Cánh đồng sâm bố chính bung hoa, khoe sắc ở Hương Xuân

Siết chặt kiểm soát giết mổ, ngăn thực phẩm "bẩn" ra thị trường 10/04/2026 11:00 Hà Tĩnh đang tăng cường kiểm tra công tác giết mổ, kinh doanh, buôn bán thịt động vật nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm góp phần đưa thực phẩm an toàn ra thị trường.

Khẩn trương “kích hoạt” biện pháp giữ rừng trong mùa nắng nóng 10/04/2026 10:18 Nguy cơ cháy rừng đầu mùa nắng rất cao nên các cấp, ngành, chủ rừng ở Hà Tĩnh đang gấp rút “kích hoạt” toàn bộ phương án, kịch bản phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) để ứng phó.

Đức Thịnh huy động gần 8,6 tỷ đồng xây dựng hạ tầng nông thôn 10/04/2026 05:15 Trong 90 ngày thực hiện phong trào thi đua cao điểm xây dựng nông thôn mới (từ 15/12/2025 đến 15/3/2026), toàn xã Đức Thịnh đã huy động 8,597 tỷ đồng từ nguồn đóng góp của Nhân dân để đầu tư xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội.

Chủ động “4 tại chỗ” trong phòng chống thiên tai, cháy rừng 09/04/2026 12:38 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành yêu cầu các ngành, địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch, phương án sát thực tiễn, thực hiện hiệu quả phương châm “4 tại chỗ” trong bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng và phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Nông dân Kỳ Văn chống hạn cho cây chè 09/04/2026 10:41 Trước diễn biến thời tiết cực đoan, nắng nóng kéo dài, người trồng chè ở xã Kỳ Văn (Hà Tĩnh) đang tập trung nhiều biện pháp ứng phó, đảm bảo sự phát triển của cây chè nguyên liệu.

Phân phối nguồn nước hợp lý, xử lý dứt điểm diện tích lúa nhiễm dịch hại 09/04/2026 09:58 Lúa Xuân ở Hà Tĩnh đang giai đoạn làm đòng - trổ bông, đến nay, diện tích đã trổ khoảng 7.000ha, đạt 12% diện tích gieo cấy.

Khí phát thải trên đồng ruộng Hà Tĩnh được "đo đếm” thế nào? 08/04/2026 09:46 Việc bố trí các điểm thu mẫu khí mê-tan giúp làm rõ hiệu quả của mô hình canh tác giảm phát thải, mở ra cơ sở xây dựng hồ sơ tín chỉ carbon cho cây lúa trên đồng ruộng Hà Tĩnh.

Sớm tìm nguyên nhân nhiều diện tích rừng ngập mặn ở Hải Ninh bị chết khô 08/04/2026 05:16 Tình trạng nhiều diện tích rừng ngập mặn tại phường Hải Ninh (Hà Tĩnh) bị chết khô đang gây lo ngại về môi trường, hệ sinh thái và sinh kế của người dân, đặt ra yêu cầu sớm xác định nguyên nhân và có giải pháp khắc phục.

Phát triển chăn nuôi hươu sao, cây dó trầm gắn với chế biến sâu 07/04/2026 19:19 Các đơn vị thuộc Bộ NN&MT và UBND tỉnh Hà Tĩnh đã thống nhất nhiều nội dung nhằm hỗ trợ địa phương phát triển chăn nuôi hươu sao, cây dó trầm gắn với sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm.

Hà Tĩnh cấm các hoạt động phát sinh nguồn lửa, nguồn nhiệt trong và ven rừng 07/04/2026 16:01 Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh đề nghị các địa phương, chủ rừng, lực lượng kiểm lâm cơ sở bố trí lực lượng trực canh gác tại các chòi canh, điểm camera giám sát, chốt trực tại các cửa rừng từ 9h đến 21h hằng ngày.

Hà Tĩnh tuân thủ quy định về cấm khai thác thủy sản có thời hạn 07/04/2026 08:08 Trên vùng biển Nghi Xuân (Hà Tĩnh), khu vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn được xác định trong phạm vi đường nối 4 điểm tọa độ C9a, C9b, C9c, C9d; thời gian cấm từ ngày 1/3 đến 30/6 hằng năm.

Nông dân Hà Tĩnh vững tin với mô hình chăn nuôi “5 không” của Quế Lâm 06/04/2026 08:44 Tham gia chuỗi giá trị Quế Lâm, nhiều hộ nông dân Hà Tĩnh ngày càng vững tin với mô hình chăn nuôi “5 không” khi vừa kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, vừa nâng cao thu nhập.

Xem người dân miệt mài đãi hến trên sông La 04/04/2026 10:16 Từ cuối tháng 3 đến nay, làng hến sông La (xã Đức Minh, Hà Tĩnh) rộn ràng vào vụ mới. Khai thác và chế biến hến là nghề truyền thống gắn bó bao đời, đem lại nguồn thu nhập khá cho người dân.

"Thủ phủ" hươu sao Hà Tĩnh làm gì để nâng tầm sản phẩm đặc trưng? 04/04/2026 07:52 Với quy mô hơn 13.000 con, xã Sơn Giang (Hà Tĩnh) đang từng bước tạo ra các sản phẩm nhung hươu đặc trưng, góp phần nâng cao thu nhập và mở hướng phát triển bền vững.

Triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác điện tử 03/04/2026 15:47 Các tỉnh ven biển tập trung chỉ đạo triển khai Hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác điện tử (eCDT), nhằm tăng cường hiệu lực quản lý, đồng thời phục vụ công tác IUU

Kiểm soát dịch tả lợn châu Phi, không để lây lan rộng ở Sơn Giang 03/04/2026 08:05 Trước diễn biến phức tạp của dịch tả lợn châu Phi, xã Sơn Giang (Hà Tĩnh) đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng, chống nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại cho người chăn nuôi.

Dự báo nắng nóng khắc nghiệt, kéo dài hiếm gặp ở Hà Tĩnh 02/04/2026 14:25 Mùa hè 2026 tại Hà Tĩnh được dự báo với kịch bản thời tiết khắc nghiệt, cực đoan khi nắng nóng kéo dài và nhiệt độ có thể vượt ngưỡng.

Hà Tĩnh thả hơn 4 vạn cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản 01/04/2026 18:14 Hơn 4 vạn cá giống đã được thả xuống đập Cù Lây (xã Tùng Lộc) và đập Khe Hao (xã Hồng Lộc) nhằm tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn Hà Tĩnh.

Bổ sung kịch bản ứng phó với những tình huống thiên tai lớn, trên diện rộng 01/04/2026 17:19 Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các đơn vị, địa phương phải đặt mục tiêu bảo vệ tính mạng, sức khoẻ, tài sản của Nhân dân lên trên hết, trước hết trong công tác phòng, chống thiên tai.

Khơi dậy trách nhiệm cộng đồng trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản 01/04/2026 14:00 Ghi nhớ lời dạy của Bác Hồ “Biển bạc của ta do dân ta làm chủ”, Hà Tĩnh đã tăng cường nâng cao nhận thức cho cộng đồng về bảo vệ, tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản.