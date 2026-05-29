Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Kinh tế

Nông nghiệp

Giữ màu xanh trên những đồi chè

Trần Vũ
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Người trồng chè ở Hà Tĩnh đang chủ động triển khai nhiều giải pháp như tưới nước, phủ gốc, giữ ẩm… nhằm giảm thiểu thiệt hại do khô hạn, giữ màu xanh vùng chè nguyên liệu.

bqbht_br_doi-che-6318.jpg
Các vùng chè ở Hà Tĩnh đang bước vào giai đoạn chăm sóc, chống hạn cao điểm trước thời tiết nắng nóng kéo dài. (Trong ảnh: Vùng chè xã Sơn Kim 2 và xã Sơn Tây).
bqbht_br_ong.jpg﻿
bqbht_br_sua-duong-ong-1.jpg
﻿bqbht_br_nguyen-dinh-lam.jpg
bqbht_br_nhac-nuoc.jpg
Ông Nguyễn Đình Lâm (xã Sơn Kim 2) tranh thủ sửa chữa lại hệ thống đường ống, kéo thêm ống bạt dẫn nước để chủ động nguồn tưới cho chè trong mùa nắng nóng. Việc đảm bảo nguồn nước kịp thời giúp cây chè giữ được độ ẩm, hạn chế tình trạng cháy lá, khô héo khi nhiệt độ ngoài trời tăng cao.
bqbht_br_sua.jpg
Ngoài các loại ống bạt dễ di chuyển, nhiều hộ còn đầu tư hệ thống ống nhựa PVC, lắp đặt thêm béc tưới trên các đồi chè nhằm chủ động nguồn nước tưới lâu dài. Dù chi phí đầu tư ban đầu khá lớn nhưng hệ thống này có độ bền cao, giúp nước phân bổ đều, tiết kiệm công lao động và nâng cao hiệu quả chống hạn trong mùa nắng nóng.
bqbht_br_vui-phun.jpg
Những tia nước từ hệ thống béc tưới phủ đều, giúp cây duy trì độ ẩm trong điều kiện thời tiết khô nóng.
bqbht_br_bat-may-bom.jpg
bqbht_br_bup-che.jpg
Hệ thống điện được đầu tư ngay tại các vùng chè giúp người dân thuận lợi hơn trong vận hành máy bơm, chủ động nguồn nước tưới trong mùa nắng nóng, góp phần giữ cho cây xanh tốt và đảm bảo sản lượng thu hoạch.
bqbht_br_huong-dan-nguoi-dan-cham-soc-che.jpg
Cán bộ Xí nghiệp Chè Tây Sơn hướng dẫn người dân các biện pháp chăm sóc, chống hạn cho cây chè trong mùa nắng nóng. Ngoài tưới nước, làm cỏ, người dân còn được khuyến cáo bón phân hợp lý, tăng cường dinh dưỡng nhằm giúp cây chè phục hồi và sinh trưởng tốt trong điều kiện thời tiết khô nóng kéo dài.
bqbht_br_2.jpg
Xã Sơn Kim 2 hiện có khoảng 350 ha chè công nghiệp. Trước nguy cơ nắng nóng kéo dài, chính quyền địa phương đã tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động nguồn nước tưới, thực hiện các biện pháp giữ ẩm và chăm sóc cây phù hợp nhằm hạn chế thiệt hại cho diện tích chè nguyên liệu.
bqbht_br_ok.jpg
Để chủ động nguồn nước tưới trong mùa nắng nóng, nhiều hộ dân trồng chè tại xã Kỳ Thượng đã kéo vòi, lắp đặt hệ thống đường ống dẫn nước lên các đồi chè có độ dốc cao nhằm kịp thời bổ sung độ ẩm cho cây, hạn chế nguy cơ khô hạn ảnh hưởng đến sinh trưởng và năng suất.
phu-rom-cho-che.jpg
phu-rom.jpg
tuoi-nuoc-giu-am-sau-khi-phu-rom.jpg
tuoi-nuoc.jpg
Chị Hồ Thị Lũy, xã Kỳ Thượng cho biết: "Ngay từ đầu mùa nắng nóng, gia đình đã chủ động mua rơm về phủ quanh gốc chè để giữ độ ẩm cho đất, đồng thời duy trì tưới nước định kỳ vào sáng sớm và chiều muộn. Việc phủ gốc bằng rơm không chỉ giúp hạn chế bốc hơi nước mà còn giữ cho đất tơi xốp, tạo điều kiện để cây chè phát triển ổn định trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt".
dat-may-bom-tai-ho.jpg
ky-thuong.jpg
﻿sua-may-bom.jpg
sua-duong-ong.jpg
Hiện nay, xã Kỳ Thượng có khoảng 90 ha chè nguyên liệu. Để chủ động nguồn nước tưới trong mùa nắng nóng, nhiều hộ dân đã đầu tư khoan giếng, đào ao tích trữ nước tại các khu vực xa sông, suối, đồng thời tận dụng nguồn nước từ khe, suối tự nhiên để bơm dẫn lên các đồi chè phục vụ chống hạn.
bqbht_br_lam-co.jpg
bqbht_br_lam-dat-3.jpg
Người dân tranh thủ làm cỏ, vệ sinh các luống chè nhằm giúp đất thông thoáng, giảm cạnh tranh dinh dưỡng và giữ độ ẩm cho cây trong mùa nắng nóng.
bqbht_br_phay-cho-bang-may.jpg
Nhiều hộ có điều kiện đầu tư máy móc đã sử dụng máy cắt cỏ để phát quang, làm sạch cỏ dại quanh gốc chè, góp phần giảm công lao động và nâng cao hiệu quả chăm sóc cây chè.
bqbht_br_3.jpg
Chè công nghiệp của Hà Tĩnh hiện có tổng diện tích hơn 1.225 ha, trong đó diện tích cho sản phẩm khoảng 1.177 ha. Nhờ được chăm sóc đúng kỹ thuật, nhiều diện tích chè vẫn phát triển ổn định, đảm bảo năng suất và chất lượng sản phẩm. Thời gian tới, Hà Tĩnh tiếp tục định hướng phát triển vùng chè theo hướng tập trung, bền vững, tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật và nâng cao chất lượng sản phẩm gắn với chế biến, xây dựng thương hiệu.

