Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Kinh tế

Nông nghiệp

Hải sản đắt hàng, ngư dân hồ hởi vươn khơi

Hữu Trung
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Sau Tết, nhu cầu tiêu thụ hải sản tươi sống tăng cao nên bà con ngư dân xã Tiên Điền (Hà Tĩnh) phấn khởi vươn khơi, bám biển.

bqbht_br_17.jpg
Những ngày sau Tết, không khí tại vùng biển xã Tiên Điền trở nên nhộn nhịp bởi bà con ngư dân tích cực đánh bắt các loại hải sản.
bqbht_br_16.jpg
Ghi nhận tại vùng biển thuộc thôn Yên Ngư, Hải Lợi, xã Tiên Điền, bắt đầu từ 10 giờ hằng ngày, các tàu cá nối đuôi nhau vào bờ sau một đêm lênh đênh trên biển.
bqbht_br_7.jpg
Các loại hải sản tươi rói được đưa lên bờ
bqbht_br_13.jpg
Ngư dân ở thôn Trịnh Thành, thôn Hải Lợi, xã Tiên Điền phấn khởi cho biết: "Chuyến đi biển lần này thuyền tôi may mắn được gần 10kg ghẹ và tôm tít. Bình quân tàu tôi thu về hơn 3 triệu đồng cho mỗi chuyến vươn khơi."
bqbht_br_12.jpg
Ngư dân nhanh tay gỡ những con ghẹ mắc lưới
bqbht_br_9.jpg
bqbht_br_21.jpg
bqbht_br_22.jpg
Sau Tết, nhu cầu tiêu thụ hải sản tươi sống tăng cao nên các loại như: ghẹ, tôm tít, cá xóc, cá trích... đều tăng từ 10 – 20% so với dịp trước và trong Tết Nguyên đán 2026 nên bà con ngư dân rất phấn khởi.
bqbht_br_14.jpg
Các thương lái nhanh chóng thu mua hải sản đem đi tiêu thụ.
bqbht_br_3.jpg
“Những ngày qua, tàu của tôi chủ yếu đánh bắt cá xóc, mỗi chuyến được từ 5 – 7kg. Loại cá này hiện đang được bán 300 nghìn đồng/kg, cao hơn dịp trước Tết 50 nghìn đồng” – ngư dân Trần Văn Thủy ở thôn Yên Ngư chia sẻ.
bqbht_br_23.jpg
Du khách thích thú mua hải sản tươi ngon ngay tại biển.
bqbht_br_18.jpg
Niềm vui của bà con ngư dân sau chuyến đi biển.
Video: Ngư dân Tiên Điền tích cực vươn khơi bám biển

Tin liên quan

Tags:

#Hải sản được giá #Ngư dân bám biển đánh bắt hải sản #Sản lượng đánh bắt hải sản ở Hà Tĩnh giảm

Chủ đề Đánh bắt - Nuôi trồng thủy hải sản

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Giá ngao tăng gấp đôi, người nuôi lãi lớn

Giá ngao tăng gấp đôi, người nuôi lãi lớn

Sau Tết, ngao thương phẩm trên thị trường trong nước thiếu hụt, giá tăng gần gấp 2 lần so với ngày thường nên người nuôi trồng Hà Tĩnh đang gấp rút thu hoạch, mang về nguồn lợi lớn.
Khởi động sớm vụ chè xuân

Khởi động sớm vụ chè xuân

Thời tiết thuận lợi cộng với việc chăm sóc tốt nên năm nay người trồng chè ở xã Hương Đô (Hà Tĩnh) thu hoạch chè xuân sớm hơn những năm trước, mang lại niềm vui cho nhiều người.
Mùa xuân là Tết trồng cây

Mùa xuân là Tết trồng cây

Phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” đang được Hà Tĩnh lan tỏa mạnh mẽ với nhiều cách làm sáng tạo, nhất là ứng dụng "bom hạt giống" để phủ xanh những vùng đất trống...
Mỗi “bom hạt giống” nhỏ, trăm ngàn mầm xanh lớn

