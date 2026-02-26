Hải sản đắt hàng, ngư dân hồ hởi vươn khơi

Dưới tán xanh kỳ vĩ của những cánh rừng tự nhiên, một cuộc hồi sinh thầm lặng đang diễn ra. Không ồn ào, phô trương, những hạt giống đặc biệt mang theo khát vọng làm giàu rừng của người dân Hà Tĩnh đang âm thầm lan tỏa khắp núi đồi.
Thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung bộ (ERPA) đang thực hiện tại Hà Tĩnh không chỉ góp phần duy trì công tác quản lý, bảo vệ rừng, giảm phát thải mà còn hỗ trợ phát triển sinh kế, nâng cao đời sống người dân, đặc biệt là các cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng.
Hòa cùng nhịp chuyển mình của đất trời, nông nghiệp Hà Tĩnh hôm nay đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều kỳ vọng. Trên nền tảng tái cơ cấu ngành theo hướng bền vững, tỉnh từng bước hình thành nền nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường, đẩy mạnh chuyển đổi xanh.
Cùng với tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, năm 2025, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình NN&PTNT Hà Tĩnh tiếp tục đổi mới quản lý điều hành, mang lại hiệu quả rõ nét trong thực hiện các chương trình, dự án.
Khi tiết Lập xuân đến, đất trời bắt đầu chuyển mình trong hương sắc mới. Trên các cánh đồng tập trung, bà con nông dân vẫn đang tất bật sản xuất vụ xuân để sớm khép lại những công việc cuối cùng của năm cũ, đón tết Nguyên đán với niềm mong ước mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt.
Sau hợp nhất 2 doanh nghiệp thủy lợi Bắc và Nam Hà Tĩnh, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh không chỉ tinh gọn bộ máy, thống nhất một đầu mối quản lý mà còn có điều kiện để phát huy sức mạnh tổng hợp về hạ tầng thủy lợi nhằm nâng cao hiệu quả cung ứng dịch vụ nguồn nước.