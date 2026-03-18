Hoang tàn tổng kho ngoại thương bỏ không hơn ba thập kỷ ở Nghi Xuân

Hữu Trung
(Baohatinh.vn) - Tổng kho ngoại thương của Công ty Unimex Hà Tĩnh nằm bên quốc lộ 8B đoạn qua xã Nghi Xuân (Hà Tĩnh) bỏ hoang hàng chục năm, nay trông nhếch nhác, ô nhiễm môi trường.

Nằm bên Quốc lộ 8B đoạn qua thôn An Tiên, xã Nghi Xuân, tổng kho ngoại thương của Công ty Unimex Hà Tĩnh có diện tích gần 8.000m﻿2.
Công trình này đã bỏ hoang hàng chục năm, nay xuống cấp nghiêm trọng.

Đây từng là nơi tập kết, chế biến các loại nông sản xuất khẩu và vật tư nông nghiệp của Unimex Hà Tĩnh.
Tuy nhiên, suốt thời gian dài, tổng kho này không còn hoạt động khiến khuôn viên nhếch nhác.
Rác thải sinh hoạt...
... rác vật liệu được tập kết trong khuôn viên.
Nhiều bức tường của các nhà kho bị đổ sập, gạch đá bừa bãi.
Một cây cổ thụ đổ ngã do mưa bão bắt đầu chết khô.
Cây cối đổ ngã, cỏ dại bủa vây, nhà kho xuống cấp trầm trọng khiến khung cảnh hoang tàn.
Khu đất “vàng” bỏ hoang bên QL 8B thành nơi chăn thả gia súc...
... và là bãi tập kết vật liệu xây dựng của người dân quanh vùng.
Ông Lê Văn Tám (73 tuổi, ở thôn Hồng Tiến, xã Nghi Xuân) cho biết: Từ năm 1980, gia đình tôi đưa nông sản lạc, kê đến đây bán cho doanh nghiệp. Đến năm 1990 thì tổng kho ngoại thương này không còn hoạt động và bị bỏ hoang từ đó đến nay. Khu đất nằm trên tuyến đường đẹp, mong các cấp, ngành sớm có phương án xử lý, tránh lãng phí tài nguyên.

Tổng kho ngoại thương của Công ty Unimex Hà Tĩnh đã được UBND tỉnh giao cho xã Nghi Xuân quản lý, sử dụng. Sau khi đi kiểm tra thực địa, chính quyền địa phương đã thống nhất chủ trương tiến hành quy hoạch chi tiết, xây dựng phương án đầu tư hạ tầng đồng bộ để thực hiện đấu giá đất trong năm 2026.

Ông Đặng Văn Hoài – Trưởng phòng Kinh tế xã Nghi Xuân

