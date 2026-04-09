Nông dân Kỳ Văn chống hạn cho cây chè

(Baohatinh.vn) - Trước diễn biến thời tiết cực đoan, nắng nóng kéo dài, người trồng chè ở xã Kỳ Văn (Hà Tĩnh) đang tập trung nhiều biện pháp ứng phó, đảm bảo sự phát triển của cây chè nguyên liệu.
Để phòng, chống hạn hiệu quả cho cây chè, người dân cần đặc biệt chú ý tưới nước đậm; tưới nước vào sáng sớm hoặc chiều mát, ưu tiên phương pháp tưới phun mưa để tiết kiệm nước và duy trì sự sống cho chè. Ngoài ra, bà con nên tấp ủ gốc để giữ ẩm cho cây, nhất là tại những vườn chè chưa có cây che bóng mát. Sau đợt nắng nóng cần cắt, dọn hết những búp non và lá bị cháy táp trên mặt tán, thực hiện bón phân cân đối, ưu tiên sử dụng phân hữu cơ, phân vi sinh để tăng sức đề kháng cho cây.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các đơn vị, địa phương phải đặt mục tiêu bảo vệ tính mạng, sức khoẻ, tài sản của Nhân dân lên trên hết, trước hết trong công tác phòng, chống thiên tai.
Thay vì bằng lòng với những thửa ruộng manh mún, kém hiệu quả, ông Võ Từ Mậu (SN 1960, thôn Trung Thành, xã Cẩm Trung, Hà Tĩnh) đã kiên trì vận động người dân đổi đất, dồn điền để xây dựng nên vùng sản xuất rau màu tập trung quy mô lớn.
Mùa thu gom mật ong tại xã Vũ Quang (Hà Tĩnh) thường diễn ra từ tháng 3 đến tháng 7 dương lịch hằng năm. Đây là thời điểm các hộ nuôi ong bước vào vụ thu hoạch chính, tập trung khai thác mật để cung cấp cho thị trường.
Mô hình trang trại sinh thái Green Farm của Vinamilk thu hút sự quan tâm đặc biệt tại hội nghị khoa học cấp quốc gia đầu tiên trong lĩnh vực chăn nuôi - thú y, khi mang đến góc nhìn cụ thể về cách khoa học - công nghệ được triển khai để giải quyết bài toán phát thải, năng suất và phát triển bền vững.
Vụ tôm xuân hè tại Hà Tĩnh đang được triển khai với việc nâng cấp hạ tầng phục vụ nuôi trồng và chặt chẽ trong công tác kiểm soát dịch bệnh. Đây được xem là “chìa khóa” để vụ tôm mang lại hiệu quả cao.
UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về thủy sản; tập trung hướng dẫn ngư dân sử dụng hệ thống eCDT; giám sát hoạt động tàu cá, sản lượng thủy sản qua cảng và việc truy xuất nguồn gốc.
Khi màn đêm còn bao trùm vạn vật, cảng cá Cửa Nhượng (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) đã bừng tỉnh trong thanh âm náo nhiệt của những chuyến tàu thuyền đầy ắp hải sản cập bến, tạo nên khung cảnh lao động hăng say, đầy sức sống.