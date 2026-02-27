Nhếch nhác dải dừng khẩn cấp cao tốc qua Hà Tĩnh

Người dân xã Mai Hoa mỏi mòn chờ nâng cấp đường 25/01/2026 07:06 Dự án nâng cấp đường giao thông nông thôn qua 3 thôn của xã Mai Hoa (Hà Tĩnh) có chiều dài 1,5 km nhưng mới thi công được hơn 500m, còn lại đang dang dở gây khó khăn cho đi lại.

Nhiều biển quảng cáo dọc QL 1 Hà Tĩnh xuống cấp 22/01/2026 06:00 Nhiều biển, bảng quảng cáo ngoài trời dọc quốc lộ ở Hà Tĩnh vẫn đang trong tình trạng trơ khung gỉ sét, gãy đổ sau bão, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Nhiều diện tích đất sản xuất ven sông Rào Trổ bị sạt lở 19/01/2026 15:17 Những cánh đồng màu mỡ ven sông Rào Trổ (thôn Mỹ Tân, xã Kỳ Thượng, Hà Tĩnh) đang mất dần diện tích khi sạt lở bờ sông diễn ra ngày một nghiêm trọng.

Nơm nớp qua cầu dân sinh không lan can 16/01/2026 05:16 Cầu dân sinh nhỏ hẹp, không có lan can, vị trí gần trường học, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, khiến người dân xã Toàn Lưu (Hà Tĩnh) luôn nơm nớp lo sợ mỗi khi qua lại.

Cảnh báo thủ đoạn giả mạo cơ quan thuế lừa đảo doanh nghiệp 15/01/2026 05:32 Các đối tượng lừa đảo gửi “giấy mời làm việc” qua mạng xã hội có chữ ký, con dấu và thông tin mạo danh cơ quan thuế đến doanh nghiệp Hà Tĩnh nhằm giăng bẫy đánh cắp dữ liệu, tài khoản.

Nâng cấp tuyến ĐH.91 - đòi hỏi cấp thiết 14/01/2026 14:13 Là tuyến giao thông huyết mạch đi qua địa bàn xã Kỳ Văn (tỉnh Hà Tĩnh), ĐH.91 đang từng ngày xuống cấp nghiêm trọng, trở thành nỗi ám ảnh của người dân và các tài xế.

Đất phong hoá từ công trường dự án... "chạy tứ tung"! 13/01/2026 09:44 Hàng loạt khối đất phong hoá từ công trình Nhà máy Nước Ngàn Trươi (Vũ Quang, Hà Tĩnh) không được đưa vào bãi thải theo quy định mà lại đưa đi tiêu thụ cho các công trình dân sinh để thu lợi riêng.

Nơm nớp khi qua cầu bị gãy lan can 31/12/2025 08:30 Tình trạng cầu dân sinh gãy hết lan can, không có hệ thống chiếu sáng tại xã Sơn Tiến (Hà Tĩnh) gây bất an cho người dân, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Podcast truyện ngắn: Tro kè vị quê 30/12/2025 19:00 Với nhân vật Hạ trong truyện ngắn "Tro kè vị quê", tro kè không chỉ là món ăn dân dã, mà còn là cả một bầu trời ký ức về mẹ, về Nam và về một lời hứa - đừng quên quê.

“Mạnh ai nấy đi” khi đèn tín hiệu giao thông tắt ngấm hơn 2 tháng 30/12/2025 07:45 Từ nhiều tháng nay, hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư giao giữa Quốc lộ 8C với đường Nguyễn Biên (xã Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) không hoạt động, khiến việc lưu thông của người dân gặp nhiều khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra TNGT.

Podcast tản văn: Con đường mùa đông 29/12/2025 19:00 Trong ký ức của tác giả Dương Thị Huyên, mùa đông là con đường làng xưa cũ, là mùi khói bếp quyện hương chè gừng của mẹ và những đôi chân nhỏ bé tới trường khấp khởi bao ước mơ.

Nhiều cơ sở thu mua phế liệu gây nhếch nhác, mất an toàn 29/12/2025 13:00 Hiện nay, trên địa bàn Hà Tĩnh có nhiều cơ sở thu mua phế liệu tập kết hàng hóa bừa bãi, không bảo đảm an toàn, gây ô nhiễm môi trường, cản trở giao thông…

"Ma trận" số nhà, số ngõ ở phường Thành Sen 27/12/2025 15:07 Tại phường Thành Sen (Hà Tĩnh) đang xảy ra tình trạng đánh số nhà, số ngõ lộn xộn, không tuân thủ quy chuẩn chung, gây ra nhiều khó khăn trong sinh hoạt của người dân và công tác quản lý đô thị.

Bất an với cáp viễn thông sà trên đường ở phường Bắc Hồng Lĩnh 24/12/2025 05:15 Sau bão 3-4 tháng, cột điện bị gãy đổ, cáp viễn thông chằng chịt sà xuống đường ở phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) chưa được xử lý dứt điểm, làm mất mỹ quan đô thị, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn và ảnh hưởng đời sống dân sinh.

