Thấy gì từ những khoản tiền “lạ” tại di tích Miếu Ao?!

Được công nhận là Di tích Lịch sử – Văn hóa cấp tỉnh từ năm 2004, Miếu Ao (xã Đồng Tiến) là điểm sinh hoạt tín ngưỡng quen thuộc của người dân trong và ngoài địa phương. Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân, tại đây đang xuất hiện một số khoản thu dịch vụ tâm linh chưa được niêm yết rõ ràng, trong khi cách thức quản lý tiền công đức cũng bộc lộ những dấu hiệu khiến nhiều người băn khoăn.

Miếu Ao (xã Đồng Tiến) là điểm sinh hoạt tín ngưỡng quen thuộc của đông đảo người dân Hà Tĩnh

Tại khu vực trong miếu, nhiều người đi lễ cho biết, khi dâng lễ thường được nhắc đến khoản tiền gọi là “tiền giọt dầu”. Khoản tiền này không được niêm yết trong bất kỳ danh mục thu chi nào tại di tích nhưng vẫn được nhận trực tiếp tại khu vực đặt lễ. Dù được nói là khoản tiền tùy tâm, song khi dâng lễ nhiều người cho biết họ thường được nhắc mức 20.000 đồng, khiến không ít người đặt câu hỏi về tính chất thực sự của khoản tiền này.

Ông Lê Văn Bính (xã Đồng Tiến) chia sẻ: “Mỗi lần vào dâng lễ là họ nói đóng tiền giọt dầu, trước đây là 10.000 đồng giờ lên giá thành 20.000 đồng. Có khi tôi đưa tiền mệnh giá lớn hơn thì cũng không thấy trả lại”.



Tuy nhiên, với lượng du khách ngày càng đông, một số khoản tiền tại Miếu Ao đang khiến người dân băn khoăn

Bên cạnh đó, một dịch vụ được nhiều người dân sử dụng tại Miếu Ao là viết sớ giải hạn. Khi được hỏi về giá, một phụ nữ trực tại khu vực nhà đền nhanh chóng giới thiệu mức 50.000 đồng/sớ và cho biết đây là khoản “xã thu”. Nếu làm nhiều sớ thì số tiền tăng lên tương ứng.

Bà Nguyễn Thị Dần (phường Thành Sen) bày tỏ: “Một sớ giải hạn là 50.000 đồng, 3 sớ là 150.000 đồng. Khi không có tiền mặt thì họ hướng dẫn chuyển vào tài khoản cá nhân. Nhiều người đi lễ thấy vậy thì cũng chuyển, chứ cũng không rõ tiền đó được quản lý thế nào”.

Tuy nhiên, theo phóng viên ghi nhận thì tình trạng tiền sớ giải hạn được chuyển vào một tài khoản cá nhân, thay vì tài khoản của địa phương hoặc ban quản lý di tích. Điều này khiến không ít người đặt câu hỏi về việc những khoản tiền sớ mà người dân đóng góp có thực sự được chuyển về đúng nơi như lời giới thiệu hay không?

﻿ Người đi lễ được giới thiệu viết sớ giải hạn với mức 50.000 đồng/sớ.

Nếu làm nhiều sớ thì số tiền sẽ tăng lên tương ứng.

Không chỉ các khoản thu dịch vụ, việc quản lý tiền công đức tại Miếu Ao cũng gây nhiều băn khoăn. Theo Thông tư 04/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính, tiền công đức sau khi mở hòm phải được kiểm kê định kỳ, công khai và có sự giám sát của các bên liên quan. Tuy nhiên, hình ảnh phóng viên ghi nhận cho thấy, tiền công đức tại Miếu Ao được 2 phụ nữ đang làm việc tại khu vực nhà đền gom lại, cho vào túi nilon và mang ra ngoài, thay vì được kiểm đếm và niêm phong theo đúng quy trình.

Tiền công đức được gom vào túi nilon thay vì được kiểm kê và giám sát theo đúng quy định.

Theo tìm hiểu, nhiều năm qua, việc trông coi, hương khói và thực hiện các nghi lễ tại Miếu Ao do thủ từ Phan Trọng Lý đảm nhiệm. Đến năm 2025, UBND xã Đồng Tiến đã thành lập Ban quản lý Di tích Miếu Ao nhằm tổ chức và quản lý các hoạt động tại di tích này. Tuy nhiên, trên thực tế, việc kiểm soát các khoản thu dịch vụ cũng như quản lý tiền công đức tại đây chưa được thực hiện chặt chẽ, khiến dư luận băn khoăn.

Ông Trần Đức Việt – Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Tiến cho biết: “Sau dịp lễ, Tết vừa qua, lượng du khách về dâng hương tại Miếu Ao có xu hướng tăng so với ngày thường, kéo theo các hoạt động dịch vụ phục vụ người đi lễ cũng trở nên nhộn nhịp hơn. Tuy nhiên, hiện nay, địa phương không có chủ trương thu tiền sớ giải hạn hay tiền "giọt dầu" tại di tích. Đối với những phản ánh của người dân, UBND xã đã tiếp nhận và đang chỉ đạo các bộ phận liên quan tiến hành kiểm tra, rà soát. Nếu phát hiện việc thu các khoản tiền không đúng quy định, địa phương sẽ kịp thời chấn chỉnh và xử lý theo quy định”.

Để giữ niềm tin của người dân, các khoản tiền tại Miếu Ao cần được quản lý công khai, minh bạch.

Công đức hay những đóng góp cho các hoạt động tín ngưỡng đều xuất phát từ sự thiện tâm của người dân. Vì vậy, những dấu hiệu bất thường tại Di tích Miếu Ao cần được các cơ quan chức năng sớm kiểm tra, làm rõ và chấn chỉnh để hoạt động tín ngưỡng tại đây diễn ra đúng nghĩa, đúng quy định.