Thu phí 5 tuyến cao tốc Bắc - Nam từ 22h ngày 2/3

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh vừa yêu cầu các Ban Quản lý dự án 2, 7, Đường sắt và Thăng Long, nhanh chóng hoàn thiện thủ tục để tổ chức thu phí sử dụng đường bộ tại 5 dự án thành phần thuộc cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020.

Năm tuyến cao tốc sắp thu phí có tổng chiều dài hơn 300 km, trong đó có 3 tuyến ở phía Bắc gồm: Mai Sơn - quốc lộ 45 dài khoảng 63 km qua Ninh Bình, Thanh Hóa; quốc lộ 45 - Nghi Sơn dài gần 43 km nằm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Nghi Sơn - Diễn Châu dài khoảng 50 km qua Thanh Hóa, Nghệ An.

Cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết, một trong các đoạn sẽ thu phí từ 2/3. Ảnh: Việt Quốc

Ở phía Nam, tuyến Vĩnh Hảo - Phan Thiết dài hơn 100 km qua tỉnh Lâm Đồng (Bình Thuận cũ); còn tuyến Phan Thiết - Dầu Giây dài khoảng 99 km nối Lâm Đồng với Đồng Nai, tạo trục cao tốc liên thông từ TP HCM đi Nam Trung Bộ.

Cả 5 dự án trên được đầu tư bằng ngân sách trong giai đoạn 2017-2020, đã đưa vào khai thác nhưng chưa thu phí. Theo chỉ đạo, Cục Đường bộ Việt Nam phải báo cáo Bộ về việc bàn giao quản lý, khai thác trong ngày 1/3 và triển khai thu phí từ ngày 2/3.

Theo đề án khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đã được Bộ Xây dựng phê duyệt, thời gian thu phí dự kiến 7 năm, do Cục Đường bộ Việt Nam tổ chức. Sau thời hạn này, cơ quan quản lý sẽ tính toán phương án khai thác tiếp theo.

Về mức phí, bốn tuyến Mai Sơn - quốc lộ 45, quốc lộ 45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu và Vĩnh Hảo - Phan Thiết có quy mô 4 làn xe, làn dừng khẩn cấp chưa liên tục, chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu của Luật Đường bộ nên áp dụng mức thấp nhất 900 đồng mỗi km.

Riêng cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây đáp ứng đầy đủ điều kiện thu phí theo quy định, mức thấp nhất là 1.300 đồng mỗi km.