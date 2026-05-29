Giữ màu xanh trên những đồi chè

(Baohatinh.vn) - Người trồng chè ở Hà Tĩnh đang chủ động triển khai nhiều giải pháp như tưới nước, phủ gốc, giữ ẩm… nhằm giảm thiểu thiệt hại do khô hạn, giữ màu xanh vùng chè nguyên liệu.
Ông Nguyễn Đình Lâm (xã Sơn Kim 2) tranh thủ sửa chữa lại hệ thống đường ống, kéo thêm ống bạt dẫn nước để chủ động nguồn tưới cho chè trong mùa nắng nóng. Việc đảm bảo nguồn nước kịp thời giúp cây chè giữ được độ ẩm, hạn chế tình trạng cháy lá, khô héo khi nhiệt độ ngoài trời tăng cao.
Hệ thống điện được đầu tư ngay tại các vùng chè giúp người dân thuận lợi hơn trong vận hành máy bơm, chủ động nguồn nước tưới trong mùa nắng nóng, góp phần giữ cho cây xanh tốt và đảm bảo sản lượng thu hoạch.
Chị Hồ Thị Lũy, xã Kỳ Thượng cho biết: "Ngay từ đầu mùa nắng nóng, gia đình đã chủ động mua rơm về phủ quanh gốc chè để giữ độ ẩm cho đất, đồng thời duy trì tưới nước định kỳ vào sáng sớm và chiều muộn. Việc phủ gốc bằng rơm không chỉ giúp hạn chế bốc hơi nước mà còn giữ cho đất tơi xốp, tạo điều kiện để cây chè phát triển ổn định trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt".
Hiện nay, xã Kỳ Thượng có khoảng 90 ha chè nguyên liệu. Để chủ động nguồn nước tưới trong mùa nắng nóng, nhiều hộ dân đã đầu tư khoan giếng, đào ao tích trữ nước tại các khu vực xa sông, suối, đồng thời tận dụng nguồn nước từ khe, suối tự nhiên để bơm dẫn lên các đồi chè phục vụ chống hạn.
Người dân tranh thủ làm cỏ, vệ sinh các luống chè nhằm giúp đất thông thoáng, giảm cạnh tranh dinh dưỡng và giữ độ ẩm cho cây trong mùa nắng nóng.
