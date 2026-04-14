Cánh đồng sâm bố chính bung hoa, khoe sắc ở Hương Xuân

(Baohatinh.vn) - Đầu năm 2026, xã Hương Xuân (Hà Tĩnh) đưa vào trồng hơn 5,5 ha sâm bố chính. Đến nay, sâm đã bung hoa khoe sắc tạo nên vẻ đẹp mới lạ ở miền biên giới.
Cánh đồng sâm bố chính ở thôn Vĩnh Phú, xã Hương Xuân đang nở rộ.
Vào mùa nở hoa, cánh đồng sâm bố chính khoác lên mình một vẻ đẹp dịu dàng mà cuốn hút. Những bông hoa hồng phớt bung nở giữa nền lá xanh mướt, tạo nên một bức tranh sinh động.
Nhiều tiết học ngoại khóa của Trường Tiểu học Hương Vĩnh (xã Hương Xuân), thay vì tìm hiểu vẻ đẹp của các loại cây, của thiên nhiên trên sách báo, tivi thì nay cô, trò đã đến với cánh đồng sâm bố chính ngay trên địa bàn xã. Vẻ đẹp của cánh đồng hoa đã thu hút sự thích thú khám phá của các em học sinh.
Với các em học sinh, đây không chỉ là một buổi học ngoài trời mà còn là dịp để quan sát trực tiếp một loại cây dược liệu ngay tại địa phương. Từ những điều nhìn thấy, sờ thấy, bài học về thiên nhiên trở nên gần gũi và dễ nhớ hơn, thay vì chỉ qua trang sách.
Sâm bố chính có tác dụng bổ khí, ích huyết, chỉ khát, bổ tỳ vị, giúp tiêu hóa, thêm sức mạnh. Trong y học cổ truyền Việt Nam và Trung Quốc, rễ củ của cây sâm bố chính được sử dụng làm thuốc điều trị ho, lao, táo bón, suy nhược thần kinh, áp xe, đau lưng, nhức đầu, đau dạ dày... Vì thế, loại cây trồng này đang được một số địa phương liên kết với doanh nghiệp trồng nhằm gia tăng thu nhập cho bà con nông dân.
