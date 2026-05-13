Người tiên phong nuôi lươn không bùn hiệu quả ở Đức Quang

(Baohatinh.vn) - Tận dụng diện tích vườn nhà, anh Hoàng Hoài Nam (SN 1983, thôn Quyết Tiến, xã Đức Quang, tỉnh Hà Tĩnh) đã xây dựng thành công mô hình nuôi lươn không bùn, mang lại thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Anh Hoàng Hoài Nam là người tiên phong nuôi lươn không bùn ở Đức Quang.

Sinh ra và lớn lên trong gia đình thuần nông ở vùng quê chuyên sản xuất nông nghiệp, anh Hoàng Hoài Nam (SN 1983, thôn Quyết Tiến, xã Đức Quang) luôn đau đáu mong muốn làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.

Sau khi tốt nghiệp THPT, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, anh Nam đi xuất khẩu lao động để tích lũy vốn. Trở về quê lập nghiệp, năm 2022, anh bắt đầu tìm hiểu mô hình nuôi lươn không bùn, một phương thức chăn nuôi còn khá mới, chưa ai triển khai tại địa phương.

Lươn nuôi từ 8-10 tháng có thể xuất bán

Những ngày đầu khởi nghiệp, do chưa có kinh nghiệm, anh chủ động tìm hiểu qua sách báo, internet và trực tiếp tham quan nhiều mô hình trong và ngoài tỉnh để học hỏi kỹ thuật. Từ vài bể nuôi thử nghiệm ban đầu, sau hơn 2 năm, anh Nam đã xây dựng hệ thống gồm 10 bể xi măng nuôi lươn theo quy trình khép kín.

Các bể đều được lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước chủ động nhằm đảm bảo môi trường sạch, hạn chế dịch bệnh phát sinh.

Hiện nay, gia đình anh đang thả nuôi hơn 5 vạn con lươn giống. Nhờ áp dụng đúng kỹ thuật chăm sóc, lươn sinh trưởng ổn định, tỷ lệ hao hụt thấp.

Theo anh Nam, để lươn phát triển tốt, hạn chế dịch bệnh thì việc thay nước thường xuyên đóng vai trò rất quan trọng. So với phương thức nuôi truyền thống, nuôi lươn không bùn có nhiều ưu điểm như ít tốn diện tích, dễ quản lý môi trường, giảm công chăm sóc và tiết kiệm chi phí thức ăn. Mô hình cũng phù hợp với điều kiện chăn nuôi quy mô hộ gia đình.

Để con lươn phát triển tốt, không dịch bệnh, người nuôi cần phải thay nước thường xuyên

Điểm khác biệt trong cách làm của anh Nam là không xuất bán sớm như nhiều hộ nuôi khác. Nếu thông thường lươn nuôi từ 6 - 8 tháng đã có thể xuất bán thì anh chủ động kéo dài thời gian nuôi để lươn đạt kích cỡ đồng đều, thịt chắc và chất lượng cao hơn.

“Nuôi thêm vài tháng tuy tốn công chăm sóc nhưng lươn đạt trọng lượng lớn hơn, thịt dai, chắc nên được thương lái ưa chuộng, giá bán cũng cao hơn”, anh Nam chia sẻ.

Theo quy trình, sau khoảng 8 - 10 tháng chăm sóc, gia đình anh thu hoạch khoảng 3 tấn lươn thương phẩm. Với giá bán dao động khoảng 100 nghìn đồng/kg, doanh thu mỗi năm đạt trên 300 triệu đồng, sau khi trừ chi phí còn lãi khoảng 200 triệu đồng.

Không chỉ phát triển kinh tế gia đình, anh Nam còn tích cực hỗ trợ con giống, chia sẻ kinh nghiệm cho các hộ dân có nhu cầu phát triển mô hình.

Anh Nam kiểm tra bể lươn đã thả nuôi được 5 tháng.

Nhờ cách làm này, lươn nuôi của gia đình luôn giữ được uy tín với thương lái, đầu ra ổn định.

Ông Bùi Ngọc Biển - Chủ tịch Hội Nông dân xã Đức Quang cho biết: “Mô hình nuôi lươn không bùn của anh Hoàng Hoài Nam đang mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt. Đến nay, toàn xã đã có 5 mô hình phát triển ổn định, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân vùng ngoài đê”.

Thực tế cho thấy, lươn là đối tượng thủy sản có giá trị kinh tế cao, nhu cầu thị trường lớn và phù hợp với nhiều điều kiện chăn nuôi khác nhau. Việc mạnh dạn chuyển đổi mô hình sản xuất của anh Hoàng Hoài Nam không chỉ thể hiện tinh thần dám nghĩ, dám làm của người nông dân mà còn mở ra hướng phát triển kinh tế bền vững cho vùng nông thôn.

