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Vụ thu hoạch đầu tiên đầy triển vọng của sâm Bố Chính

Nguyễn Tâm
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(Baohatinh.vn) - Sau gần 7 tháng xuống giống, cây sâm Bố Chính ở xã Hương Xuân (Hà Tĩnh) đã bước vào vụ thu hoạch với những tín hiệu tích cực, mở ra kỳ vọng về cây trồng mới trên vùng đất khó.

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Cuối năm 2025, xã Hương Xuân đưa cây sâm Bố Chính vào sản xuất theo hình thức liên kết với doanh nghiệp trên diện tích 5 ha.
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Sau gần 7 tháng chăm sóc, cây trồng mới này cho thấy khả năng thích nghi tốt với điều kiện thổ nhưỡng địa phương. Thời điểm này, nhiều diện tích sâm Bố Chính ở Hương Xuân đã cho thu hoạch.
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Những ngày này, chị Thái Thị Ánh Nguyệt ở thôn Vĩnh Ngọc cũng đang bước vào vụ thu hoạch sâm Bố Chính.
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Chị Nguyệt cho biết, tháng 11/2025, gia đình đã mạnh dạn chuyển đổi 3 sào đất hoa màu kém hiệu quả sang trồng sâm Bố Chính. Hiện, năng suất 1 sào đạt khoảng đạt gần 300 kg. Với giá thu mua 60.000 đồng/kg, sau khi trừ chi phí, vụ này gia đình thu lãi hơn 30 triệu đồng.
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Không chỉ gia đình chị Nguyệt, hiện nhiều hộ dân tham gia mô hình trồng sâm Bố Chính tại xã Hương Xuân cũng đang phấn khởi bước vào vụ thu hoạch.
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Củ sâm Bố Chính sau gần 7 tháng trồng đạt kích cỡ theo yêu cầu thị trường.
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Theo đánh giá ban đầu, sâm Bố Chính thích nghi tốt với chất đất ở Hương Xuân, củ đều, năng suất đạt từ 250 đến 300 kg/sào. Doanh thu dự kiến từ 12 đến 18 triệu đồng/sào, cao hơn nhiều lần so với các loại cây trồng truyền thống.
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Ông Đỗ Văn Tiệp (người bên trái), Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Quang Minh Hoàng Sâm là đơn vị liên kết trồng sâm Bố Chính ở xã Hương Xuân cho biết: “Sâm Bố Chính là cây trồng phù hợp với nhiều vùng đất ở Hà Tĩnh và đang mang lại hiệu quả tích cực. Vì vậy, công ty sẽ tiếp tục mở rộng liên kết sản xuất với người dân, đồng thời đầu tư nhà máy sơ chế để nâng cao giá trị sản phẩm và đảm bảo đầu ra bền vững cho vùng nguyên liệu”.
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Người dân phấn khởi vì sâm Bố Chính bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế.
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Vụ thu hoạch đầu tiên không chỉ khẳng định khả năng thích nghi của cây sâm Bố Chính trên vùng đất Hương Xuân mà còn cho thấy hiệu quả của mô hình liên kết sản xuất với doanh nghiệp.
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“Những kết quả tích cực từ vụ trồng đầu tiên đang tạo thêm niềm tin cho người dân, diện tích sâm Bố Chính đã được mở rộng lên 7 ha với hơn 40 hộ dân tham gia. Địa phương sẽ tiếp tục khuyến khích mở rộng diện tích sâm Bố Chính trên các vùng đất kém hiệu quả, từng bước hình thành vùng sản xuất tập trung, góp phần nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống cho người dân”, ông Trần Văn Thị (bên trái) - Phó Chủ tịch UBND xã Hương Xuân chia sẻ.
Video: Sâm Bố Chính mở hướng làm giàu trên vùng đất khó Hương Xuân.

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Tags:

#sâm Bố Chính #xã Hương Xuân #trồng sâm bố chính

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

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