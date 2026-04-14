Cánh đồng sâm bố chính bung hoa, khoe sắc ở Hương Xuân

Nguyễn Tâm
(Baohatinh.vn) - Đầu năm 2026, xã Hương Xuân (Hà Tĩnh) đưa vào trồng hơn 5,5 ha sâm bố chính. Đến nay, sâm đã bung hoa khoe sắc tạo nên vẻ đẹp mới lạ ở miền biên giới.

Cánh đồng sâm bố chính ở thôn Vĩnh Phú, xã Hương Xuân đang nở rộ.
Thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đầu năm 2026, xã Hương Xuân đưa vào trồng hơn 5,5 ha sâm bố chính. Theo tính toán, mỗi ha mang lại lợi nhuận từ 150-200 triệu đồng/ha, cao hơn nhiều lần so với các cây trồng khác. Hiện nay, cây đã ra hoa rộ, thể hiện sự thích nghi của cây trồng mới và mang lại niềm vui bước đầu cho bà con nông dân. Trong ảnh: Bà Ngô Thị Tính, thôn Vĩnh Phú, xã Hương Xuân đang chăm sóc ruộng sâm của gia đình.
Vào mùa nở hoa, cánh đồng sâm bố chính khoác lên mình một vẻ đẹp dịu dàng mà cuốn hút. Những bông hoa hồng phớt bung nở giữa nền lá xanh mướt, tạo nên một bức tranh sinh động.
“Năm 2026, chúng tôi quyết tâm đổi mới trong sản xuất nông nghiệp bằng việc xây dựng một số mô hình liên kết với các cây trồng mới, trong đó có sâm bố chính. Trải qua những lo lắng ban đầu, đến nay cây sâm phát triển tốt, hoa nở rộ. Bà con phấn khởi chăm sóc cây trồng. Điều rất vui trên đồng ruộng hiện nay là khi hoa sâm nở, nhiều đoàn đến tham quan, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hoa, làm cho đồng ruộng trở nên náo nhiệt, đông vui. Chúng tôi đang tiếp tục chỉ đạo các ngành chuyên môn, tổ chức đoàn thể đồng hành, hỗ trợ người dân trong việc phát triển cây sâm để đạt hiệu quả như mong muốn”, ông Nguyễn Kim Tú – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hương Xuân chia sẻ.
Nhiều tiết học ngoại khóa của Trường Tiểu học Hương Vĩnh (xã Hương Xuân), thay vì tìm hiểu vẻ đẹp của các loại cây, của thiên nhiên trên sách báo, tivi thì nay cô, trò đã đến với cánh đồng sâm bố chính ngay trên địa bàn xã. Vẻ đẹp của cánh đồng hoa đã thu hút sự thích thú khám phá của các em học sinh.
“Khi được đến cánh đồng sâm bố chính vào đúng dịp hoa nở rộ, em thấy thích thú và tự hào về quê hương của mình. Em mong sẽ có thêm nhiều bạn cũng sẽ được trải nghiệm vẻ đẹp này” - em Nguyễn Thùy Dương - lớp 5A3, Trường Tiểu học Hương Vĩnh chia sẻ.
Với các em học sinh, đây không chỉ là một buổi học ngoài trời mà còn là dịp để quan sát trực tiếp một loại cây dược liệu ngay tại địa phương. Từ những điều nhìn thấy, sờ thấy, bài học về thiên nhiên trở nên gần gũi và dễ nhớ hơn, thay vì chỉ qua trang sách.
Cô giáo Trần Thị Loan (người trong ảnh)- Trường Tiểu học Hương Vĩnh chia sẻ: “Các em quan sát cây, hoa, cánh đồng rất kĩ để viết bài thu hoạch và viết các bài văn tả cây cối, phong cảnh rất hay. Đặc biệt, nhiều em còn sử dụng các từ ngữ rất đa dạng mà nếu không trải nghiệm sẽ không viết được như vậy”.
Sâm bố chính có tác dụng bổ khí, ích huyết, chỉ khát, bổ tỳ vị, giúp tiêu hóa, thêm sức mạnh. Trong y học cổ truyền Việt Nam và Trung Quốc, rễ củ của cây sâm bố chính được sử dụng làm thuốc điều trị ho, lao, táo bón, suy nhược thần kinh, áp xe, đau lưng, nhức đầu, đau dạ dày... Vì thế, loại cây trồng này đang được một số địa phương liên kết với doanh nghiệp trồng nhằm gia tăng thu nhập cho bà con nông dân.
Video: Vẻ đẹp của cánh đồng sâm bố chính ở xã Hương Xuân

Nông dân Kỳ Văn chống hạn cho cây chè

Trước diễn biến thời tiết cực đoan, nắng nóng kéo dài, người trồng chè ở xã Kỳ Văn (Hà Tĩnh) đang tập trung nhiều biện pháp ứng phó, đảm bảo sự phát triển của cây chè nguyên liệu.
Xem người dân miệt mài đãi hến trên sông La

Từ cuối tháng 3 đến nay, làng hến sông La (xã Đức Minh, Hà Tĩnh) rộn ràng vào vụ mới. Khai thác và chế biến hến là nghề truyền thống gắn bó bao đời, đem lại nguồn thu nhập khá cho người dân.
Lão nông gom ruộng làm nông nghiệp sạch

Thay vì bằng lòng với những thửa ruộng manh mún, kém hiệu quả, ông Võ Từ Mậu (SN 1960, thôn Trung Thành, xã Cẩm Trung, Hà Tĩnh) đã kiên trì vận động người dân đổi đất, dồn điền để xây dựng nên vùng sản xuất rau màu tập trung quy mô lớn.