Thu phí 5 tuyến cao tốc Bắc - Nam từ 22h ngày 2/3

5 tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông do Nhà nước đầu tư sẽ bắt đầu thu phí từ 22h ngày 2/3, với mức thấp nhất khoảng 40.500 đồng và cao nhất gần 519.000 đồng.
Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh vừa yêu cầu các Ban Quản lý dự án 2, 7, Đường sắt và Thăng Long, nhanh chóng hoàn thiện thủ tục để tổ chức thu phí sử dụng đường bộ tại 5 dự án thành phần thuộc cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020.
Năm tuyến cao tốc sắp thu phí có tổng chiều dài hơn 300 km, trong đó có 3 tuyến ở phía Bắc gồm: Mai Sơn - quốc lộ 45 dài khoảng 63 km qua Ninh Bình, Thanh Hóa; quốc lộ 45 - Nghi Sơn dài gần 43 km nằm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Nghi Sơn - Diễn Châu dài khoảng 50 km qua Thanh Hóa, Nghệ An.
Ở phía Nam, tuyến Vĩnh Hảo - Phan Thiết dài hơn 100 km qua tỉnh Lâm Đồng (Bình Thuận cũ); còn tuyến Phan Thiết - Dầu Giây dài khoảng 99 km nối Lâm Đồng với Đồng Nai, tạo trục cao tốc liên thông từ TP HCM đi Nam Trung Bộ.
Cả 5 dự án trên được đầu tư bằng ngân sách trong giai đoạn 2017-2020, đã đưa vào khai thác nhưng chưa thu phí. Theo chỉ đạo, Cục Đường bộ Việt Nam phải báo cáo Bộ về việc bàn giao quản lý, khai thác trong ngày 1/3 và triển khai thu phí từ ngày 2/3.
Theo đề án khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đã được Bộ Xây dựng phê duyệt, thời gian thu phí dự kiến 7 năm, do Cục Đường bộ Việt Nam tổ chức. Sau thời hạn này, cơ quan quản lý sẽ tính toán phương án khai thác tiếp theo.
Về mức phí, bốn tuyến Mai Sơn - quốc lộ 45, quốc lộ 45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu và Vĩnh Hảo - Phan Thiết có quy mô 4 làn xe, làn dừng khẩn cấp chưa liên tục, chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu của Luật Đường bộ nên áp dụng mức thấp nhất 900 đồng mỗi km.
Riêng cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây đáp ứng đầy đủ điều kiện thu phí theo quy định, mức thấp nhất là 1.300 đồng mỗi km.
Mô hình trồng bí đỏ hữu cơ lần đầu tiên được triển khai tại xã Mai Hoa (Hà Tĩnh) bước đầu cho thấy hiệu quả tích cực, mở ra hướng đi mới trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.
Khí thế thi công đầu xuân Bính Ngọ đang lan tỏa mạnh mẽ trên khắp các công trình, dự án ở Hà Tĩnh. Tiếng máy hòa trong nhịp làm việc khẩn trương, mở màn cho mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026.
Lượng du khách tăng mạnh dịp đầu xuân kéo theo hoạt động kinh doanh tại các điểm lễ hội ở Hà Tĩnh sôi động. Ngành chức năng đã chủ động kiểm tra, ngăn chặn tình trạng “chặt chém”, hàng giả, hàng kém chất lượng, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, an toàn.
Ngân hàng Nhà nước đề xuất nâng hạn mức chi trả bảo hiểm tiền gửi từ 125 triệu lên 350 triệu đồng, giúp tăng niềm tin người gửi tiền và củng cố ổn định hệ thống ngân hàng. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Sáng ngày vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng âm lịch), các cửa hàng kinh doanh vàng bạc tại Hà Tĩnh tấp nập khách hàng đến giao dịch. Dù giá vàng ở mức cao nhưng người dân vẫn xếp hàng chờ mua một vài chỉ vàng lấy may, gửi gắm kỳ vọng về một năm mới tài lộc, hanh thông.
Chỉ trong vòng 1 tháng, tính đến ngày 14/2/2026, người dân Hà Tĩnh đã thực hiện đăng ký lần đầu 1.401 ô tô. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước đã mở ra không gian và tạo động lực mới để thúc đẩy khu vực kinh tế nhà nước thật sự trở thành nền tảng vững chắc, bảo đảm tự chủ chiến lược, tự cường và sức cạnh tranh toàn diện của nền kinh tế.
Bộ Tài chính dự báo giá thực phẩm, ăn uống, trông xe... có thể nhích lên sau Tết, người dân cần lưu ý khi chi tiêu. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.