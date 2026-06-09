Vụ thu hoạch đầu tiên đầy triển vọng của sâm Bố Chính

(Baohatinh.vn) - Sau gần 7 tháng xuống giống, cây sâm Bố Chính ở xã Hương Xuân (Hà Tĩnh) đã bước vào vụ thu hoạch với những tín hiệu tích cực, mở ra kỳ vọng về cây trồng mới trên vùng đất khó.
Cuối năm 2025, xã Hương Xuân đưa cây sâm Bố Chính vào sản xuất theo hình thức liên kết với doanh nghiệp trên diện tích 5 ha.
Chị Nguyệt cho biết, tháng 11/2025, gia đình đã mạnh dạn chuyển đổi 3 sào đất hoa màu kém hiệu quả sang trồng sâm Bố Chính. Hiện, năng suất 1 sào đạt khoảng đạt gần 300 kg. Với giá thu mua 60.000 đồng/kg, sau khi trừ chi phí, vụ này gia đình thu lãi hơn 30 triệu đồng.
Không chỉ gia đình chị Nguyệt, hiện nhiều hộ dân tham gia mô hình trồng sâm Bố Chính tại xã Hương Xuân cũng đang phấn khởi bước vào vụ thu hoạch.
Củ sâm Bố Chính sau gần 7 tháng trồng đạt kích cỡ theo yêu cầu thị trường.
Theo đánh giá ban đầu, sâm Bố Chính thích nghi tốt với chất đất ở Hương Xuân, củ đều, năng suất đạt từ 250 đến 300 kg/sào. Doanh thu dự kiến từ 12 đến 18 triệu đồng/sào, cao hơn nhiều lần so với các loại cây trồng truyền thống.
Người dân phấn khởi vì sâm Bố Chính bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế.
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