Nông dân Kỳ Văn chống hạn cho cây chè

Vũ Viễn
(Baohatinh.vn) - Trước diễn biến thời tiết cực đoan, nắng nóng kéo dài, người trồng chè ở xã Kỳ Văn (Hà Tĩnh) đang tập trung nhiều biện pháp ứng phó, đảm bảo sự phát triển của cây chè nguyên liệu.

Hiện nay, xã Kỳ Văn có 430 hộ trồng gần 200 ha chè nguyên liệu, trong đó có hơn 180 ha đang cho thu hoạch.
Trước diễn biến thời tiết nắng nóng kéo dài, những ngày này, nhiều diện tích chè đang được người dân Kỳ Văn chủ động tưới nước chống hạn bằng hệ thống tưới công nghệ cao trên từng luống chè (bed tưới tự động).
Gần 50% hộ trồng chè của xã Kỳ Văn đã mạnh dạn đầu tư hệ thống bed tưới tự động. Mặc dù chi phí đầu tư khá cao nhưng tối ưu hóa được hiệu quả phòng, chống hạn cho cây chè.
Ông Phạm Đình Lâm - một trong những hộ trồng chè của thôn Trung Sơn, xã Kỳ Văn cho biết: "Gia đình tôi có gần 1 ha trồng chè nguyên liệu. Chúng tôi đã đầu tư gần 100 triệu đồng để đào ao chứa nước và lắp đặt hệ thống bed tưới tự động nhằm chủ động chống hạn, bảo toàn diện tích cây chè của gia đình."
Ngoài việc đào ao hoặc tận dụng nguồn nước tự nhiên như: sông, suối... nhiều hộ trồng chè còn đầu tư kinh phí khoan giếng tại vườn, bổ sung nguồn nước cho hệ thống tưới.
Cùng với tưới nước thì bóng mát từ cây xanh trồng xen…
...hoặc cuốc xới làm tơi đất, ủ gốc… cũng là những giải pháp kỹ thuật hiệu quả, giúp cây chè trụ vững trong mùa nắng hạn.
Cùng với diện tích chè đang cho thu hoạch, cuối năm 2025, xã Kỳ Văn trồng mới gần 6ha chè. Đây là diện tích dễ chịu tác động nhất trước tình trạng hạn hán. Vì vậy, người trồng chè đang ưu tiên cao nhất việc chống hạn cho diện tích này. Đến thời điểm này, 100% diện tích trồng mới đã được người trồng chè Kỳ Văn đầu tư hệ thống bed tưới chống hạn.
Chị Hoàng Thị Ân ở thôn Đất Đỏ (Kỳ Văn) cho biết: "Cuối năm 2025, gia đình mới trồng mới 4 sào chè. Qua các phương tiện thông tin đại chúng, được biết năm nay thời tiết nắng nóng nên gia đình đã chủ động đầu tư hơn 30 triệu đồng để khoan giếng tại vườn chè, lắp hệ thống tưới. Đồng thời, thường xuyên xới gốc để tạo sự thông thoáng cho rễ cây, đảm bảo cho cây chè phát triển tốt".
Trong những ngày nắng nóng, chính quyền xã Kỳ Văn và lãnh đạo Xí nghiệp Chè 12/9 thường xuyên có mặt trên các đồi chè để kịp thời hỗ trợ, hướng dẫn các giải pháp kỹ thuật chống hạn cho người trồng chè.

Để phòng, chống hạn hiệu quả cho cây chè, người dân cần đặc biệt chú ý tưới nước đậm; tưới nước vào sáng sớm hoặc chiều mát, ưu tiên phương pháp tưới phun mưa để tiết kiệm nước và duy trì sự sống cho chè. Ngoài ra, bà con nên tấp ủ gốc để giữ ẩm cho cây, nhất là tại những vườn chè chưa có cây che bóng mát. Sau đợt nắng nóng cần cắt, dọn hết những búp non và lá bị cháy táp trên mặt tán, thực hiện bón phân cân đối, ưu tiên sử dụng phân hữu cơ, phân vi sinh để tăng sức đề kháng cho cây.

Ông Phan Công Toàn - Phó Chủ tịch UBND xã Kỳ Văn