Tin liên quan

Tags:

#chè Hà Tĩnh #chống hạn #tưới tiêu #bảo vệ chè #nông nghiệp Hà Tĩnh #kỹ thuật trồng chè #bảo vệ mùa nắng

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Đầu tư tiền tỷ nuôi chồn sọc sinh sản

Đầu tư tiền tỷ nuôi chồn sọc sinh sản

Cách đây 1 năm, ông Lê Trường Lưu (thôn 4, xã Đức Thọ) mạnh dạn đầu tư hơn 5 tỷ đồng nuôi chồn sọc sinh sản. Bước đầu mô hình cho thấy triển vọng, mở ra hướng chăn nuôi mới có giá trị kinh tế cao.
Theo chân người dân phía Nam Hà Tĩnh hái nấm tràm

Theo chân người dân phía Nam Hà Tĩnh hái nấm tràm

Với người dân ở một số địa phương phía Nam Hà Tĩnh, mùa nấm tràm không chỉ là khoảng thời gian tìm kiếm một món đặc sản của núi rừng mà còn là dịp để tăng thêm thu nhập trong lúc nông nhàn.
Quyết liệt thực hiện cấp, quản lý mã số vùng trồng, nâng chất lượng nông sản xuất khẩu

Quyết liệt thực hiện cấp, quản lý mã số vùng trồng, nâng chất lượng nông sản xuất khẩu

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng yêu cầu rà soát, điều chỉnh, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với thực tiễn; thúc đẩy tiến độ phê duyệt mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói và phòng kiểm nghiệm phục vụ xuất khẩu; đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia đồng bộ về mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói.
Tăng cường thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại vùng biển ven bờ Hà Tĩnh

Tăng cường thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại vùng biển ven bờ Hà Tĩnh

Dự thảo Đề án thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại vùng biển ven bờ Hà Tĩnh đến năm 2030 được xây dựng theo hướng điều chỉnh mục tiêu, chỉ tiêu phù hợp với giai đoạn mới, bảo đảm tính đồng bộ với các chiến lược, quy hoạch và chương trình quốc gia về bảo vệ nguồn lợi thủy sản.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!