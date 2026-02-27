Hotline: 02393.693.427
Nhếch nhác dải dừng khẩn cấp cao tốc qua Hà Tĩnh

Sĩ Hoàng
(Baohatinh.vn) - Nhiều dải dừng khẩn cấp trên cao tốc qua Hà Tĩnh ngập rác sau kỳ nghỉ Tết, chủ yếu là chai lọ, hộp đồ ăn nhanh bị vứt tràn lan...

bqbht_br_2.jpg
Sau kỳ nghỉ Tết, lưu lượng phương tiện tăng cao, nhiều tài xế dừng xe nghỉ tạm trên cao tốc qua Hà Tĩnh nhưng lại vô tư xả rác tại dải dừng khẩn cấp. Chai lọ, hộp đồ ăn nhanh vứt tràn lan không chỉ gây mất mỹ quan mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi mưa gió cuốn rác ra làn xe tốc độ cao.
bqbht_br_3.jpg
Trong hành trình dài, không ít tài xế tranh thủ tấp vào dải dừng khẩn cấp để nghỉ ngơi, ăn uống, kiểm tra phương tiện. Tuy nhiên, thay vì thu gom rác mang theo, một bộ phận người tham gia giao thông lại tiện tay vứt bỏ chai nước, túi nilon, hộp xốp, hộp giấy đựng đồ ăn nhanh ngay tại chỗ dừng.
bqbht_br_8.jpg
bqbht_br_10.jpg
bqbht_br_11.jpg
Sau những ngày cao điểm, nhiều đoạn dải dừng khẩn cấp đã bị rác thải phủ kín, kéo dài hàng chục mét. Chai nhựa, lon nước, hộp xốp, túi nilon vứt ngổn ngang dọc lối đi, thậm chí tràn xuống sát mép làn dừng, gây nhếch nhác và bốc mùi hôi thối.
bqbht_br_15.jpg
Dải dừng khẩn cấp vốn được thiết kế dành riêng cho các tình huống sự cố như hỏng hóc, tai nạn, chờ cứu hộ. Việc biến khu vực này thành nơi dừng nghỉ tự phát và xả rác không chỉ làm mất ý nghĩa công năng mà còn cản trở phương tiện gặp sự cố thực sự cần tiếp cận.
﻿﻿bqbht_br_6.jpg
﻿﻿bqbht_br_5.jpg
bqbht_br_41.jpg
Đáng lo ngại hơn, trong điều kiện thời tiết mưa gió, các loại rác nhẹ dễ bị cuốn bay ra làn xe đang lưu thông với tốc độ cao. Trên cao tốc, chỉ một vật cản nhỏ bất ngờ xuất hiện cũng có thể khiến tài xế xử lý tình huống gấp, tiềm ẩn nguy cơ va chạm. Rác tích tụ lâu ngày còn có thể làm tắc hệ thống thoát nước, ảnh hưởng đến hạ tầng tuyến cao tốc.
bqbht_br_7.jpg
"Nhiều đoạn dải dừng khẩn cấp rác chất đống, trời nắng lên là mùi hôi bốc lên rất khó chịu. Hộp xốp đựng thức ăn thừa, chai lọ, túi nilon vứt lẫn lộn, nhìn vừa nhếch nhác vừa mất vệ sinh. Có hôm tôi dừng xe kiểm tra lốp mà phải bịt mũi vì mùi quá nồng. Cao tốc sạch đẹp bao nhiêu mà dải dừng lại thành nơi tập kết rác như vậy thì quá phản cảm", anh Nguyễn Hoàng Lâm (phường Thành Sen) chia sẻ.
bqbht_br_9.jpg﻿
﻿bqbht_br_4.jpg
bqbht_br_14.jpg
Thực trạng này cho thấy, ý thức của một bộ phận người tham gia giao thông trên cao tốc vẫn còn hạn chế.
﻿bqbht_br_13.jpg﻿
﻿bqbht_br_12.jpg
﻿bqbht_br_1.jpg
Ngay cả lối vào cao tốc và điểm nhập làn cũng ngập rác thải.
bqbht_br_16.jpg
Ngoài việc tăng cường thu gom, vệ sinh, đơn vị quản lý tuyến cao tốc đoạn qua Hà Tĩnh cần đẩy mạnh giám sát, xử lý hành vi xả rác, đồng thời tuyên truyền để mỗi người dân nâng cao trách nhiệm, không biến dải dừng khẩn cấp thành “bãi rác”.