Bụi mù mịt trên đường Hồ Chí Minh qua xã Hương Bình 23/12/2025 13:59 Thời gian gần đây, khi lưu thông trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Hương Bình, người dân không khỏi bức xúc trước tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng do bụi đất.

Đình Đỉnh Lự xuống cấp, nguy cơ cao mất an toàn 23/12/2025 13:41 Di tích Đình Đỉnh Lự - nơi thành lập chi bộ Đảng đầu tiên tại Hà Tĩnh đang xuống cấp nặng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, cần được quan tâm đầu tư tu bổ, tôn tạo.

Nguy hiểm từ các hố ga mất nắp, nứt vỡ trên vỉa hè 20/12/2025 14:08 Tình trạng hàng loạt nắp hố ga trên vỉa hè quốc lộ 8, đoạn qua xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) bị nứt vỡ, mất nắp đã từ lâu nhưng chưa được khắc phục gây mất mỹ quan, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Ngang nhiên tập kết hàng trăm khối đất phong hóa trong khu dân cư 16/12/2025 05:18 Một bãi tập kết đất quy mô lớn xuất hiện ngay trong khu quy hoạch Cồn Mô (xã Đức Thọ, Hà Tĩnh) nằm sát quốc lộ 8 đang gây ô nhiễm môi trường, tiềm ẩn mất an toàn giao thông.

Bãi rác tự phát ngay dưới biển cấm đổ rác 14/12/2025 05:10 Tại khu vực xã Đức Thọ (Hà Tĩnh), một điểm tập kết rác tồn tại từ lâu dù đã có biển cấm đổ rác; rác thải từ nhiều nơi được đưa về đây chất đống, thường xuyên bị đốt gây ô nhiễm.

68 lô đất tại khu dân cư Mai Hà bao giờ có đường đi? 13/12/2025 15:30 Nhiều năm sau khi đấu giá thành công, 68 lô đất tại khu dân cư thôn Mai Hà, xã Hương Sơn (Hà Tĩnh) vẫn chưa có hạ tầng giao thông dẫn đến nhiều bất cập.

Dự án cấp bách, thi công… thong thả! 12/12/2025 13:51 Dù là dự án cấp bách nhưng việc thi công đê Tả Nghèn qua chùa Phổ Độ nối với tỉnh lộ 9 thuộc địa bàn phường Trần Phú (Hà Tĩnh) vẫn diễn ra thong thả khiến người dân lo lắng.

Di tích quốc gia đền Công Đồng xuống cấp nghiêm trọng 12/12/2025 08:40 Đền Công Đồng tại xã Hương Khê (Hà Tĩnh) nằm trong quần thể di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia nhưng hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, nguy cơ đổ sụp bất cứ lúc nào.

Nhiều tuyến đường quê bị rác thải xây dựng "tấn công" 12/12/2025 05:20 Nhiều tuyến đường ở các xã Mai Phụ, Lộc Hà (Hà Tĩnh) đang bị rác thải xây dựng bủa vây, gây ô nhiễm môi trường, mất cảnh quan, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Podcast tản văn: Dịu ngọt nắng đông 11/12/2025 19:00 Tản văn “Dịu ngọt nắng đông” của tác giả Anh Đức là những cảm xúc nhẹ nhàng, ấm áp ca ngợi ca vẻ đẹp bình dị và giá trị đặc biệt của ánh nắng mùa đông.

Đỗ xe tràn khúc cua, người dân lo tai nạn "rình rập" 11/12/2025 09:26 Tình trạng ô tô đỗ ngay tại các khúc cua trên nhiều tuyến đường thuộc phường Thành Sen (Hà Tĩnh) đang ngày càng phổ biến, gây khuất tầm nhìn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Mong sớm lấy lại không gian trang nghiêm ở di tích cấp quốc gia 09/12/2025 14:00 Di tích lịch sử văn hoá cấp quốc gia Khu mộ Phan Đình Phùng (xã Đức Thọ, Hà Tĩnh) bị hư hại nặng sau từ bão số 10 đang cần được tu sửa sớm nhằm tránh mất mỹ quan một địa chỉ đỏ.

Kè biển Cẩm Nhượng bị khoét "hàm ếch" 09/12/2025 05:30 Sau bão lớn và triều cường từ tháng 9 đến nay, kè biển Cẩm Nhượng (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) lại bị khoét "hàm ếch", sụt lún, đối mặt nguy cơ “thất thủ” và đe đọa đời sống dân sinh.

Cát phủ đường, bụi phủ mắt 08/12/2025 16:17 Mặt đường quốc lộ 1 đoạn qua phường Bắc Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh thời gian qua, liên tục bị cát xây dựng phủ dày, gây bụi mù, trơn trượt và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Rác thải xây dựng chất đống bên đường ven biển 08/12/2025 13:34 Việc đổ trộm rác thải xây dựng trên tuyến đường tỉnh 547 (Hà Tĩnh) hay còn gọi là đường ven biển không chỉ làm mất mỹ quan mà còn gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.