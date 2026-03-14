Từ vườn mẫu đến hành trình xây dựng "làng hữu cơ"

(Baohatinh.vn) - Xã Thạch Lạc (Hà Tĩnh) đang từng bước hình thành mô hình "Làng hữu cơ", hướng tới mô hình nông thôn xanh, sạch, bền vững và giàu bản sắc.
"Làng hữu cơ" được thí điểm ở 3 thôn: Hà Thanh, Sâm Lộc và Thượng Phú. Các hộ tham gia sẽ từng bước chuyển đổi phương thức sản xuất theo hướng thân thiện với môi trường, hạn chế tối đa phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật hay thức ăn công nghiệp, thay thế bằng phân hữu cơ, chế phẩm sinh học và các phương pháp canh tác tự nhiên. Trong đó, "hạt nhân" đầu tiên là mô hình chăn nuôi lợn hữu cơ theo chuỗi giá trị liên kết với Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm.
Phụ phẩm chăn nuôi được tận dụng để bón cho cây trồng và bán ra thị trường, thực hiện quy trình chăn nuôi "4F" (chuồng trại - thức ăn chăn nuôi - thực phẩm - phân bón).
Tháng 12/2025, ông tham gia vào tổ chăn nuôi lợn hữu cơ liên kết với Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm, thả nuôi 8 con nái. Sau hơn 3 tháng chăm sóc theo quy trình chăn nuôi hữu cơ, bước đầu mô hình đã cho những tín hiệu tích cực khi 1 con nái đã sinh 10 con lợn con khỏe mạnh, còn 2 con nái khác cũng đang chuẩn bị sinh lứa đầu.
Bà Trần Thị Tâm - thôn Thượng Phú cho biết: "Nhà tôi có gần 2.000m2 đất vườn, quanh năm đầu tư trồng rau. Khi xã tuyên truyền, vận động xây dựng mô hình sản xuất theo hướng hữu cơ, tôi rất ủng hộ. Nếu được hỗ trợ kỹ thuật và có đầu ra ổn định, gia đình sẽ quy hoạch lại khu vườn để trồng rau theo hướng sạch, hữu cơ, vừa đảm bảo sức khỏe cho gia đình vừa tăng thêm thu nhập".
Hà Tĩnh đang từng bước xây dựng hệ sinh thái sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, gắn vùng nguyên liệu với chế biến sâu và liên kết tiêu thụ. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm nâng cao giá trị nông sản, mở rộng thị trường và thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững.
