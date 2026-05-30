“Vượt” hoang tàn sau bão, nông dân Đức Thọ đón mùa trái ngọt

Năm 2025, xã Đức Thọ cũng như nhiều địa phương khác ở Hà Tĩnh chịu ảnh hưởng nặng nề bởi các đợt thiên tai liên tiếp. Những cơn bão lớn, đặc biệt là bão số 5 và số 10 kèm mưa lũ kéo dài đã gây thiệt hại lớn về tài sản. Trong đó, nhiều mô hình nông nghiệp hữu cơ, nhà màng từng được kỳ vọng là hướng phát triển kinh tế bền vững ở địa phương cũng rơi vào cảnh đổ nát.

Nông dân Đức Thọ nhanh chóng khôi phục nhà màng bị thiệt hại sau các đợt thiên tai năm 2025

Thời điểm đó, toàn bộ hệ thống nhà màng rộng hơn 2.000m² của ông Nguyễn Chín (thôn Tân Mỹ, xã Đức Thọ) bị đổ sập hoàn toàn. Ông Chín tâm sự: “Mô hình nhà màng trồng dưa lưới của gia đình tôi được đầu tư từ năm 2021. Suốt 5 năm gây dựng, vợ chồng tôi dồn toàn bộ vốn liếng, công sức để đầu tư máy móc, thiết bị, công nghệ, từng bước xây dựng quy trình sản xuất hữu cơ nhằm đưa sản phẩm sạch, chất lượng đến tay người tiêu dùng. Làm nông nhiều năm, trải qua không ít đợt thiên tai nhưng chưa năm nào thiệt hại nặng như năm 2025. Chỉ sau một trận bão lớn, gần như toàn bộ hệ thống nhà màng bị xoá sổ”.

Nỗ lực khôi phục sản xuất, vườn dưa lưới của ông Chín nay đã chuẩn bị bước vào mùa thu hoạch quả ngọt.

Dù gặp nhiều khó khăn, nhưng đầu năm 2026, ông Chín vẫn mạnh dạn đầu tư hơn 120 triệu đồng để dựng lại nhà màng, khôi phục sản xuất. Ngoài nguồn lực của gia đình, ông còn nhận được sự hỗ trợ kịp thời từ Quỹ Cứu trợ tỉnh. Để duy trì nguồn thu và tận dụng diện tích nhà màng, bên cạnh dưa lưới, ông Chín trồng thêm dưa chuột và một số loại rau màu ngắn ngày nhằm tăng hiệu quả kinh tế.

Những luống dưa trĩu quả là kết quả của sự nỗ lực, vượt khó của nông dân Đức Thọ.

Những ngày này, vườn dưa lưới của gia đình ông Chín đang bước vào giai đoạn phát triển tốt, chuẩn bị cho thu hoạch. Nhìn những luống cây xanh trở lại sau thiên tai, ông Chín không giấu được niềm vui: “Sau những thiệt hại do bão lũ, giờ thấy cây trồng phát triển tốt, sản xuất dần ổn định trở lại, tôi càng có thêm động lực để tiếp tục gắn bó với mô hình này. Theo kinh nghiệm, mỗi năm dưa lưới cho từ 2 - 3 vụ. Với diện tích 2.000m², sản lượng mỗi vụ đạt khoảng 3 tấn. Giá bán hiện dao động từ 35.000 - 37.000 đồng/kg, doanh thu mỗi vụ đạt hơn 100 triệu đồng, cả năm khoảng 250 - 300 triệu đồng” - ông Chín cho hay.

Không chỉ mô hình của ông Nguyễn Chín, nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn xã Đức Thọ cũng đang từng bước vượt qua khó khăn sau thiên tai để ổn định sản xuất.

Cùng với sự hỗ trợ từ địa phương, gia đình ông Chất (ngoài cùng bên phải) đã bỏ thêm chi phí 40 triệu đồng để khắc phục hệ thống nhà giàn.

