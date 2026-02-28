Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Kinh tế

Nông nghiệp

Đạo ôn lá "xuất kích", nông dân lo bảo vệ lúa xuân

Thái Oanh
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Bệnh đạo ôn lá đang phát sinh, gia tăng trên đồng ruộng, bà con nông dân Hà Tĩnh phải tập trung theo dõi, phòng trừ kịp thời để bảo đảm cây lúa sinh trưởng tốt trong thời gian tới.

bqbht_br_img-0778.jpg
Sau khi thăm đồng, ông Lê Quang Chắt (thôn Thanh Mỹ, xã Cẩm Xuyên) đã phát hiện một số diện tích lúa bị nhiễm bệnh đạo ôn lá. Ông Chắt cho biết: “Gia đình tôi làm 5 sào lúa thì có 4 sào đã lấm tấm các vết đốm màu nâu hoặc xám, hình thoi, hai đầu nhọn - những dấu hiệu đặc trưng của bệnh đạo ôn. Tôi phải tăng cường vệ sinh đồng ruộng, dọn dẹp cỏ bờ và chuẩn bị thuốc để phun phòng trừ sớm”.
bqbht_br_img-0728.jpg
Tại xã Cẩm Hưng, bệnh đạo ôn lá cũng đã xuất hiện rải rác trên một số diện tích lúa xuân. Trước diễn biến này, lãnh đạo xã đã trực tiếp xuống đồng kiểm tra thực tế, kịp thời khuyến cáo người dân chủ động triển khai các biện pháp phòng trừ.
bqbht_br_img-0609.jpg
Ông Lê Ngọc Hà - Chủ tịch UBND xã Cẩm Hưng cho biết: “Nhìn chung, lúa đang sinh trưởng, phát triển tốt, tuy nhiên một số diện tích đã xuất hiện bệnh đạo ôn lá. Xã đã yêu cầu cán bộ nông nghiệp tăng cường bám sát đồng ruộng, hướng dẫn bà con phun phòng, xử lý kịp thời, đúng kỹ thuật; đồng thời, tăng cường thông tin, tuyên truyền để người dân không chủ quan, thường xuyên theo dõi nhằm phát hiện sớm, khoanh vùng xử lý, hạn chế lây lan trên diện rộng”.
bqbht_br_img-0744-2022.jpg
Theo thông tin từ Trạm Bảo vệ thực vật và Thú y khu vực VII, qua theo dõi, bệnh đạo ôn lá đã xuất hiện rải rác ở các xã Cẩm Xuyên, Cẩm Hưng, Yên Hòa, Cẩm Lạc, chủ yếu trên các giống nhiễm như Khang dân 18, Bắc Thịnh, VNR20, ADI 168,...
bqbht_br_642704221-1643662423754178-6492503866060804203-n.jpg
Tại xã Thạch Hà, lúa xuân đang bước vào thời kỳ đẻ nhánh và đẻ nhánh rộ. Tuy nhiên, trong điều kiện thời tiết thuận lợi, ẩm độ cao, bệnh đạo ôn lá đã xuất hiện sớm tại một số thôn như Tri Khê, Đông Hà...
bqbht_br_643319495-1643663137087440-6387587966919674525-n.jpg
Qua kiểm tra đồng ruộng, ông Lê Văn Thuận - Phó Chủ tịch UBND xã Thạch Hà cho biết: “Chính quyền địa phương tiếp tục phối hợp với cán bộ chuyên môn của Trạm Bảo vệ thực vật và Thú y khu vực VI tăng cường điều tra, khoanh vùng; chủ động hướng dẫn bà con triển khai kịp thời các giải pháp phòng trừ nhằm kiểm soát tốt nguồn bệnh, hạn chế lây lan ra diện rộng, bảo đảm quá trình sinh trưởng của lúa”.
bqbht_br_638790127-122154808382920126-460110242457988722-n.jpg
bqbht_br_642714872-1643662490420838-624504063761382177-n.jpg
Theo thông tin từ Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi tỉnh Hà Tĩnh, bệnh đạo ôn phát sinh gây hại trên các giống P6, TBR225, Khang dân 18, Thái Xuyên 111, VNR10, J02, SV181..., tỷ lệ bệnh trung bình 3 - 5%, nơi cao 7 - 10%, cục bộ 12 - 15%. Diện tích nhiễm khoảng 6 ha, phân bố tại các xã: Tùng Lộc, Đức Thọ, Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Tiên Điền, Đức Quang, Đan Hải...
bqbht_br_z7561363851669-400ae6ef7af0cb15ce0e49e3ca0cc9c5-5134.jpg
Hiện nay, các trà lúa xuân đang bước vào giai đoạn đẻ nhánh và đẻ nhánh rộ - thời kỳ mẫn cảm nhất đối với bệnh đạo ôn lá. Trong khi đó, theo dự báo, thời tiết sẽ tiếp tục duy trì hình thái âm u, độ ẩm cao, nhiệt độ trung bình từ 18 - 25°C, tạo điều kiện thuận lợi cho bệnh đạo ôn phát sinh, gây hại trên diện rộng nếu không chủ động phát hiện, phòng trừ sớm.
bqbht_br_img-0614.jpg
Bà Hồ Thị Thủy - Trưởng phòng Bảo vệ Thực vật (Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi Hà Tĩnh) cho biết: "Vừa qua, Sở NN&MT đã ban hành văn bản yêu cầu tăng cường công tác phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng vụ xuân 2026. Theo đó, UBND các xã, phường cần tăng cường chỉ đạo phòng chuyên môn, trung tâm dịch vụ tổng hợp cấp xã chủ động phối hợp với Trạm Bảo vệ thực vật và Thú y khu vực khẩn trương điều tra, rà soát để xử lý dứt điểm diện tích bị nhiễm dịch hại. Đặc biệt, đối với bệnh đạo ôn, cần chủ động khoanh vùng diện tích đã nhiễm và vùng có nguy cơ nhiễm để chủ động cảnh báo, triển khai phun phòng trừ, nhất là trên các bộ giống nhiễm...".
bqbht_br_643449139-928857042841592-7135995621387079270-n.jpg
bqbht_br_z7568390338589-1ceb740f22a2c58818cbf954d94bd274.jpg
Để nâng cao hiệu lực phòng trừ bệnh, người dân cần thăm đồng thường xuyên, tuân thủ nghiêm nguyên tắc “4 đúng” trong quá trình sử dụng thuốc. Việc phun thuốc cần thực hiện khi trời tạnh ráo, phun ướt đều bộ lá. Sau phun từ 5 - 7 ngày, cần kiểm tra đồng ruộng; nếu thấy vết bệnh cấp tính tiếp tục xuất hiện thì tiến hành xử lý thuốc lần 2.

Tin liên quan

Tags:

#bệnh đạo ôn #lúa xuân #Hà Tĩnh #phòng trừ bệnh #nông nghiệp #bảo vệ thực vật #đồng ruộng

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Giá ngao tăng gấp đôi, người nuôi lãi lớn

Giá ngao tăng gấp đôi, người nuôi lãi lớn

Sau Tết, ngao thương phẩm trên thị trường trong nước thiếu hụt, giá tăng gần gấp 2 lần so với ngày thường nên người nuôi trồng Hà Tĩnh đang gấp rút thu hoạch, mang về nguồn lợi lớn.
Khởi động sớm vụ chè xuân

Khởi động sớm vụ chè xuân

Thời tiết thuận lợi cộng với việc chăm sóc tốt nên năm nay người trồng chè ở xã Hương Đô (Hà Tĩnh) thu hoạch chè xuân sớm hơn những năm trước, mang lại niềm vui cho nhiều người.
Mùa xuân là Tết trồng cây

Mùa xuân là Tết trồng cây

Phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” đang được Hà Tĩnh lan tỏa mạnh mẽ với nhiều cách làm sáng tạo, nhất là ứng dụng "bom hạt giống" để phủ xanh những vùng đất trống...
"Xông biển" đầu năm, ngư dân Hà Tĩnh kỳ vọng một năm đánh bắt thuận lợi

Ngư dân Hà Tĩnh trở lại sản xuất sau Tết

Sau những ngày tết sum vầy bên gia đình, ở các làng biển Hà Tĩnh nhịp sống mới đã rộn ràng trở lại. Nhiều tàu cá đã đồng loạt vươn khơi, mở đầu cho mùa biển mới.
Mỗi “bom hạt giống” nhỏ, trăm ngàn mầm xanh lớn