Mỗi “bom hạt giống” nhỏ, trăm ngàn mầm xanh lớn

Dưới tán xanh kỳ vĩ của những cánh rừng tự nhiên, một cuộc hồi sinh thầm lặng đang diễn ra. Không ồn ào, phô trương, những hạt giống đặc biệt mang theo khát vọng làm giàu rừng của người dân Hà Tĩnh đang âm thầm lan tỏa khắp núi đồi.
Hà Tĩnh gắn bảo vệ rừng với phát triển sinh kế bền vững

Hà Tĩnh gắn bảo vệ rừng với phát triển sinh kế bền vững

Thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung bộ (ERPA) đang thực hiện tại Hà Tĩnh không chỉ góp phần duy trì công tác quản lý, bảo vệ rừng, giảm phát thải mà còn hỗ trợ phát triển sinh kế, nâng cao đời sống người dân, đặc biệt là các cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng.
"Thủ phủ" cam bù Hà Tĩnh trúng lớn

"Thủ phủ" cam bù Hà Tĩnh trúng lớn

Nhiều diện tích cam bù tại xã Kim Hoa đang được thu hoạch để phục vụ thị trường Tết. Năm nay, các nhà vườn ở thủ phủ cam bù Hà Tĩnh trúng lớn khi vừa được mùa lại được cả giá.
Hà Tĩnh từng bước hình thành nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường

Hà Tĩnh từng bước hình thành nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường

Hòa cùng nhịp chuyển mình của đất trời, nông nghiệp Hà Tĩnh hôm nay đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều kỳ vọng. Trên nền tảng tái cơ cấu ngành theo hướng bền vững, tỉnh từng bước hình thành nền nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường, đẩy mạnh chuyển đổi xanh.
Rộn ràng vụ mới...

Rộn ràng vụ mới...

Khi tiết Lập xuân đến, đất trời bắt đầu chuyển mình trong hương sắc mới. Trên các cánh đồng tập trung, bà con nông dân vẫn đang tất bật sản xuất vụ xuân để sớm khép lại những công việc cuối cùng của năm cũ, đón tết Nguyên đán với niềm mong ước mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt.
Cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm ở Hà Tĩnh

Cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm ở Hà Tĩnh

Chủ tịch UBND cấp xã ở Hà Tĩnh chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu lơ là, thiếu tập trung chỉ đạo để dịch bệnh phát sinh, lây lan diện rộng, gây thiệt hại lớn trên địa bàn quản lý.
Đổi mới quản trị, phát huy sức mạnh tổng hợp hạ tầng thủy lợi để phát triển đa mục tiêu

Đổi mới quản trị, phát huy sức mạnh tổng hợp hạ tầng thủy lợi để phát triển đa mục tiêu

Sau hợp nhất 2 doanh nghiệp thủy lợi Bắc và Nam Hà Tĩnh, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh không chỉ tinh gọn bộ máy, thống nhất một đầu mối quản lý mà còn có điều kiện để phát huy sức mạnh tổng hợp về hạ tầng thủy lợi nhằm nâng cao hiệu quả cung ứng dịch vụ nguồn nước.
Nuôi chồn hương ở vùng rốn lũ

Nuôi chồn hương ở vùng rốn lũ

Giữa vùng quê thuần nông, quanh năm lũ lụt xã Đức Quang (Hà Tĩnh), mô hình nuôi chồn hương của anh Nguyễn Hữu Quân đang mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế địa phương.
Mật ngọt từ nghề nuôi ong ở Đồng Lộc

Mật ngọt từ nghề nuôi ong ở Đồng Lộc

Tận dụng lợi thế vườn đồi, vườn cây ăn quả, nhiều hộ dân xã Đồng Lộc (Hà Tĩnh) đã phát triển mô hình nuôi ong lấy mật, đưa lại nguồn thu nhập ổn định, tạo sinh kế bền vững.