Ông Trần Hữu Chất (thôn Tân Sơn, xã Đức Thọ) cho biết: “Với nguồn vốn đầu tư ban đầu khoảng 800 triệu đồng tôi đã xây dựng hệ thống nhà màng rộng 2.000m² chuyên sản xuất dưa lưới hữu cơ chất lượng cao. Tuy nhiên, đợt bão lớn năm 2025 đã khiến nhiều hạng mục của mô hình bị hư hỏng, thiệt hại ước tính từ 70 - 80 triệu đồng. Hệ thống khung màng, thiết bị sản xuất và nhiều diện tích cây trồng bị ảnh hưởng, khiến hoạt động sản xuất bị gián đoạn trong thời gian dài”.

Không chấp nhận để mô hình dang dở, ngay sau bão, ông Chất tập trung sửa chữa, gia cố lại hệ thống nhà màng để sớm khôi phục sản xuất. Với tổng kinh phí khắc phục khoảng 40 triệu đồng, trong đó Ủy ban MTTQ tỉnh hỗ trợ 10 triệu đồng, đến nay, phần lớn diện tích nhà màng đã hoạt động ổn định trở lại.

Những sắc xanh từ các nhà màng là quá trình nỗ lực, tâm huyết của người dân.

“Thiên tai gây thiệt hại lớn, nhưng nếu mình chùn bước thì sẽ rất khó để làm lại từ đầu. Vì vậy, gia đình xác định phải cố gắng khôi phục sản xuất càng sớm càng tốt để giữ ổn định đầu ra và nguồn thu nhập. Hiện nay, vụ dưa lưới đang phát triển khá tốt, dự kiến cuối vụ sẽ cho sản lượng ước đạt từ 2-3 tấn, thời gian tới chúng tôi dự kiến xuống giống thêm các loại hoa phục vụ thị trường Tết trên phần diện tích còn lại để tăng hiệu quả kinh tế” - ông Trần Hữu Chất chia sẻ.

Theo thống kê của UBND xã Đức Thọ, đợt bão lũ năm 2025 đã gây thiệt hại nặng nề cho sản xuất nông nghiệp trên địa bàn. Ngoài diện tích lớn cây trồng bị ảnh hưởng, toàn xã có gần 8.000m² nhà màng bị hư hỏng, đổ sập hoàn toàn. Trong đó có 2 mô hình nhà màng quy mô lớn từ 3.000 - 4.000m² tại thôn Tân Sơn và Tân Mỹ; nhiều mô hình khác có diện tích từ 200 - 250m² tại thôn 1, thôn Đại Nghĩa… cũng bị thiệt hại nghiêm trọng.

Cùng với sự chủ động của các hộ dân, cũng như sự đồng hành, hỗ trợ từ địa phương và các nguồn lực của tỉnh, đến nay, gần 5.000m² nhà màng đã được khôi phục hoàn toàn; phần diện tích còn lại cũng đang từng bước sửa chữa, phục hồi đạt khoảng 60 - 70% so với trước đây.

Sự đồng hành của địa phương góp phần tiếp thêm động lực để những mô hình kinh tế phát huy tối đa hiệu quả.

Bà Nguyễn Thị Thanh Tiếu – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội Nông dân xã Đức Thọ cho biết: “Sau bão, Hội Nông dân xã đã tham mưu địa phương và đề xuất trích nguồn hỗ trợ từ Quỹ cứu trợ của MTTQ tỉnh để hỗ trợ các hộ dân khắc phục thiệt hại, với tổng kinh phí hơn 200 triệu đồng. Từ những mô hình từng bị thiên tai tàn phá, nay nhiều diện tích đã xanh trở lại, cho thu hoạch quả ngọt. Điều đó thể hiện sự bền bỉ, quyết tâm của người nông dân trong hành trình khôi phục sản xuất. Đây không chỉ là tín hiệu tích cực trong phát triển kinh tế nông nghiệp, mà còn góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập và từng bước hình thành nền nông nghiệp sạch, bền vững tại địa phương”.