Chậm hoàn trả đường vào nghĩa trang Rú Trùa, người dân bức xúc

Tháng 1/2024, dự án đường dây 500kV mạch 3 đoạn từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên) do Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia làm chủ đầu tư được triển khai, trong đó có 2 trụ điện đi qua địa bàn thôn Long Sơn.

Đặc biệt, trụ số 272 do Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 4 (Hà Nội) thi công được xây dựng ngay trên tuyến đường chính dẫn lên nghĩa trang Rú Trùa.

Đường lên nghĩa trang Rú Trùa (xã Đức Thọ) bị chia cắt

Nghĩa trang Rú Trùa (thôn Long Sơn, xã Đức Thọ) từ lâu là nơi mai táng những người quá cố ở các thôn Long Sơn, Đồng Vịnh, Thịnh Cường và Cầu Đôi. Việc chậm hoàn trả mặt bằng tuyến đường lên nghĩa trang đã gây ra không ít bức xúc cho người dân nơi đây.

Ông Lê Văn Nguyên (phường Thành Sen), quê ở thôn Long Sơn (xã Đức Thọ) cho biết: "Năm 2016, ông và một số hộ gia đình đã đầu tư 60 triệu đồng sửa chữa, nâng cấp tuyến đường lên nghĩa trang khá thuận lợi. Tuy nhiên hiện nay, móng trụ cột điện 500 kV chắn ngang lối đi nên người dân muốn lên nghĩa trang phải đi vòng theo móng cột rất bất tiện, nguy hiểm".

Đường lên nghĩa trang Rú Trùa ngổn ngang, gây khó khăn khi đi lại

Được biết, trước khi thi công, đơn vị thực hiện xây dựng công trình và các cơ quan chức năng đã cam kết với địa phương sẽ hoàn trả mặt bằng con đường phục vụ các nhu cầu của người dân. Tuy nhiên, việc hoàn trả, theo người dân là chưa đạt như mong muốn, vì lối đi lên nghĩa trang vừa nhỏ hẹp, cua vòng theo móng cột rất bất tiện và nguy hiểm.

Ông Trần Thanh Ngọc - Trưởng thôn Long Sơn, xã Đức Thọ cho hay: "Việc hoàn trả tuyến đường chưa đạt yêu cầu đã ảnh hưởng đến đi lại của người dân trên địa bàn. Thôn đã báo cáo với chính quyền xã về vấn đề này".

Người dân mong muốn trả lại tuyến đường đảm bảo chất lượng, an toàn khi lưu thông.

Trước thực tế trên, người dân địa phương mong muốn các cơ quan chức năng, đặc biệt là các đơn vị thi công và ngành điện lực nhanh chóng vào cuộc, khắc phục tồn tại, hoàn trả mặt bằng theo đúng cam kết ban đầu của đơn vị thi công.