Mỗi “bom hạt giống” nhỏ, trăm ngàn mầm xanh lớn

Dưới tán xanh kỳ vĩ của những cánh rừng tự nhiên, một cuộc hồi sinh thầm lặng đang diễn ra. Không ồn ào, phô trương, những hạt giống đặc biệt mang theo khát vọng làm giàu rừng của người dân Hà Tĩnh đang âm thầm lan tỏa khắp núi đồi.
Hà Tĩnh gắn bảo vệ rừng với phát triển sinh kế bền vững

Hà Tĩnh gắn bảo vệ rừng với phát triển sinh kế bền vững

Thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung bộ (ERPA) đang thực hiện tại Hà Tĩnh không chỉ góp phần duy trì công tác quản lý, bảo vệ rừng, giảm phát thải mà còn hỗ trợ phát triển sinh kế, nâng cao đời sống người dân, đặc biệt là các cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng.
"Thủ phủ" cam bù Hà Tĩnh trúng lớn

"Thủ phủ" cam bù Hà Tĩnh trúng lớn

Nhiều diện tích cam bù tại xã Kim Hoa đang được thu hoạch để phục vụ thị trường Tết. Năm nay, các nhà vườn ở thủ phủ cam bù Hà Tĩnh trúng lớn khi vừa được mùa lại được cả giá.
Hà Tĩnh từng bước hình thành nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường

Hà Tĩnh từng bước hình thành nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường

Hòa cùng nhịp chuyển mình của đất trời, nông nghiệp Hà Tĩnh hôm nay đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều kỳ vọng. Trên nền tảng tái cơ cấu ngành theo hướng bền vững, tỉnh từng bước hình thành nền nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường, đẩy mạnh chuyển đổi xanh.
Rộn ràng vụ mới...

Rộn ràng vụ mới...

Khi tiết Lập xuân đến, đất trời bắt đầu chuyển mình trong hương sắc mới. Trên các cánh đồng tập trung, bà con nông dân vẫn đang tất bật sản xuất vụ xuân để sớm khép lại những công việc cuối cùng của năm cũ, đón tết Nguyên đán với niềm mong ước mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt.
Cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm ở Hà Tĩnh

Cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm ở Hà Tĩnh

Chủ tịch UBND cấp xã ở Hà Tĩnh chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu lơ là, thiếu tập trung chỉ đạo để dịch bệnh phát sinh, lây lan diện rộng, gây thiệt hại lớn trên địa bàn quản lý.
Đổi mới quản trị, phát huy sức mạnh tổng hợp hạ tầng thủy lợi để phát triển đa mục tiêu

Đổi mới quản trị, phát huy sức mạnh tổng hợp hạ tầng thủy lợi để phát triển đa mục tiêu

Sau hợp nhất 2 doanh nghiệp thủy lợi Bắc và Nam Hà Tĩnh, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh không chỉ tinh gọn bộ máy, thống nhất một đầu mối quản lý mà còn có điều kiện để phát huy sức mạnh tổng hợp về hạ tầng thủy lợi nhằm nâng cao hiệu quả cung ứng dịch vụ nguồn nước.
Nuôi chồn hương ở vùng rốn lũ

Nuôi chồn hương ở vùng rốn lũ

Giữa vùng quê thuần nông, quanh năm lũ lụt xã Đức Quang (Hà Tĩnh), mô hình nuôi chồn hương của anh Nguyễn Hữu Quân đang mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế địa phương.
Mật ngọt từ nghề nuôi ong ở Đồng Lộc

Mật ngọt từ nghề nuôi ong ở Đồng Lộc

Tận dụng lợi thế vườn đồi, vườn cây ăn quả, nhiều hộ dân xã Đồng Lộc (Hà Tĩnh) đã phát triển mô hình nuôi ong lấy mật, đưa lại nguồn thu nhập ổn định, tạo sinh kế bền vững.
Hà Tĩnh chuyển đổi gần 18 ha rừng triển khai 2 dự án

Hà Tĩnh chuyển đổi gần 18 ha rừng triển khai 2 dự án

Việc chuyển đổi mục đích sử dụng 17,87 ha rừng để triển khai dự án xây dựng tuyến đường từ bản Rào Tre (tỉnh Hà Tĩnh) đến bản Cà Xen (tỉnh Quảng Trị) và dự án cải tạo khu gian Hòa Duyệt - Thanh Luyện, tuyến đường sắt Hà Nội - TP Hồ Chí Minh.