến xe được cấp phép, song, thực tế đang hoàn toàn trái ngược.
Dựng cây nêu ngày Tết: Đừng quên an toàn điện!

Dựng cây nêu ngày Tết là nét đẹp văn hóa truyền thống của người dân Hà Tĩnh. Tuy nhiên, khi những cây nêu ngày càng “vươn cao” thì nỗi lo về an toàn hành lang lưới điện càng hiện hữu.
Nơm nớp qua cầu dân sinh không lan can

Cầu dân sinh nhỏ hẹp, không có lan can, vị trí gần trường học, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, khiến người dân xã Toàn Lưu (Hà Tĩnh) luôn nơm nớp lo sợ mỗi khi qua lại.
Nâng cấp tuyến ĐH.91 - đòi hỏi cấp thiết

Là tuyến giao thông huyết mạch đi qua địa bàn xã Kỳ Văn (tỉnh Hà Tĩnh), ĐH.91 đang từng ngày xuống cấp nghiêm trọng, trở thành nỗi ám ảnh của người dân và các tài xế.
Nơm nớp khi qua cầu bị gãy lan can

Tình trạng cầu dân sinh gãy hết lan can, không có hệ thống chiếu sáng tại xã Sơn Tiến (Hà Tĩnh) gây bất an cho người dân, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.
Podcast truyện ngắn: Tro kè vị quê

Với nhân vật Hạ trong truyện ngắn "Tro kè vị quê", tro kè không chỉ là món ăn dân dã, mà còn là cả một bầu trời ký ức về mẹ, về Nam và về một lời hứa - đừng quên quê.
Podcast tản văn: Con đường mùa đông

Trong ký ức của tác giả Dương Thị Huyên, mùa đông là con đường làng xưa cũ, là mùi khói bếp quyện hương chè gừng của mẹ và những đôi chân nhỏ bé tới trường khấp khởi bao ước mơ.
"Ma trận" số nhà, số ngõ ở phường Thành Sen

Tại phường Thành Sen (Hà Tĩnh) đang xảy ra tình trạng đánh số nhà, số ngõ lộn xộn, không tuân thủ quy chuẩn chung, gây ra nhiều khó khăn trong sinh hoạt của người dân và công tác quản lý đô thị.