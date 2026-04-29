15 trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc-Nam hoàn thành, sẵn sàng phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, Cục Đường bộ Việt Nam đã chủ động triển khai đồng bộ các phương án tổ chức vận hành hệ thống trạm dừng nghỉ, trạm tạm và các dịch vụ thiết yếu trên toàn tuyến.

Trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc-Nam.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, đến thời điểm hiện tại, trên trục cao tốc huyết mạch từ Hà Nội đến Cần Thơ đã có 5 trạm dừng nghỉ đang hoạt động ổn định, gồm: Giẽ-Ninh Bình, Cao Bồ-Mai Sơn, La Sơn-Hòa Liên, Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây và Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương. Cùng với đó, điểm dừng xe trên tuyến cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi đã được đưa vào khai thác, kịp thời đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi của người dân và phương tiện lưu thông.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Xây dựng và các cơ quan có thẩm quyền, Cục Đường bộ Việt Nam đã hoàn tất lựa chọn nhà đầu tư cho toàn bộ 21/21 trạm dừng nghỉ thuộc dự án. Hiện các nhà đầu tư đang khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu cơ bản hoàn thành các hạng mục trong năm 2026.

Đáng chú ý, nhằm phục vụ cao điểm dịp nghỉ lễ năm nay, đã có 15 trạm dừng nghỉ hoàn thành các công trình dịch vụ công thiết yếu và chính thức đưa vào khai thác. Các trạm này phân bố trên nhiều đoạn tuyến quan trọng như: Mai Sơn-Quốc lộ 45, Nghi Sơn-Diễn Châu, Hàm Nghi-Vũng Áng, Vĩnh Hảo-Phan Thiết, Phan Thiết-Dầu Giây và các đoạn tuyến khu vực miền Tây từ Cần Thơ đến Cà Mau. Trong đó, 4 trạm tại các đoạn Mai Sơn-Quốc lộ 45, Hàm Nghi-Vũng Áng, Vũng Áng-Bùng và Vĩnh Hảo-Phan Thiết (Km205) đã có cây xăng đi vào hoạt động, góp phần bảo đảm nguồn cung nhiên liệu cho phương tiện.

Tính chung toàn tuyến từ Hà Nội đến Cà Mau, người dân có thể tiếp cận tổng cộng 21 trạm dừng nghỉ và điểm dừng xe với đầy đủ các dịch vụ công thiết yếu, với cự ly trung bình khoảng 100km/trạm. Đây là nỗ lực lớn của ngành giao thông vận tải nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân khi tham gia giao thông trên các tuyến cao tốc.

Bên cạnh đó, Cục Đường bộ Việt Nam khuyến cáo người dân có thể tận dụng hệ thống các nút giao trên tuyến để tiếp cận các dịch vụ tại khu vực lân cận. Tại hầu hết các nhánh ra, vào cao tốc kết nối với Quốc lộ, tỉnh lộ đều có sẵn các trạm cung cấp xăng dầu, dịch vụ ăn uống và nghỉ ngơi, bảo đảm đáp ứng nhu cầu thực tế của người và phương tiện.

Việc công khai, minh bạch thông tin về vị trí các trạm dừng nghỉ, cây xăng và các điểm kết nối dịch vụ không chỉ giúp người tham gia giao thông chủ động xây dựng lộ trình phù hợp mà còn góp phần giảm áp lực giao thông, bảo đảm an toàn trên các tuyến cao tốc trong kỳ nghỉ lễ kéo dài.